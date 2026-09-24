Rafa Márquez, Diego Forlán y Marcelo Gallardo: tres caminos distintos rumbo a 2030

México, Uruguay y Ecuador iniciaron su reconstrucción después del Mundial de 2026 con proyectos muy diferentes. Rafael Márquez representa la continuidad de un plan preparado desde años atrás; Diego Forlán encabeza una apuesta que pretende recuperar la identidad uruguaya; y Marcelo Gallardo llegó como el entrenador de mayor experiencia y palmarés, aunque su estreno dejó claro que necesitará tiempo para trasladar su metodología al futbol de selecciones.

Forlán y Gallardo comenzaron con derrota sus procesos al frente de Uruguay y Ecuador, respectivamente, mientras que Márquez todavía espera su presentación como técnico de México.

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La Celeste cayó 3-1 ante Japón por errores propios durante el cierre del partido y la Tri perdió 3-0 frente a Corea del Sur después de afrontar el encuentro sin cinco futbolistas importantes. Los primeros resultados no definen el camino hacia el Mundial de 2030, pero sí exhibieron la dimensión del trabajo que espera a los tres entrenadores.

Los tres proyectos se encuentran en etapas distintas. Forlán y Gallardo ya descubrieron sobre la cancha algunos de los problemas que deberán resolver; Márquez todavía tiene la ventaja y la presión de no haber debutado. Uruguay necesita recuperar el equilibrio y la concentración, Ecuador debe encontrar soluciones más allá de sus principales figuras y México tendrá que demostrar que la continuidad también puede producir una evolución.

Las derrotas de Uruguay y Ecuador no condenan sus nuevos procesos, del mismo modo que un posible triunfo de México en su primer amistoso tampoco garantizará el éxito. El verdadero examen no estará en una sola fecha internacional, sino en la capacidad de los tres entrenadores para aprender, corregir y construir selecciones que lleguen a 2030 con una identidad reconocible.

Rafa Márquez y la continuidad de una idea

Rafa Márquez fue presentado oficialmente como seleccionador de México el 10 de septiembre, pero su preparación comenzó desde 2024, cuando la Federación Mexicana de Futbol lo incorporó como auxiliar de Javier Aguirre. La intención siempre fue que conociera al plantel, participara en el proceso mundialista y después asumiera el control del equipo.

Por eso, su llegada no representa una ruptura completa. Márquez conoce a la mayoría de los futbolistas, participó en las decisiones del ciclo anterior y tiene identificadas varias de las necesidades del conjunto nacional. Su primera convocatoria conservó una parte importante de la base mundialista, pero también abrió espacios para jóvenes como Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Su experiencia como entrenador todavía constituye una incógnita. Antes de trabajar como auxiliar de Aguirre dirigió al Barcelona Atlètic, pero nunca estuvo al frente de una selección mayor. Su conocimiento del entorno y su pasado como capitán pueden ayudarlo, aunque no resolverán por sí mismos los problemas relacionados con la formación de jugadores, la competencia interna y la falta de mexicanos en las principales ligas europeas.

El debut de Márquez llegará el 26 de septiembre ante Colombia. Después, México enfrentará a Perú el día 29 y cerrará esta primera ventana contra Estados Unidos el 3 de octubre. Más allá de los resultados, esos encuentros permitirán comprobar cuánto cambia el equipo ahora que el antiguo capitán tiene el control absoluto de las decisiones.

Forlán, a recuperar la garra charrúa

Uruguay ya tuvo su primera experiencia con Diego Forlán en el banquillo y el resultado expuso algunos de los problemas que arrastra la selección. La Celeste perdió 3-1 ante Japón en Miyagi, aunque llegó al minuto 90 con el marcador empatado.

El resultado castigó tres fallas claras: la dificultad para controlar el mediocampo, la oportunidad desperdiciada por Núñez y la desconcentración defensiva que provocó dos goles después del minuto 90. Forlán necesita que su equipo compita hasta el final y que no permita que un partido equilibrado termine convertido en una derrota amplia.

La apuesta por Forlán conserva un componente emocional importante. El antiguo delantero disputó 112 partidos con Uruguay, marcó 36 goles, conquistó la Copa América de 2011 y recibió el Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, su trayectoria como entrenador todavía es reducida y sus pasos por Peñarol y Atenas no le permitieron consolidarse en los banquillos.

Su etapa al frente de la selección mayor tiene inicialmente carácter interino hasta marzo de 2027. Al mismo tiempo, también dirigirá a la Sub-20, una doble función con la que la Asociación Uruguaya de Futbol pretende acercar a los juveniles al primer equipo. La derrota ante Japón no invalida esa intención, pero obliga a Forlán a encontrar rápidamente una estructura capaz de aprovechar a futbolistas como Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez y Federico Valverde, ausente en este primer encuentro.

Uruguay tendrá una nueva oportunidad el 28 de septiembre frente a Corea del Sur y cerrará su gira el 6 de octubre ante India. Esos partidos permitirán saber si los errores del debut fueron consecuencia del poco tiempo de trabajo o señales de un problema más profundo.

El ‘Muñeco’ Gallardo, una nueva era en Ecuador

Ecuador tampoco consiguió el inicio esperado con Marcelo Gallardo. La Tri resistió durante el primer tiempo, pero se derrumbó después del descanso y perdió 3-0 ante Corea del Sur en Suwon. El estreno estuvo condicionado por cinco ausencias importantes. Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez quedaron fuera por problemas físicos. Gallardo perdió a dos defensores centrales, al futbolista que organiza el mediocampo y a dos de sus principales alternativas ofensivas. Además, Enner Valencia se retiró de la selección después del Mundial de 2026.

Las bajas no explican por completo la goleada, pero sí ayudan a entender por qué Ecuador tuvo tantas dificultades para salir con el balón y sostener sus ataques. Sin Caicedo, el equipo careció de un futbolista capaz de recuperar, resistir la presión y conectar la defensa con el ataque. Las ausencias de Hincapié y Ordóñez también obligaron a modificar una línea defensiva que había representado una de las mayores fortalezas de la selección.

El resultado confirmó que trasladar la metodología de Gallardo a una selección no será inmediato. En River Plate podía trabajar todos los días, repetir movimientos y corregir detalles durante varias semanas. Con Ecuador tendrá periodos reducidos y futbolistas que llegan desde clubes, países y sistemas diferentes.

Su currículum continúa como el más sólido de los tres entrenadores. Gallardo conquistó dos Copas Libertadores con River y construyó equipos reconocidos por su intensidad, presión alta y capacidad para disputar partidos decisivos. El desafío consistirá en adaptar esas ideas a las limitaciones del calendario internacional.

Ecuador volverá a jugar el 1 de octubre ante Japón. Gallardo deberá decidir cuánto modifica el equipo después de la goleada y qué futbolistas pueden reemplazar a los ausentes mientras espera su recuperación. La Copa América de 2028 representará su primera gran evaluación, pero el trabajo para llegar a ese torneo comenzó con una advertencia contundente.