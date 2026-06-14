Periodistas coreanos ven a México como favorito del Grupo A
México todavía celebra su histórica victoria sobre Sudáfrica, pero del otro lado del Grupo A ya comenzaron a tomar nota. Periodistas coreanos que siguen de cerca a su selección coinciden en algo: el Tri llega como favorito al duelo del próximo jueves. No sólo por el triunfo en el partido inaugural, sino por una ventaja que consideran difícil de igualar: jugar un Mundial en casa, rodeado por una afición capaz de convertir cada estadio en una extensión del Azteca.
Mientras México regresaba a los entrenamientos con el ánimo por las nubes tras romper 96 años sin ganar un partido inaugural, en Corea del Sur la lectura del grupo cambió. Lo que antes parecía un sector abierto ahora tiene a un candidato claro para terminar en la cima.
Kim Hwayoung, reportera KBS –la cadena de televisión y radio pública más importante de Corea del Sur–, considera que el equipo de Javier Aguirre parte con ventaja sobre los asiáticos por factores que van mucho más allá del futbol.
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“Creo que México puede ganar. La diferencia será la localía. México está adaptado a la altura y jugará prácticamente con doce futbolistas por el apoyo de su gente”, explicó a Sports Illustrated.
La periodista reconoció que esperaba una actuación más dominante del Tri frente a Sudáfrica, pero atribuyó algunos problemas a la presión del debut mundialista. “Los jugadores parecían nerviosos por momentos y fallaron pases en ataque. Pero conforme se adapten al ambiente y al apoyo de la afición jugarán más cómodos”, señaló.
La impresión que dejó México en el debut fue suficiente para que incluso vea al conjunto nacional terminando por delante de Corea en la clasificación. “Si observamos cómo está el grupo, creo que México puede acabar primero y Corea segundo”, apuntó.
La confianza en el Tri no nace únicamente de lo ocurrido en la cancha. También surge de lo que los periodistas vivieron en las tribunas durante la inauguración.
Los tres enviados especiales consultados quedaron impactados por la atmósfera que rodeó el debut mundialista. Los cánticos, los sombreros lanzados al aire antes del silbatazo inicial y las más de 80 mil personas vestidas de verde dejaron huella.
“Cuando entré al estadio me sentí abrumada. En Corea no tenemos un estadio que reúna a tanta gente para un partido de futbol. Todo era verde y todos cantaban. Fue impresionante”, relató Kim.
La experiencia incluso la llevó a pensar que los jugadores coreanos podrían sentir algo similar cuando enfrenten a México. “Si logran ignorar el ambiente y jugar como lo hicieron ante República Checa, pueden sacar un empate. Pero si se dejan llevar por la presión de la afición mexicana, podrían perder”.
La visión es compartida por Song Choi, reportera de Yonhap News Agency, quien quedó sorprendida por la energía que rodea al Mundial en México. “El ambiente fue increíble. Mucha gente cantando y bailando. Fue una gran experiencia”, comentó.
Aunque recordó que Corea vivió algo parecido durante el Mundial de 2002, reconoce que el apoyo al Tri puede convertirse en un impulso importante. “Los jugadores seguramente sentirán ese respaldo y estarán agradecidos por ello”.
Si bien los periodistas coreanos colocan a México como favorito, ninguno minimiza a su propia selección. La sensación en Corea es que el empate ante República Checa dejó mejores conclusiones de las esperadas. Consideran que el equipo mostró una capacidad ofensiva superior a la proyectada antes del torneo.
Por eso identifican varios focos rojos para el conjunto mexicano. El nombre que más se repite es el de Lee Kang-in, mediocampista del PSG y principal generador de juego del equipo asiático. “Creó muchísimas oportunidades para sus compañeros. Puede tener un papel muy importante contra México”, advirtió Song Choi.
Sin embargo, para Kim Hwayoung el futbolista más importante no es la estrella europea ni el jugador de los Ángeles FC, otrora jugador del Tottenham, Son Heung-min
“Para mí, Hwang In-beom es incluso más importante que Son. Él controla el mediocampo y distribuye los pases. Si México logra limitarlo, Corea tendrá muchos problemas”.
También pidió atención sobre Oh Hyeon-gyu, delantero que marcó ante República Checa pese a llegar enfermo al encuentro. “Tenía fiebre y ni siquiera estaba seguro de entrar en la convocatoria. Ingresó y anotó en apenas unos minutos”.
La advertencia es clara: Corea llega con argumentos para competir. Aun así, desde Seúl entienden que el desafío más complicado no será detener a Raúl Jiménez, Julián Quiñones o Santiago Giménez. Tampoco sobrevivir a la presión alta que tanto destacó la prensa asiática tras el triunfo sobre Sudáfrica.
El verdadero examen será resistir todo lo que rodea a México. Porque a ojos de quienes llegaron desde el otro lado del mundo para cubrir esta Copa del Mundo, el Tri no sólo juega con once futbolistas. Juega con una multitud detrás. Y eso, antes de que ruede el balón, ya lo convierte en favorito.