Panamá vs. México: fechas, horarios y dónde ver el amistoso del Tri
La Selección Mexicana de Futbol inicia actividades con su primer partido amistoso del año ante su similar de Panamá, encuentro al que se le sumará el enfrentamiento ante Bolivia y donde el técnico del Tri, Javier Aguirre continuará con su trabajo de observación de jugadores.
Cabe destacar que para estos encuentros, la Selección Mexicana contará únicamente con jugadores de la Liga MX (con la salvedad de Obed Vargas, del Seattle Sounders), debido a que los encuentros no se sitúan dentro de la Fecha FIFA. Además, dentro de la pasada Asamblea de Dueños de finales del año pasado, se acordó dicha situación, donde los equipos del Futbol Mexicano apoyarían el proceso del Tricolor de cara a la Copa del Mundo.
Dentro de las novedades previas al encuentro ante los panameños, resaltó la baja de Gilberto Mora de la concentración, debido a una lesión muscular, por lo que su lugar fue ocupado por Alexis Gutiérrez.
Por su parte, Panamá también inicia el camino en su preparación a la Copa del Mundo. El equipo canalero se encuentra ubicado en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.
Panamá vs. México: Canales de transmisión
El juego del Tri ante Panamá podrá verse por televisión abierta, en Televisa y TV Azteca, además de TUDN y VIX.
Panamá vs. México: Fechas, horarios y dónde ver
Jueves 22 de enero
- 19:00 | Panamá vs. México | Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix.