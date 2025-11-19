Mundial 2026: Las decepciones del "Piojo" Herrera y Luis Fernando Tena en la Concacaf
Miguel Herrera, entrenador de Costa Rica, y Luis Fernando Tena, de Guatemala, antiguos ex seleccionadores de México, firmaron fracasos en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, en la que muchos analistas piensan que son las más fáciles de la historia moderna.
Sin las tres potencias de la zona, Estados Unidos, Canadá y el Tri, tres boletos en juego y dos al repechaje (uno más que en Qatar 2022), no fueron capaces de meter a sus equipos a la Copa del Mundo del próximo año.
En cambio, dejaron ir los billetes ante tres países con menor tradición futbolística y presupuesto: Haití, la nación más pobre de América que por su situación política no jugó sus partido de local en casa; Curazao, el territorio más pequeño de la historia en clasificarse al torneo, y Surinam, que ganó uno a la repesca.
Panamá, con buen progreso en los últimos años, fue el otro ganador del boleto directo y Jamaica del otro al repechaje.
Miguel Herrera y el fracaso costarricense
El “Piojo” luchaba porque su carrera volviera a los primeros planos, luego de fracasar en sus últimos dos proyectos: Tigres y Tijuana, jugar su segundo Mundial, tras comandar a México en Brasil 2014.
Herrera comenzó su proceso en enero de este año, impulsado por su compatriota Ignacio Hierro, director deportivo de Costa Rica.
Al principio, los ticos celebraron su nombramiento. Su palmarés en el América, con el que obtuvo dos títulos de liga en dos etapas, y con México, al que clasificó de forma dramática a Brasil 2014 y le dio el trofeo de la Copa Oro, daban tranquilidad.
Sin embargo, desde que abandonó a las Águilas, en su segundo capítulo que se cerró en 2020, no ha vuelto a pelear por títulos. Lo más lejos que estuvo con los Tigres fueron un par de semifinales, pero un desgaste con el vestuario, al que llamó “viejo”, lo condenó a salir.
En el Tijuana, con un presupuesto muy inferior a los felinos, no logró meterlos a la Liguilla, una gesta que había obtenido en su primer período con los Xolos, cuando entre 2016 y 2017 lo hizo superlíderes y los avanzó hasta unas semifinales.
Lo que lleva su fugaz proceso, las principales críticas de la prensa local son que nunca logró un juego colectivo y dependía de individualidades y sus constantes cambios de formación.
Terminó enfrentado con los medios de comunicación, con los que se encaraba en las últimas conferencias de prensa, en las que vivía cuestionamientos duros que llegaban a hacerle perder la cabeza.
La segunda parte del año condenó su trabajo. En la Copa Oro pasó de panzazo a los cuartos de final, en los que cayó contra Estados Unidos, y desde septiembre, en la parte definitoria de las clasificatorias, obtuvo solo una victoria en seis partidos, por cuatro empates y una derrota ante Haití, en la penúltima jornada.
Herrera llegó con posibilidades a la última fecha, pero tenía que derrotar a Honduras y esperar otros resultados, al final ambos países se quedaron sin Mundial luego de firmar una igualada sin goles.
El Nacional, el diario más influyente de Costa Rica, calificó la actuación del “Piojo” como “la peor eliminación de su historia”. Tiene sentido, los ticos habían acudido a los últimos tres mundiales en contextos más adversos.
Tena, del cielo al infierno
Luis Fernando Tena también generó ilusión cuando en marzo de 2022 tomó el timón de Guatemala, con el objetivo de clasificar al país a la primera Copa del Mundo de su historia.
El pedigrí del entrenador de 67 años incluía la histórica medalla olímpica de oro que México obtuvo en Londres 2012, dos títulos de Liga MX y una experiencia en los banquillos que data desde 1995.
Junto con ello, Tena se adaptó a la vida guatemalteca, en vez de vivir en una villa lujosa, se fue a vivir al Centro de Alto Rendimiento, se aprendió parte del himno nacional y fue cercano a la afición.
También, tuvo buenos resultados en la cancha: cuartos de final y semifinales en las dos Copas Oro que ha dirigido.
Mas en las fase final de las eliminatorias, tuvo, como su compatriota Herrera, un cierre complicado: dos victorias, dos empates y otro par de derrotas. A la última jornada, ante Surinam, llegó eliminado, sin posibilidades si quiera de ir a la repesca.
Su futuro en el cuadro chapín no es claro, él dijo que la federación le ha dicho que quieren que continúe, mientras en las redes sociales abundan mensajes de aficionados que piden su salida.