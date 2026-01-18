Moisés Muñoz detiene penalti a Totti y se viste de héroe en Juego de Leyendas
Moisés Muñoz siempre estuvo acostumbrado a responder en momentos de presión, sobre todo en la tanda de penaltis, y el Juego de Leyendas de Monterrey 2026 no fue la excepción, ahí saltó para atajar tres, uno de ellos a nada más que Francesco Totti, para guiar el triunfo de las Leyendas Mexicanas.
“Moi” comenzó el partido en el banco, el arquero titular de las Leyendas mexicanas fue Óscar “Conejo” Pérez, quien participó en gran parte del primer tiempo y sufrió los dos primeros goles de las Leyendas de la FIFA.
Ricardo “Tuca” Ferretti” y Víctor Manuel Vucetich, entrenadores de los tricolores, le dieron la responsabilidad a Muñoz de terminar el encuentro y convertirse en el héroe inesperado en un duelo que tenía como principales aspirantes a protagonizar el guion a campeones del mundo como Marco Materazzi, Xavi, Sergio Busquets, Cafú, Alessandro Del Piero o el mismo Totti.
Pero el héroe inesperado fue Muñoz, quien atajó tres penaltis a los tiradores italianos: Totti, Materazzi y Christian Vieri, para comandar a México a triunfar por 3-2 en la serie, luego de un empate 5-5 en el tiempo regular.
Como en la final del Clausura 2013 ante el Cruz Azul, en la que anotó un gol agónico en un tiro de esquina en los minutos finales y paró un penalti en la serie para darle al América su título 11.
Cafú y Pepe, los motores ofensivos ante la pasividad de Totti y Del Piero
Los defensores Cafú y Pepe fueron las figuras ofensivas del equipo de Leyendas de la FIFA, dirigido por Fabio Capello, histórico entrenador de clubes como el AC Milan, el Real Madrid y la Roma.
Pepe, un central nato que sobresalió por su jugo rudo, fungió como un extremo izquierdo que llegó varias veces al área rival y Cafú, a sus 55 años, fue un velocista y rematador más. El brasileño le dio una asistencia a Del Piero para el 1-2 y anotó el 3-3.
Destacaron en el cuadro internacional, ante el poco juego y movimiento de un Totti y un Del Piero que apostaron a la clase que mantienen, para dar centros clave, que pocas veces encontraron receptores; a pesar de ello, ambos fueron de los más ovacionados de la noche.
El villano del juego fue Wesley Sneijder, parte de la nómina de Países Bajos en el Mundial de 2014. Un día antes, aceptó que no fue penalti el que el árbitro le marcó a Arjen Robben y que significó la eliminación de México en los cuartos de final de esa Copa del Mundo, una herida que sigue abierta en los aficionados tricolores.
Pidió a los mexicanos superarlo, pero éstos no lo perdonaron y en cambio, lo abuchearon de forma unánime cuando lo presentaron y entró de cambio en el segundo tiempo.
“Matador” Hernández y Guardado, los de mejor forma en México
Luis “Matador” Hernández y Andrés Guardado, recién retirado, fueron los que mejor forma mostraron por México.
Matador, de 57 años, dejó su rol de artillero y fue un extremo por derecha que llegaba de forma constante a línea de fondo, lo que le permitió marcar una vez, mientras que Guardado comandó el medio campo y fue el capitán del equipo.
Jorge Campos, un protagonista que prefirió ser actor de reparto
Jorge Campos se mantuvo en la banca de las Leyendas de FIFA 63 de los 70 minutos del tiempo regular, a pesar de que fue vitoreado en varios momentos por las 23,523 personas que acudieron al duelo.
Estaban con la expectativa de ver al guardameta más característico de futbol mexicano fungir como delantero, sin embargo cuando entró no tocó el balón y en la tanda de penalis prefirió cederle el honor a Vieri de disparar el definitivo, en vez de tomar la responsabilidad para mantener con vida a su equipo.
Campos prefirió ser un actor secundario, antes que uno de primera línea, en un partido que tuvo un formato de 9 jugadores contra 9, con 35 minutos por tiempo y que dejó una “probadita” a los hinchas de lo que será vivir el Mundial 2026 en Monterrey, un de la tres sedes mexicanas junto a Ciudad de México y Guadalajara.
Fue la revancha para los mexicanos, que cayeron en penaltis en la primera edición, el año pasado.