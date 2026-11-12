Oswaldo Sánchez respalda al Tala Rangel como titular indiscutible de México pese a sus errores

A unos días de que México enfrente a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, Oswaldo Sánchez, portero titular de la selección mexicana en el Mundial Alemania 2006, salió en defensa de Raúl Rangel, el arquero de Chivas que cometió dos errores en la derrota ante Estados Unidos en octubre, y lo ubicó como el titular indiscutible del Tri.

“Creo que en este momento el indiscutible es el Tala”, afirmó Sánchez en entrevista con Sports Illustrated México, aunque reconoció que otros guardametas tienen argumentos para pelear el puesto rumbo al Mundial de 2030.

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Rangel fue titular en los cinco partidos de México en la Copa del Mundo de 2026 y no recibió goles en cuatro de ellos. Su actuación del 3 de octubre ante Estados Unidos, sin embargo, reabrió el debate sobre su continuidad.

En aquella derrota por 3-0, el arquero cometió dos errores que terminaron en gol. Primero no controló un centro raso que aprovechó Julian Hall y después entregó el balón en la salida a Cavan Sullivan, quien anotó con un disparo desde fuera del área.

“El examen más importante del Tala lo pasó, con asteriscos en positivo, que fue el Mundial. Es normal que de repente te puedas equivocar. Yo, más allá de que se equivoque un portero, me gusta observarlo cómo sigue después de los errores”, explicó Sánchez.

El exguardameta destacó que Rangel mostró esa capacidad de respuesta con Chivas, con penales detenidos y atajadas importantes, y consideró que tiene la personalidad para sostenerse en la Selección después de una actuación complicada.

Padilla, Malagón y la pelea por el arco

Márquez convocó para la serie ante Jamaica a Rangel, a Álex Padilla, del Athletic Club, y a Óscar García, del León. La presencia de Padilla generó cuestionamientos por su poca actividad en España.

“No creo que sea incoherente porque Rafa lo conoce y lo está observando. Es obvio que para poder ser titular indiscutible de la selección nacional, pues tienes que tener minutos”, señaló Sánchez.

Padilla volvió a jugar con el Athletic el 29 de octubre, como titular en la goleada 6-1 sobre el AE Prat en la Copa del Rey, su primer partido de inicio con el club en cinco meses. Sánchez reconoció que Márquez puede ver cualidades particulares en un portero formado en Europa, pero marcó la diferencia entre estar en el proceso y ganarse el puesto.

“No creo que sea la primera opción de la portería en México, lo digo con todo respeto”, puntualizó.

En la competencia también está Luis Ángel Malagón, que volvió a jugar con el América en octubre tras recuperarse de la rotura del tendón de Aquiles que lo dejó fuera del Mundial. No fue convocado para esta fecha FIFA, pero Sánchez consideró que recuperó su nivel y puede volver a pelear por el puesto.

El exportero mencionó, además, a Carlos Acevedo, de Santos Laguna, y a Carlos Moreno, de Pachuca, como opciones a seguir, aunque hoy no están en la lista.

La discusión creció después del retiro de Guillermo Ochoa, que dejó el futbol en julio tras disputar su sexta Copa del Mundo, una trayectoria que Sánchez admiró.

“No estoy preocupado por la portería en México porque veo mucho talento en los porteros mexicanos y aparte sigo fuerzas básicas de Atlas, de Santos, de Chivas y hay gente que viene empujando bien y con gran personalidad”, afirmó.

México visitará a Jamaica el 14 de noviembre en Kingston y recibirá la vuelta el 17 en Monterrey, en la primera eliminatoria oficial de Márquez, que llega con dos empates y dos derrotas en sus primeros amistosos.

Si Márquez le da el arco, la respuesta del Tala llegará en Kingston, el 14 de noviembre.