Mundial 2026: cuando viajar menos también es jugar con ventaja
En medio del vértigo del Mundial 2026, donde algunas selecciones cruzarán continentes y acumularán miles de kilómetros en pocos días, otras gozarán de un privilegio poco visible pero decisivo: casi no moverse. Para ellas, cada partido se disputará sin el desgaste físico y mental de los traslados interminables, un lujo que puede transformarse en una ventaja competitiva silenciosa.
El Mundial 2026 será el más largo y exigente de la historia. Su formato inédito —48 selecciones, 16 sedes y tres países anfitriones— promete un espectáculo sin precedentes, pero también un desafío logístico enorme. Entre el equipo que menos viajará y el que más, la diferencia rondará los 5,000 kilómetros solo en la fase de grupos.
Mientras algunas selecciones podrán instalarse casi de manera permanente en una misma ciudad, otras vivirán el torneo como una gira constante, con vuelos, cambios de hotel y ajustes de rutina partido tras partido. En un Mundial de estas dimensiones, viajar no es un detalle menor: también cansa, también pesa y también puede marcar diferencias.
Los que menos viajan
Equipos como Egipto (383 km) y Paraguay (497 km) vivirán un Mundial más cómodo. Cada entrenamiento y cada partido suceden cerca, lo que les permite mantener rutinas constantes, dormir en la misma cama y recuperar energías sin la fatiga de vuelos largos o traslados complicados.
Panamá (541 km) y selecciones como Francia, Senegal y Noruega, que también recorren distancias cortas, disfrutan de la misma ventaja: concentración total en la cancha y no en la logística. En un torneo donde un viaje puede marcar la diferencia entre un partido brillante y un rendimiento apagado, este ahorro físico y mental puede resultar decisivo.
En el Grupo A, México (934 km) y Corea del Sur (637 km) forman parte de los equipos que tendrán un recorrido relativamente corto. Esto les permite mantener rutinas estables, concentrarse en entrenar y estudiar rivales, sin la fatiga de vuelos largos o traslados complicados.
Y esa diferencia de kilómetros no es un dato menor: es cansancio que se acumula, desgaste que se siente en cada entrenamiento y en cada minuto de juego. Las selecciones favoritas para ganar el Mundial —Francia (537 km), Argentina (742 km), Brasil (1,760 km), España (2,364 km) e Inglaterra (2,770 km)— afrontarán realidades muy distintas. Francia recorrerá cinco veces menos que Inglaterra y Argentina viajará seis veces menos que Bélgica.
En un torneo corto, los traslados pueden pasar desapercibidos; en un Mundial tan largo como el de 2026, cada vuelo, cada cambio de ciudad, cada hora en la carretera suma, y quienes logren mantener la frescura física y mental podrían tener un pequeño pero decisivo privilegio sobre sus rivales en la lucha por el título.
Para ellos, cada minuto ganado lejos de la carretera se traduce en entrenamiento, descanso y preparación. En un Mundial donde todo se mide por detalles, viajar menos ya es jugar con ventaja.
Los que más viajan y el desafío que implica
Si los primeros equipos recorren distancias que parecen locales, otros viven un Mundial como auténticos nómadas. Los equipos provenientes de los playoffs europeos, como el UEFA Winner Playoff A (Gales, Bosnia, Italia o Irlanda del Norte), acumulan hasta 5,058 km, y Argelia, con 4,780 km, no se queda atrás.
Para estos combinados, cada partido implica viajes que desgastan el cuerpo y la mente. El descanso se vuelve un lujo y la recuperación, un reto diario. Las largas horas de desplazamiento, la adaptación a nuevas ciudades y estadios, y los cambios de rutina pueden restar frescura física y claridad táctica, especialmente hacia la tercera fecha de grupos, donde cada punto cuenta.
En un torneo donde los detalles marcan diferencias, viajar menos puede ser un arma estratégica y viajar mucho, un enemigo invisible. Los equipos que aprovechan la cercanía de las sedes comienzan cada partido con un pequeño pero real extra de energía, mientras que los que cruzan continentes deben combatir la fatiga desde el primer minuto. El Mundial no solo es una prueba de talento y táctica, sino también de logística, resistencia y manejo del cansancio, y estos extremos de viaje podrían determinar más de un resultado inesperado.
Diferencias en los viajes de los Mundiales recientes
La distancia recorrida por los equipos durante la fase de grupos ha variado enormemente en las últimas ediciones, y este factor puede influir notablemente en el rendimiento.
- Sudáfrica 2010: promedio de 4,979 km
- Brasil 2014: 11,358 km, el mayor registrado
- Rusia 2018: 8,760 km
- Qatar 2022: apenas 138 km, récord de minimización de traslados
Para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, se proyecta que los equipos recorrerán cerca de 8,318 km en la fase de grupos, una distancia similar a la de Rusia 2018 pero considerablemente menor que la de Brasil 2014.
Estas cifras reflejan cómo la ubicación geográfica y la organización del torneo afectan la carga física y logística de los equipos. Mientras menos kilómetros tengan que recorrer los jugadores, mejor será su capacidad para recuperarse y mantener un rendimiento óptimo en la cancha. El Mundial no solo se juega en el césped: también se gana y se pierde en los traslados.
Recorrido por grupo, Kilómetros
Grupo A
México tiene una ventaja logística enorme: juega en casa. El equipo del repechaje UEFA arranca con un desgaste fuerte incluso antes de considerar el jet lag intercontinental. Grupo desequilibrado en viajes, favorable para México.
Equipo
Kilómetros
UEFA D (Chequía/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda)
4,522
Sudáfrica
3,927
México
934
Corea del Sur
637
Grupo B
Es uno de los grupos más duros logísticamente. Canadá viaja bastante (3,355 km) pese a ser anfitrión parcial, mientras que Suiza y Catar quedan en una zona intermedia. Grupo donde la fatiga puede jugar un rol real, especialmente para el ganador del repechaje UEFA.
Equipo
Kilómetros
UEFA A (Bosnia y Herzegovina/Italia/Irlanda del Norte/Gales)
5,058
Canadá
3,355
Suiza
2,243
Catar
1,517
Grupo C
Este es uno de los grupos más equilibrados del torneo en distancias. Brasil no tiene ventaja logística clara, pero tampoco desventaja. Aquí el factor viaje no inclina la balanza: pesa más lo futbolístico.
Equipo
kilómetros
Haití
2,031
Escocia
1,972
Brasil
1,760
Marruecos
1,749
Grupo D
Estados Unidos, siendo anfitrión, es el que más viaja del grupo. Paraguay tiene una ventaja logística enorme. Grupo con desventaja inesperada para el anfitrión.
Equipo
Kilómetros
Estados Unidos
3,107
UEFA C (Kosovo/Rumania/Eslovaquia/Turquía)
2,468
Australia
1,333
Paraguay
497
Grupo E
Alemania y Curazao quedan en la franja media-alta. Ecuador aparece como el más exigido. Grupo con castigo logístico claro para Sudamérica.
Equipo
Kilómetros
Ecuador
3,415
Curazao
2,702
Alemania
2636
Costa de Marfil
678
Grupo F
Otro grupo muy balanceado. Japón y Túnez recorren un poco más, pero sin diferencias dramáticas. Ventaja mínima por viajes; impacto bajo.
Equipo
Kilómetros
Japón
1,680
Túnez
1,580
UEFA B (Albania/Polonia/Suecia/Ucrania)
1,029
Países Bajos
1,408
Grupo G
Uno de los contrastes más extremos del torneo. Bélgica prácticamente multiplica por 9 el recorrido de Egipto. Grupo donde la logística puede ser un factor silencioso pero decisivo.
Equipo
Kilómetros
Bélgica
3,298
Nueva Zelanda
1,745
Irán
1,553
Egipto
383
Grupo H
Grupo exigente, pero muy parejo. Nadie tiene una ventaja clara. Grupo justo desde el punto de vista de los viajes.
Equipo
kilómetros
Cabo Verde
2,468
Uruguay
2,431
España
2,364
Arabia Saudita
2,082
Grupo I
Probablemente el grupo más favorable logísticamente del Mundial. Ideal para mantener frescura física; ventaja para equipos intensos como Francia.
Equipo
Kilómetros
FIFA Playoff 2 (Bolivia/Irak/Surinam)
949
Noruega
549
Senegal
541
Francia
537
Grupo J
Uno de los mayores beneficios para una potencia: Argentina combina calidad futbolística con recorrido mínimo. Ventaja competitiva muy clara para Argentina.
Equipo
Kilómetros
Argelia
4,780
Austria
3,056
Jordania
2,313
Argentina
742
Grupo K
Colombia queda en zona media-alta (2,897 km), casi el doble que Portugal. Grupo con beneficio evidente para Portugal frente a Colombia.
Equipo
Kilómetros
FIFA Playoff 1 (RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia)
3,654
Colombia
2,897
Uzbekistán
2,338
Portugal
1,545
Grupo L
Inglaterra asume el mayor desgaste, mientras Panamá y Ghana viajan poco. Grupo con carga logística fuerte para el favorito europeo.
Equipo
kilómetros
Inglaterra
2,770
Croacia
2,508
Ghana
1,093
Panamá
541