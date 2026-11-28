México volverá a enfrentar a Haití este sábado con un boleto al Mundial Brasil 2027 en juego, cuatro años después de la noche en Monterrey en la que las caribeñas lo golearon, lo dejaron sin Juegos Olímpicos y precipitaron la salida de la entrenadora Mónica Vergara.

"Me he caído muchas veces y esto es el comienzo. Este proyecto está planeado a largo plazo", declaró Vergara después de aquella derrota por 3-0 en el Estadio BBVA.

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La entrenadora hablaba de la Copa del Mundo 2027, cuando México todavía conservaba posibilidades matemáticas de jugar el de 2023.

Aquel 3-0 igualó la peor derrota de la selección femenil en un partido oficial en México, el 0-3 ante Canadá en Cancún en 2010.

Un proyecto con todo a favor

Pocas veces la selección mexicana femenil contó con tantos recursos para afrontar una eliminatoria mundialista como en 2022.

Vergara asumió el cargo en enero de 2021, respaldada por el subcampeonato mundial que consiguió con México en la categoría Sub-17 en 2018.

La entrenadora tuvo 11 partidos amistosos durante su primer año de gestión y una generación de futbolistas que acumulaba hasta cinco años de experiencia en la Liga MX Femenil.

La Federación también consiguió para Monterrey la sede del Campeonato Concacaf W, en una de las ciudades que más impulsaron el crecimiento del futbol femenil en el país gracias a sus equipos locales, las Tigres y las Rayadas.

México ganó sus cuatro encuentros de la fase clasificatoria, en los que anotó 34 goles y no recibió ninguno, y llegó al Premundial con una racha de 10 partidos sin perder, que incluyó un empate y una victoria ante Canadá, entonces campeona olímpica.

Sin embargo, el 4 de julio perdió 1-0 ante Jamaica en el Estadio Universitario, con un gol de Khadija Shaw al minuto 7.

"Yo soy la responsable de este resultado", reconoció Vergara, quien prometió una versión más agresiva de su equipo frente a Haití, que también perdió en su debut, por 3-0 ante Estados Unidos.

En el papel, Haití no parecía un rival difícil. México llegó al Premundial en el lugar 26 del ranking FIFA, mientras que las caribeñas sumaban apenas cinco victorias en 17 partidos en la historia del torneo.

Además, la selección haitiana llegó sin un centro de entrenamiento propio. En noviembre de 2021, las amenazas de grupos armados obligaron a cerrar Camp Nous, la academia del Centro Técnico de la FIFA en Croix-des-Bouquets donde la federación concentraba a sus mejores talentos desde el terremoto de 2010 y la crisis de seguridad obligó a sus selecciones a concentrarse fuera del país.

Pero al menos 10 de sus 23 convocadas competían en la liga francesa, una ruta que la federación abrió en 2018, cuando pagó a Sherly Jeudy, Batcheba Louis y Kethna Louis un viaje a Francia para hacer pruebas con el Issy-les-Moulineaux. Entre ellas estaba Melchie Dumornay, una mediocampista de entonces 18 años del Reims que este año terminó cuarta en el Balón de Oro.

Dos penaltis, una expulsión y una goleada

Vergara apostó por Katty Martínez como titular y dejó en el banquillo a Alicia Cervantes, quien en 2025 se convertiría en la máxima goleadora histórica de la Liga MX Femenil, pero México solo registró tres disparos a portería en todo el partido.

A los 14 minutos, una infracción de Stephany Mayor dentro del área permitió a Roselord Borgella adelantar a las caribeñas desde el punto penal. La misma delantera estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, mas su segundo tanto fue anulado por fuera de juego.

Vergara incorporó a Cervantes al inicio del segundo tiempo, en sustitución de Myra Delgadillo, sin que México encontrara respuestas.

Una infracción de la guardameta Emily Alvarado provocó otro penalti, que Nérilia Mondésir convirtió en el 2-0 al minuto 67. Katty Martínez tuvo la oportunidad de descontar dos minutos después, pero la portera Nahomie Ambroise detuvo su disparo.

Greta Espinoza fue expulsada al minuto 77, tras una revisión del VAR, por una falta en los límites del área, y Sherly Jeudy colocó el balón en el ángulo en el cobro del tiro libre para sentenciar la goleada un minuto después.

México perdió sus dos primeros partidos ante rivales caribeños, sin anotar un solo gol, y encadenó dos derrotas en torneos oficiales por primera vez en 14 años. Su último rival en la fase de grupos sería Estados Unidos, entonces bicampeón mundial.

El final del proyecto de Mónica Vergara

El 11 de julio, México recibió la combinación de resultados que necesitaba para mantener sus aspiraciones mundialistas hasta los últimos minutos de su participación en el Premundial.

Jamaica goleó por 4-0 a Haití, por lo que una victoria mexicana ante Estados Unidos por cualquier marcador le habría permitido acceder al repechaje intercontinental.

Ante más de 20 mil aficionados en el Estadio Universitario, México estuvo cerca de adelantarse con un disparo de Jimena López al minuto 88, que detuvo la guardameta Casey Murphy. Al minuto siguiente, Kristie Mewis anotó el tanto que le dio el triunfo por 1-0 a las estadounidenses.

México terminó el torneo en el último lugar de su grupo, con tres derrotas, cinco goles recibidos y ninguno anotado.

"Lo considero como un fracaso personal. Debemos rescatar las cosas buenas que están desarrollándose en nuestro país. Es un fracaso personal, no de selecciones nacionales", declaró Vergara.

El 15 de agosto, la FMF anunció su salida. Exactamente un mes después dio a conocer la contratación del español Pedro López, quien acababa de conquistar el Mundial Sub-20 con España, con la encomienda de devolver a México a una Copa del Mundo.

Mientras la Federación reorganizaba su proyecto, Haití aprovechó la oportunidad que consiguió en Monterrey. Las caribeñas avanzaron al repechaje intercontinental y en febrero de 2023 derrotaron por 2-1 a Chile, con un doblete de Melchie Dumornay, para clasificarse al primer Mundial femenil de su historia.

Haití vuelve a interponerse en el camino de México

Este sábado 28 de noviembre, en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, México volverá a enfrentar a Haití, ahora en el Texas Health Mansfield Stadium, con un boleto directo al Mundial de Brasil 2027 en juego para el ganador.

La selección mexicana llega como líder de las eliminatorias y suma 11 años sin disputar una Copa del Mundo, desde Canadá 2015, y 22 sin participar en unos Juegos Olímpicos, desde Atenas 2004.

Haití llega con 20 jugadoras registradas en clubes extranjeros, por seis de México, y con 11 mundialistas de 2023 entre sus 23 convocadas.

Un triunfo mexicano, acompañado de una victoria de Estados Unidos ante El Salvador este viernes, también garantizaría la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, porque las estadounidenses tienen asegurado su lugar como anfitrionas y los otros tres semifinalistas obtendrán su boleto.

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A diferencia de 2022, una derrota no eliminaría definitivamente al conjunto mexicano de la carrera mundialista, aunque lo obligaría a disputar un Play-In por un lugar en el repechaje intercontinental y terminaría con sus aspiraciones olímpicas.

Pedro López, el entrenador que la Federación contrató tras la eliminación en Monterrey, dirigirá a México ante Haití a las 15:30 horas, tiempo del centro del país.