Mundial 2026: Canadá busca el apoyo de sus residentes italianos
Cambiar la camiseta de la Azzurra por la de los Canucks: es la propuesta de la Federación Canadiense de Futbol realizada a los aficionados italo-canadienses de Toronto para "apoyar" a Canadá en el Mundial 2026.
Tras su eliminación el martes ante Bosnia-Herzegovina, Italia se quedó fuera del Mundial, como en 2018 y 2022. De haberse clasificado, la tetracampeona del mundo habría quedado encuadrada en el grupo B junto a Canadá -uno de los tres países anfitriones-, Catar y Suiza.
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Durante varias horas este sábado, los aficionados hicieron cola delante de una cafetería en el barrio de la "Little Italy" en Toronto para cambiar su elástica azul, o blanca, por la roja con la hoja de arce, según se puede ver en imágenes difundidas en redes sociales.
En ese iniciativa publicitaria destinada a ganar adeptos para el combinado canadiense, se puede ver cómo el personal encargado de repartir las camisetas canadienses permite a los aficionados que conserven las que tenían previsto entregar de Italia.
"El futbol en Canadá se ha construido por generaciones de jugadores, aficionados y comunidades, incluidos los italo-canadienses que han contribuido a mantener viva la pasión por nuestro deporte", afirmó Paulo Senra, responsable de comunicación de Canada Soccer.
"Queremos que cada canadiense —independientemente de sus lealtades históricas— se sume al entusiasmo en torno a nuestra selección nacional masculina, porque esta vez se trata de Canadá", añadió, citado en un comunicado de la Federación.
Canadá tiene 1.5 millones de habitantes de origen italiano, es decir, el 4,3% de la población, según el censo de 2021, y más del 80% viven en Ontario y Quebec. AFP