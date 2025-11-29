PREVIA | Tijuana y Rayados aprovechan sus ventajas: América y Tigres se la juegan en la vuelta
Luego de caer 2-0 en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025, el América tendrá apelar a la historia a su favor en los enfrentamientos ante el Monterrey en Liguilla, historial en el que las Águilas tienen ventaja con seis victorias por cinco de los Rayados, para seguir con vida en la Liga MX.
El cuadro capitalino venció por última vez en un duelo de eliminatoria directa al Monterrey, en la final del Apertura 2024, cuando cobró revancha de la serie por el título Apertura 2019, semestre en el que el conjunto regio ganó el trofeo en el Estadio Azteca, los dos enfrentamientos más emblemáticos en su historia.
En 2019, el Monterrey ganó en una serie de penaltis en casa de las Águilas su quinta y última estrella, mientras que en 2024, el América cobró revancha al convertirse tricampeón en el BBVA.
Además, según datos de la Liga MX, el equipo dirigido por André Jardine lleva seis torneos en fila sin caer en los cuartos de final, en los últimos cuatro ha llegado a la final y logró ser tres veces monarca.
Otro punto que pone a soñar a los de Jardine con una remontada es que en este torneo fueron el mejor local, con 21 puntos cosechados y una marca de siete victorias y solo una derrota, en la octava jornada ante las Chivas del Guadalajara, en tanto el Monterrey cerró el certamen con cuatro partidos sin ganar como visitante.
Al América le basta con un empate en global para firmar su pases a las semifinales, por su mejor posición en la tabla (cuarto, los regios fueron quintos).
Cruz Azul vs Chivas
El Guadalajara domina el enfrentamiento histórico en Liguillas con Cruz Azul, pero “La Máquina” no sabe lo que es perder como local en los 24 partidos que ha jugado en el Estadio Olímpico Universitario. Dos datos que se ponen en juego en una serie que comenzó con un empate sin goles en el Akron.
En la fase final de la Liga MX, las Chivas han salido adelante cuatro veces, una de ellas en la final de 1986-87. Cruz Azul se impuso en las otras dos, la última vez que le ganó una eliminatoria directa al Rebaña Sagrado fue en el Verano de 1999.
El Guadalajara se ha quedado con los dos últimos enfrentamientos, repechaje en el Clausura 2003 y en Apertura 2006, cuando los Rojiblancos obtuvieron el título 11 de su historia.
El pasado les favorece, pero en el presente, el poderío que ha conseguido Cruz Azul en CU, su casa en dos partidos en el Apertura 2020 y de forma permanente desde el Clausura 2025, el saldo es de 19 triunfos, cinco empates, 52 goles a favor, 16 en contra y el título de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.
Xolos vs Tigres
Los Xolos, que vienen del Play-In, sorprendieron en su serie ante los Tigres, tercer clasificado, al que golearon por 3-0 en Tijuana en el partido de ida. Con todo a favor, se metarán al Universitario este sábado para intentar firmar su primer pase a unas semifinales desde el Clausura 2018.
Justo un año antes de 2018, fue el único registro entre estos cuadros en una Liguilla, unas semifinales que los Tigres ganaron por 4-0, luego de vencer en ambos partido al Tijuana por 2-0, en el Clausura 2017.
En su historia, los Xolos han disputado nueve series de cuartos de final, de las que ganó tres. La última, la del Clausura 2018, es la única en la que ha logrado imponerse como visitante.
Mientras que Tigres fue el segundo mejor local del campeonato, junto al Cruz Azul y Toluca, ambos con cosecha de 20 puntos. Los felinos no pierden un partido en casa desde la quinta jornada y cerró con una racha de tres triunfos en fila en el Universitario.
Toluca vs Juárez FC
El campeón Toluca venció por 1-2 al Juárez en el partido de ida, a pesar de no contar con su mejor jugador ofensivo, Alexis Vega, quien estará listo para terminar la serie en el Nemesio Diez.
Será difícil para el Juárez, que debuta este Apertura en una Liguilla, remontar en Toluca, en donde los Diablos Rojos solo cayeron una vez, en la lejana tercera jornada. Además, siempre que los escarlatas terminan líderes, nunca han caído en la ronda de los ocho mejores.