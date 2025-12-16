FIFA lanza boletos de ‘grada básica’ a 60 USD para el Mundial 2026
Para millones de aficionados, la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es solo un torneo: es un sueño de vivir la pasión de su selección en vivo; de cantar, vibrar y sentir que forman parte de la historia. Este sueño parece ahora un poco más cerca con la nueva categoría de boletos “grada básica”, que la FIFA anunció a un precio de 60 USD (1,091 pesos mexicanos) para los 104 partidos del torneo, incluida la final.
La intención es clara: permitir que los seguidores más fieles puedan asistir a los partidos sin que el precio sea un obstáculo. Pero detrás de la buena intención se esconde un reto. Estos boletos estarán disponibles solo para los aficionados de selecciones clasificadas, cada federación decidirá quiénes los recibirán, priorizando a sus seguidores más leales.
La cantidad de boletos es limitada: solo el 10 % de la asignación de cada federación corresponde a esta categoría, mientras que el 40 % será de grada asequible y el resto de boletos seguirá siendo caro. Con 20 millones de solicitudes registradas desde el inicio del proceso de selección aleatoria, muchos soñadores se quedarán con las ganas.
La diferencia con los precios de los partidos de México es abismal y lo hace aún más evidente: el partido inaugural contra Sudáfrica tendrá boletos de 19,070 a 44,035 pesos (1,048–2,424 USD); México vs Corea del Sur, de 4,955 a 13,090 pesos (272–720 USD); y el tercero, contra un rival del Repechaje UEFA, con los mismos rangos. Frente a estos montos, los 60 USD de la grada básica parecen un boleto a la esperanza, una oportunidad que muchos sueñan obtener, pero que pocos lograrán.
Es un gesto que acerca el Mundial al aficionado, pero también ilustra la desigualdad entre quienes pueden pagar precios elevados y quienes dependen de la suerte o de la selección de su federación. La grada básica es una puerta abierta, una luz que brilla para los seguidores más apasionados, aunque sea diminuta frente a la gigantesca demanda.
Precios de boletos para partidos de la Selección Mexicana
México vs Sudáfrica (inauguración del Mundial):
- Categoría 1: 44,035 pesos (2,424 USD)
- Categoría 2: 31,880 pesos (1,753 USD)
- Categoría 3: 19,070 pesos (1,048 USD)
México vs Corea del Sur
- Categoría 1: 13,090 pesos (720 USD)
- Categoría 2: 9,350 pesos (514 USD)
- Categoría 3: 4,955 pesos (272 USD)
México vs Repechaje UEFA (oponente por definir):
- Categoría 1: 13,090 pesos (720 USD)
- Categoría 2: 9,350 pesos (514 USD)
- Categoría 3: 4,955 pesos (272 USD)