Mundial Sub 20 Femenil: ¿Qué necesita México para avanzar a los octavos de final?
La Selección Mexicana se jugará su pase a los octavos de final del Mundial Sub 20 Femenil este viernes 11 de septiembre cuando se mida a su similar de Argentina. El Tricolor suma un punto, luego de empatar a dos goles ante Benín y caer 2-1 ante Polonia y ahora se jugará su boleto a la siguiente ronda.
Cabe destacar que en el Mundial Femenil Sub 20 acceden a los octavos de final los dos primeros lugares de grupo más cuatro terceros mejores lugares, por lo que México aún tiene vida.
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¿Qué necesita México para avanzar a los octavos de final del Mundial Sub 20?
México enfrentará a Argentina el viernes 11 de septiembre, mientras Polonia cerrará la fase de grupos contra Benín. Los dos primeros lugares de cada sector avanzan directamente a octavos, junto con los cuatro mejores terceros entre los seis grupos.
Si México derrota a Argentina, llegará a cuatro puntos y superará de forma automática a la Albiceleste. Una victoria o un empate de Polonia contra Benín colocaría al Tri en el segundo puesto y le entregaría el pase directo. Si Benín sorprende a las anfitrionas, México y el conjunto africano terminarían con cuatro unidades, por lo que la diferencia de goles y los siguientes criterios de desempate definirían quién ocupa el segundo lugar. El tercero todavía podría avanzar por la vía de la clasificación general.
Si México empata con Argentina, cerrará con dos puntos y ya no podrá alcanzar el segundo puesto. Para terminar tercero necesitaría que Benín no derrote a Polonia. Después tendría que comparar sus números con los otros cinco terceros lugares del torneo. Esa posibilidad existe, pero dos unidades no garantizan el boleto y obligarían al Tri a esperar hasta el cierre de todos los grupos.
Una derrota representaría el escenario más complicado. Si Benín suma al menos un punto contra Polonia, México finalizará en el último lugar y quedará eliminado. Si las africanas también pierden, ambas selecciones permanecerán con una unidad y la tercera posición se resolverá mediante los criterios de desempate. Incluso si México conserva ese puesto, sus posibilidades de avanzar entre los cuatro mejores terceros serían mínimas.
La Selección Mexicana todavía tiene vida, pero ya no dispone de margen para otro partido incompleto. Contra Argentina necesitará mantener la concentración durante los 90 minutos, reducir los errores dentro de su área y aprovechar las oportunidades que produzca. La clasificación no está perdida, aunque el camino más claro exige una victoria ante una Albiceleste que llegará fortalecida por ocho goles y con la posibilidad de asegurar su propio boleto.