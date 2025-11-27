Mundial para todos: Sheinbaum y Brugada prometen un Mundial accesible y 30 pantallas para los capitalinos
La Ciudad de México se alista para vivir el Mundial 2026 con un ambiente festivo, incluyente y accesible. Durante la conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, anunciaron la instalación de al menos 30 pantallas en distintos puntos de la capital, además de una gigante en el Zócalo, para que todos los aficionados puedan disfrutar de los partidos de manera completamente gratuita.
Sheinbaum resaltó que los costos de las entradas no impedirán que los mexicanos vivan la experiencia mundialista: “Los precios de las entradas al Mundial no serán un obstáculo”, afirmó la presidenta, al señalar que las pantallas comunitarias serán una alternativa abierta para todos.
Una ciudad preparada para recibir al mundo
Clara Brugada destacó que la CDMX tendrá una “transformación radical” de cara al evento, a 196 días de su inicio. Señaló que el objetivo es recibir el Mundial “con una visión profundamente humanista”, libre de cualquier forma de discriminación.
“Queremos un Mundial sin homofobia, sin racismo, sin clasismo, sin xenofobia, sin machismo, en una ciudad feminista, vibrante y fraterna”, aseguró Brugada.
La jefa de Gobierno reconoció que algunas obras han generado molestias, pero subrayó que se traducirán en una ciudad más moderna y conectada. Entre los trabajos en curso destacó:
- Estacionamientos masivos y remodelación de accesos al Estadio Ciudad de México.
- Transformación de Calzada de Tlalpan, con ciclovía México-Tenochtitlán, el primer parque elevado de la ciudad y renovación de bajo puentes.
- Avances en la renovación integral de la Línea 1 del Metro
- Nuevas rutas de electromovilidad: Trolebús El Chapulín (Chapultepec–Universidad)
- Tren ligero El Ajolote (Taxqueña–Xochimilco)
- Nueva ruta de electromovilidad de fauna silvestre (Universidad–Huipulco)
- Línea en el Centro HistóricoRuta de Las Heroínas Indígenas
Sheinbaum analiza asistir al sorteo mundialista
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que aún analiza acudir al sorteo final de grupos del Mundial de la FIFA 2026, programado para el 5 de diciembre en Washington, D.C. Durante su conferencia mañanera, explicó que su decisión dependerá de la confirmación de asistencia de sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Mark Carney.
“Estamos viendo si vamos, estamos en esa definición”, señaló. Agregó que en caso de que ambos mandatarios acudan, ella también asistiría al evento, decisión que se dará a conocer la próxima semana.
Al ser cuestionada sobre qué equipos, además de México, le gustaría ver jugar en territorio nacional, Sheinbaum respondió que no tiene preferencia por ninguna selección y destacó que “México es amigo de todas las naciones”.
Anuncia recursos federales para estados sede del Mundial 2026
En otro tema, la presidenta anunció que la federación destinará entre 1,500 y 2,000 millones de pesos a cada uno de los tres estados sede del Mundial 2026—Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León—para proyectos de infraestructura solicitados por sus respectivos gobiernos.
Detalló que los recursos se entregarán en 2026, pues este año no fue posible cumplir con el compromiso. Entre los proyectos mencionados se encuentran la Línea 2 del Metro de la CDMX, la Línea 5 en Jalisco, las Líneas 4 y 6 en Nuevo León.
Los gobernadores y la jefa de Gobierno capitalina agradecieron el apoyo económico, que será utilizado para mejorar la infraestructura de cara al evento mundialista. En 2026 se destinarán recursos para proyectos clave:
- Línea 2 del Metro de la CDMX
- Metro de Nuevo León
- Mejoras de movilidad en Jalisco
Avances en otros estados mundialistas
Durante la presentación, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió un “top ten” de los avances en su estado. En tanto, el gobierno de Jalisco anunció dos conciertos gratuitos para celebrar el Mundial 2026: Maná y Alejandro Fernández.
Con estas acciones, México avanza en la preparación para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, con el compromiso de que el Mundial 2026 sea realmente para todos.