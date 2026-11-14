Rafa Márquez deja atrás los ensayos: comienza la verdadera prueba del nuevo México

El tiempo de las pruebas terminó. Para Rafael Márquez llegó el momento de competir. Durante sus primeros cuatro partidos al frente de la Selección Mexicana, el entrenador tuvo la oportunidad de observar futbolistas, experimentar con distintas sociedades y comenzar a dibujar el equipo que pretende construir. Fueron cuatro encuentros para conocer el material disponible, detectar necesidades y encontrar respuestas. Sin embargo, hay una diferencia entre ensayar una idea y defenderla cuando hay algo en juego.

Esa frontera aparece este sábado en Kingston. México visita a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el primer partido oficial de Márquez como seleccionador nacional. Ya no habrá espacio para esconder las conclusiones detrás de un proceso de observación. El resultado también formará parte de su evaluación.

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El desafío llega después de cuatro amistosos que dejaron más preguntas que certezas. El Tricolor empató dos encuentros y perdió dos, un balance que obliga a encontrar respuestas antes de que la competencia avance. Márquez no solamente necesita mostrar que su equipo reconoce una idea de juego; necesita demostrar que puede ejecutarla bajo presión.

Y para hacerlo no pretende empezar de cero.

La estructura del Mundial, otros protagonistas

La convocatoria de 28 futbolistas representa una primera declaración de intenciones. Márquez conserva una base de jugadores con experiencia en el proceso anterior, pero abre espacio a nuevas alternativas y recupera nombres que pueden modificar el funcionamiento del equipo.

La intención es mantener una estructura reconocible, cercana a la que México utilizó durante el Mundial 2026, aunque con otros protagonistas. El sistema no necesariamente cambiará de manera radical. La apuesta está en encontrar diferentes intérpretes para ejecutar una idea que necesita continuidad.

El 4-3-3 aparece como punto de partida. Una defensa de cuatro, tres mediocampistas con responsabilidades complementarias y un ataque con amplitud y movilidad. La diferencia estará en los nombres y en las sociedades que Márquez consiga construir.

Raúl Rangel apunta a defender la portería, mientras que Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo aparecen como alternativas para formar la línea defensiva. En el mediocampo, Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora ofrecen una combinación de recuperación, experiencia y creatividad.

Arriba, la presencia de Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Santiago Giménez plantea una ofensiva con distintas características. La ausencia de Raúl Jiménez por lesión abre una oportunidad para que el delantero del Milan asuma un papel protagonista, aunque Armando González también busca ganarse un lugar.

La convocatoria tiene otros nombres que merecen atención. Álvaro Fidalgo y Obed Vargas representan alternativas para darle otra dimensión al mediocampo; Jesús Corona vuelve a aparecer como una opción de desequilibrio, mientras que Gilberto Mora continúa en el radar de un entrenador que busca combinar juventud y experiencia.

No se trata de reconstruir todo lo que dejó el Mundial, sino de evitar que aquella estructura se convierta en una fórmula dependiente de los mismos futbolistas. Márquez necesita ampliar el repertorio, encontrar competencia en cada posición y demostrar que su modelo puede funcionar con diferentes piezas.

Jamaica, el primer examen sin margen de ensayo

El rival representa una prueba distinta a las que encontró en los amistosos. Jamaica tiene velocidad, potencia física y futbolistas capaces de aprovechar los espacios. En Kingston, México necesitará controlar los ritmos, proteger su área y evitar que el partido se convierta en un intercambio de ataques.

La eliminatoria tampoco termina este sábado. Después de la visita al National Stadium, el Tricolor recibirá a los caribeños el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey. Dos partidos para definir el boleto al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Para Márquez, la serie significa el primer paso competitivo de una gestión que tiene como referencia el Mundial, pero que ahora debe construir su propio camino. Su experiencia como futbolista, su recorrido en el Barcelona y su trabajo como auxiliar de Javier Aguirre forman parte de su preparación. Sin embargo, ninguna de esas credenciales resolverá los problemas dentro de la cancha.

El Káiser comienza una etapa en la que deberá convertir las ideas en resultados. Tiene una base, una convocatoria con alternativas y una estructura que pretende conservar. Le falta lo más importante: demostrar que México puede competir bajo su dirección.

Los amistosos fueron el laboratorio. Jamaica será la primera prueba con consecuencias.

Y para Rafael Márquez, el partido en Kingston marcará el momento en que deje de ser el entrenador que prepara al próximo México para convertirse en el técnico que debe hacerlo ganar.