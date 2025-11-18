Mundial 2026: Irak consigue un dramático boleto al repechaje internacional de México
La selección de futbol de Irak venció por 2-1 a la de los Emiratos Árabes Unidos de forma dramática con un penalti en el agregado, para ganar por 3-2 la serie del "playoff" asiático y firmar su pase al repechaje internacional que se jugará en marzo en México.
Luego de un empate 1-1 en el partido de ida en los Emiratos, Irak vino de atrás y cuando nadie creía que pudieran conseguir el boleto a la repesca, goles de Mohanad Ali y Amir Al-Ammari le permitieron remontar el marcador en el duelo de vuelta, que se disputó en su casa, el Estadio Internacional de Basora en el cierre de la serie, para ser el representante asiático en la repesca.
El primer tiempo fue cerrado, con ambos cuadros en busca de mantener el cero en su arco. Los Emiratos Arabes Unidos tuvieron un poco más de iniciativa, mientras que Irak apostó al orden defensivo.
Sin embargo, la puntería no estuvo de su lado, cuando al minuto 6, un error defensivo le permitió a Bruno de Oliveira encontrarse una pelota en el área que estrelló en el portero iraquí Jalal Hassan, en el inicio del partido.
Al 14, Bruno tuvo una más, pero volvió a dejar el balón en las manos de Hassan.
Los iraquíes tardaron en reaccionar en la segunda parte. Siguieron inofensivos, lo que le permitió a los Emiratos Árabes soñar con el boleto a la repesca.
Al 52, Ahmed Al Hajjaj, en un contragolpe a alta velocidad, le filtró un balón a Caio Lucas, quien enfrente de Jalal Hassan definió el 0-1 que puso momentánemante en la repesca a su nación.
Fue hasta el 66, cuando todo parecía definido, que en un tiro libre, Amir Al-Ammari mandó un centro al área en donde entre cinco defensores, Mohanad Ali se alzó con un cabezazo para poner el 1-1 que iba a obligar a jugar tiempos extras.
Sin embargo se agregaron 10 minutos y en el último suspiro, un cabezazo de Ali en un tiro de esquina provocó una mano de Yahia Nader que provocó un penalti que Amir Al-Ammarihizo hizo efectivo para el 2-1 final al 90+17.
¿Cómo se jugará el Repechaje Internacional?
Irak se jugará uno de los dos boletos al Mundial en México junto a Nueva Caledonia (Oceanía), Bolivia (Conmebol), Repúbica Democrática del Congo (Africa), como los invitados a la repesca que recibirán en marzo Guadalajara y Monterrey.
Faltan por definir a dos selecciones más, que serán los dos mejores segundo lugares de la ronda final de la Concacaf.
El formato del repechaje se jugará en en Guadalajara y Monterrey serán dos semifinales entre los cuatro países con el menor ranking de la FIFA y otro par de finales, en donde esperan las dos selecciones con el ranking más alto.