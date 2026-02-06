Mundial 2026: el gol económico que México se juega fuera de la cancha
La Copa Mundial de Futbol 2026 no solo marcará un punto de inflexión en la historia del deporte, sino que se perfila como uno de los principales catalizadores económicos para México en los próximos años. La justa mundialista —que por primera vez reunirá a 48 selecciones, se disputará durante 39 días y alcanzará una audiencia potencial cercana a los 6,000 millones de espectadores— generará una derrama económica de 2,730 millones de dólares en el país, equivalente al 0.14% del Producto Interno Bruto (PIB).
Durante la presentación del informe “Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios”, Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte para Latinoamérica, explicó que, aunque el porcentaje puede parecer reducido, el tamaño de la economía mexicana amplifica su relevancia.
“Puede sonar pequeño, pero estamos hablando de una economía muy grande. Lo relevante será cómo se distribuye ese impacto entre las distintas industrias”, añadió.
México, que será sede del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, albergará a13 de los 104 partidos del campeonato, incluido el encuentro inaugural en el Estadio Azteca.
Turismo y efecto de largo plazo
Deloitte estima la llegada de más de 800,000 visitantes para asistir a los partidos, de los cuales 550,000 serán turistas nacionales y 280,000 extranjeros. Además, alrededor de cuatro millones de personas acudirán a eventos relacionados con el Mundial en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Este flujo podría tener efectos que trasciendan el corto plazo. “En otros países sede hemos observado un incremento significativo del turismo después del Mundial”, subrayó Zaga. “Si hacemos bien las cosas, el impacto puede extenderse a los próximos años. Ahí está el verdadero potencial”.
No obstante, Deloitte advirtió que México podría enfrentar desafíos para atraer turistas internacionales debido a la fortaleza del peso.
“México no es particularmente barato a nivel internacional. La debilidad del dólar y un superpeso restan atractivo a los destinos mexicanos”, señaló Teresa Solís, experta en industria de hospitalidad y desarrollo turístico de Deloitte.
Empleo, crecimiento y contexto
En materia laboral, el Mundial impulsará la creación de alrededor de 112,200 empleos directos e indirectos durante los meses de junio y julio, lo que representa cerca de 0.24% del total de plazas que se prevé generar en el país durante todo 2026, comentó Zaga.
El impacto del torneo también se reflejará en el crecimiento económico. De acuerdo con Deloitte, en un escenario sin Mundial la economía mexicana crecería alrededor de 1.3% en 2026; con la justa mundialista, el avance alcanzaría 1.4%, impulsado por un efecto adicional de 0.1 puntos porcentuales.
El dato cobra relevancia si se considera que en 2025, la economía mexicana creció apenas 0.5%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en un entorno marcado por la incertidumbre comercial global.
El consumo interno, el verdadero motor
Los mayores beneficios económicos se concentrarán en sectores como gastronomía, hospedaje, transporte y entretenimiento, donde las ventas podrían incrementarse hasta 30% durante los meses del torneo. No obstante, expertos coinciden en que el principal motor del impacto no será únicamente el turismo internacional, sino el consumo interno.
El Mundial activará millones de reuniones familiares, encuentros en restaurantes, bares y espacios públicos, generando una derrama que va más allá de los estadios y se extiende al consumo cotidiano de los mexicanos.
Por sectores, Deloitte estimó que la gastronomía será la gran beneficiada del Mundial, con ventas por 728 millones de dólares, de los cuales 562 millones corresponderán a consumo activado directamente por el torneo. El sector crecería 29.1% anual entre junio y julio y 5.8% en el acumulado de 2026.
El sector de alojamiento registrará ventas por 614 millones de dólares, impulsadas casi en su totalidad por el turismo, con un crecimiento de 27.1% durante el torneo y de 3.1% en el año.
En retail, la derrama alcanzará 395 millones de dólares, con un mayor peso del consumo local, que aportará 317 millones. El crecimiento sería de 1.8% durante el Mundial y de 0.3% anual.
Para el sector transporte, se prevé un impacto de 309 millones de dólares, mientras que el entretenimiento sumará un incremento de 56 millones de dólares.
El Mundial de Futbol 2026, que se disputa cada cuatro años, arrancará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, que convierte al recinto capitalino en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales.