Mundial 2026: ¿Qué partidos se jugarán en México?
México será anfitrión por tercera vez de un Mundial de futbol varonil en 2026, un récord para cualquier país. Además, el Estadio Azteca también será casa de un partido inaugural por tercera ocasión, otro hito, que será el del Tri ante Sudáfrica el 11 de junio de 2026.
La nación tricolor acogerá 13 de los 104 partidos: cinco en Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y otros cuatro en Monterrey. Diez serán de fase de grupos y los tres restantes de fase final.
- Ciudad de México (Estadio Azteca)
11 de junio de 2026 | México vs Sudáfrica | Grupo A
17 de junio de 2026 | Colombia vs Uzbekistán | Grupo K
24 de junio de 2026 | México vs ganador del repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte , Irlanda o República Checa | Grupo A
30 de junio de 2026 | Primer lugar del grupo A (podría ser México) vs mejor tercero de los grupos C, E, F, H o I | Dieciseisavos de final
5 de julio de 2026 | Ganador del partido 79 (podría ser México) vs ganador del partido 80 | Octavos de final
- Guadalajara (Estadio Akron)
11 de junio de 2026 | Corea del Sur vs ganador del repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa | Grupo A
18 de junio de 2026 | México vs Corea del Sur | Grupo A
23 de junio de 2026 | Colombia vs ganador del repechaje de Guadalajara entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo | Grupo K
26 de junio de 2026 | Uruguay vs España | Grupo H
- Monterrey (Estadio BBVA)
14 de junio de 2026 | Ganador del repechaje UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania vs Túnez | Grupo F
20 de junio de 2026 | Japón vs Túnez | Grupo F
24 de junio de 2026 | Sudáfrica vs Corea del Sur | Grupo A
29 de junio de 2026 | Primero del grupo F (podría ser Países Bajos o Japón) vs Segundo del grupo C (podría ser Brasil o Marruecos | Dieciseisavos de final
Entre los duelos que acogerá México sobresale el inaugural, entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca. El segundo de los locales será el 18 de junio en Guadalajara y el tercer el 24 de junio ante un rival que saldrá del vencedor del repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte , Irlanda o República Checa.
México podría jugar en casa sus primeros dos duelos de fase final, siempre y cuando quede en el primer lugar del grupo A. El partido más atractivo confirmado al momento es el España, líder del ranking FIFA, vs Uruguay, dos veces campeona del mundo, el 26 de junio en Guadalajara, cotejo del grupo H.