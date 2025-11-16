Portugal se clasifica al Mundial 2026, sin Cristiano Ronaldo
Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto.
Sin Cristiano Ronaldo, que fue suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves y el volante del Manchester United Bruno Fernandes, cada uno con tres goles.
El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la novena Copa del Mundo de la Seleção das Quinas.
En el otro partido de la llave, la República de Irlanda remontó 3-2 en Budapest con un hat-trick del atacante Troy Parrott, que envía a la Green Army al repechaje y que deja eliminada a Hungría.
Los resultados del domingo dejaron a Portugal como líder del grupo F con 13 puntos y el billete a la Copa del Mundo, mientras que la República de Irlanda es segunda, con el boleto a la repesca; Hungría y Armenia están eliminadas.
AFP