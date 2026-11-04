Oswaldo Sánchez ve a Chivas candidato al título, pero advierte qué debe mejorar

Oswaldo Sánchez ve a las Chivas con argumentos para ganar el Apertura 2026, aunque reconoció que les falta definición. El exportero rojiblanco elogió el proyecto de Gabriel Milito y a los jóvenes, pero puso por encima de todo a un jugador.

"Yo a Chivas sí lo veo candidato al título porque lleva una continuidad de trabajo y creo que tiene en este momento al mejor futbolista mexicano, de los mexicanos, que es el Piojo Alvarado", aseguró Sánchez en un encuentro con medios de comunicación.

El exguardameta destacó que el Guadalajara puede cambiar de formación, de una línea de cinco defensores con carrileros a una de cuatro, sin perder competitividad.

"Creo que es un equipo que le puede dar pelea a cualquiera, América, Toluca, que son los que siempre están ahí peleando", afirmó.

Sánchez, sin embargo, encontró un aspecto que podría marcar diferencias en la Liguilla.

"Deben ser más certeros en la definición, pudiera ser una de las aristas que pudiera mejorar, pero repito, yo lo veo como candidato al título, sin lugar a dudas", señaló.

Milito recuperó la confianza en la cantera de Chivas

Para Sánchez, la llegada del entrenador argentino ordenó al equipo y le dio espacio a los jóvenes de la cantera.

"Desde que llegó Milito parece que todo se amalgamó. Me gusta mucho la salida de jugadores jóvenes, jugadores con mucha proyección. Han confiado mucho otra vez en la cantera", expresó.

El exportero resumió en dos rasgos la identidad que el técnico le dio a Chivas: "Salir jugando desde atrás y ser un equipo muy aguerrido".

Entre los futbolistas que mencionó apareció Santiago Sandoval, a quien señaló como uno de los que más han progresado durante el torneo.

"Hay que cuidarlos porque de repente también estar en Chivas y que tengas buenos torneos, a veces se pueden perder rápido", sostuvo.

El repunte de Santos, el club donde fue campeón

Sánchez habló además de la recuperación de Santos Laguna, el club en el que fue capitán y campeón.

"Para remontar su mal torneo se unieron, unificaron y creo que es un equipo que está bien dirigido y tiene buen futbol, con propuesta ofensiva", dijo.

Oswaldo Sánchez respalda el nuevo proyecto de Atlas

El exseleccionado mexicano dedicó elogios al otro equipo de Guadalajara, el Atlas, del que surgió.

"Me encanta este nuevo Atlas, con una tendencia sobre todo mediática importante, con el anuncio de un nuevo estadio, con una afición que siempre está expectante y apoyando a su equipo, pero sobre todo con inversión", comentó.

Sánchez destacó también la presencia del colombiano Camilo Vargas, que lleva años en la portería del Atlas.

"Si Atlas está bien, el futbol de Guadalajara está bien como consecuencia", concluyó.