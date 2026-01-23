Panamá vs. México: Cómo se perfila la alineación del Tri sin europeos
La Selección Mexicana afronta su primer partido de preparación del año con miras a la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Panamá, selección que también estará en la justa mundialista. Para este primer duelo y el de Bolivia tres días después, Javier Aguirre podrá observar jugadores aprovechando que el Tricolor contará únicamente con futbolistas de la Liga MX.
Este panorama servirá para que ‘El Vasco’ analice elementos que generalmente se ubican por detrás de los futbolistas que militan en Europa, quienes en su mayoría son titulares en el Tri. En su reciente conferencia de prensa, previo al juego ante los canaleros, Aguirre afirmó que busca sustitutos para los jugadores que han sido baja por lesión y que fueron intervenidos quirúrgicamente, como los casos de Santiago Gimenez, Jesús Orozco Chiquete, César ‘Chino’ Huerta, Luis Chávez y Rodrigo Huescas.
Te puede interesar: Los 19 debuts de Javier Aguirre y la difícil consolidación en la Selección Mexicana
“Evidentemente (este juego) es para disipar algunas dudas, porque estamos muy avanzados en la elección de los jugadores, tenemos una idea de juego, sucede que esto se va a plasmar cuando ya tengas un equipo base y tengas entrenamientos. Jugadores que por ahí tienen buen rendimiento en la liga y que merecen ser vistos, caso concreto de (Everardo) López, (Eduardo) Águila, chicos que son jóvenes.
Tengo que lamentar la baja de Chiquete, la baja de Chino (Huerta), la baja de de Santi (Gimenez), la baja de Chávez, la baja de (Rodrigo) Huescas, todos ellos pasaron por el quirófano y eso te trastoca muchas cosas, porque son jugadores que nos habían demostrado continuidad, habían hecho buena Nation League, buena Copa Oro y aquí estamos buscando sustitutos, buscando gente que de aquí a junio puedan seguir creciendo en la Liga MX y que puedan apoyarnos en la formación final de los 26 jugadores”.
Con estas palabras de Aguirre, la oportunidad podrá darse a algunos jugadores, por lo que el cuadro titular ante Panamá seguramente tendrá algunas modificaciones, lo que hace recordar la gira por sudamérica que el Tri tuvo hace precisamente un año, donde enfrentó al Inter de Porto Alegre y a River Plate y donde jugaron sólo elementos de Liga MX.
Línea por línea, realizamos un análisis de quiénes podrían ocupar esos puestos sin los foráneos presentes.
Portero
La decisión para la portería está abierta para Javier Aguirre en la puerta del Tricolor. La decisión más sencilla es que Malagón, quien se perfila para ser el guardameta titular en el Mundial sea quien aparezca ante Panamá. No obstante, es un juego que puede aprovechar para observar a sus otros dos porteros, especialmente a Acevedo, quien en los pasados juegos amistosos no tuvo actividad, cuando la propia afición de Torreón esperaba que tuviera acción en su casa ante Uruguay. ‘Tala’ Rangel ha tenido minutos, aunque no se descarta que pueda aparecer como inicialista.
Defensa
En el caso de la defensa, quienes ocupan los puestos de centrales son César Montes y Johan Vásquez. Ante la ausencia de ambos, Aguirre tiene la opción de utilizar al americanista Ramón Juárez, quien ha tenido poca actividad como titular; el otro central podría ser Israel Reyes, quien se ha desempeñado como lateral derecho, pero ‘El Vasco’ podría recorrerlo al centro. Asimismo, si no es para este partido, los juveniles Everardo López, del Toluca y quien participó en el Mundial Sub 20, y Eduardo Águila, del San Luis, podrían tener oportunidad, especialmente por lo dicho por ‘El Vasco’.
En la lateral derecha, como se había mencionado, Israel Reyes venía siendo el habitual, incluso por encima de Jorge Sánchez. Si Aguirre decide moverlo como central o prescindir de él, el propio Sánchez podría jugar en la posición, aunque también el técnico mencionó en conferencia que el joven Richard Ledezma, de las Chivas, podría tener oportunidad, pues expresamente señaló que es su deseo verlo.
En la lateral izquierda, Jesús Gallardo es uno de los hombres más recurrentes en las alineaciones de Aguirre y podría aparecer como titular para dar balance al cuadro y tener un hombre de experiencia que respalde a los jóvenes; no obstante, el joven lateral Bryan González, de las Chivas, también pudiera tener minutos.
Mediocampo
En el mediocampo, a pesar de que no se encuentran jugadores europeos como Edson Álvarez u Orbelín Pineda, elementos de la Liga MX han formado parte constantemente en las alineaciones titulares de Javier Aguirre. Erik Lira es uno de ellos; el mediocampista de Cruz Azul se ha ganado la confianza de Aguirre y ha sido titular en los últimos encuentros y a veces entra de cambio por Edson Álvarez. Otros que son constantes son Roberto ‘Piojo’ Álvarado 'Charly' Rodríguez y Marcel Ruiz.
Ahora bien, este juego y el de Bolivia, como ya lo dijo Aguirre, será un escaparate para elementos que han sido vistos en menor medida, y ahí es donde entran hombres como el juvenil de Chivas, Brian Gutiérrez, de quien el propio ‘Vasco’ dijo agradarle: “también jugaba de ocho, pivote con dos por los costados. Llega muy bien en segunda línea, hizo 10 goles”. Ante estas palabras del técnico mexicano, es probable que el elemento del Guadalajara tenga minutos.
Otros que podrían formar parte serían Iker Fimbres, Oved Vargas y Kevin Castañeda, mientras que Luis Romo busca de nueva cuenta un lugar, luego de reaparecer en los llamados al Tricolor. Diego Lainez también es ya un elemento sumamente conocido, por lo que quedará en la decisión de Aguirre.
Delantera
Tres delanteros nominales son los que tiene Javier Aguirre en esta lista (Germán Berterame, Ángel Sepúlveda y Armando ‘La Hormiga’ González), por lo que seguramente la tercia tendrá acción en ambos partidos, pensando en que el Tricolor juega con una sola punta en la mayoría de sus encuentros.
Aquí quien tendrá oportunidad de mostrarse es ‘La Hormiga’ González, ya que de los tres es el que más recientemente ha sido llamado, considerando la última convocatoria de noviembre, aunque también fue llamado al microciclo de hace un año. El delantero de Chivas está encendido como romperredes, no solo por haber culminado como campeón de goleo del torneo pasado junto a Paulinho y Joao Pedro, sino que en los tres partidos que lleva este Clausura 2026, suma dos goles.
En cuanto a Berterame y Sepúlveda, han tenido mayor actividad, pero también será una buena oportunidad para seguir llenando el ojo de Aguirre y puedan colarse a la lista de 26 jugadores de cara a la Copa del Mundo.
Jugadores para los partidos ante Panamá y Bolivia
Porteros
- Ángel Malagón - América
- Raúl Rangel - Chivas
- Carlos Acevedo - Santos Laguna
Defensas
- Richard Ledezma - Chivas
- Jorge Sánchez - Cruz Azul
- Víctor Guzmán - Monterrey
- Israel Reyes - América
- Ramón Juárez - América
- Eduardo Águila - Atlético de San Luis
- Everardo López - Toluca
- Jesús Gallardo - Toluca
- Bryan González - Chivas
Medios
- Luis Romo - Chivas
- Erik Lira - Cruz Azul
- Denzell García - FC Juárez
- Diego Lainez - Tigres
- Roberto Alvarado - Chivas
- Iker Fimbres - Monterrey
- Carlos Rodríguez- Cruz Azul
- Kevin Castañeda - Xolos
- Obed Vargas - Seattle Sounders
- Marcel Ruiz - Toluca
- Brian Gutiérrez - Chivas
- Alexis Gutiérrez - América
Delanteros
- Ángel Sepúlveda - Chivas
- Germán Berterame - Monterrey
- Armando González - Chivas