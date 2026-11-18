La primera victoria de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana llegó en Monterrey, pero el festejo tuvo fecha de caducidad. El siguiente reto ya tiene nombre: Estados Unidos. El Clásico de la Concacaf aparece en el horizonte del técnico mexicano, que tendrá la oportunidad de enfrentar al máximo rival regional en las semifinales de la Nations League.

Márquez no escondió la importancia del encuentro. Después de superar a Jamaica y conseguir el resultado que tanto había buscado desde que tomó las riendas del Tricolor, el estratega sabe que el siguiente compromiso tendrá una dimensión distinta.

“Si queremos seguir defendiendo el título, tenemos que enfrentarnos a todos. Ahora nos ha tocado enfrentar a Estados Unidos en esta semifinal, así que nos prepararemos bien. Hay mucho tiempo por delante y, cuando se acerque, empezaremos a prepararnos para enfrentarlos. Es una nueva oportunidad, un gran partido, algo diferente”, expresó en conferencia de prensa.

El enfrentamiento tendrá un ingrediente adicional para Márquez. Estados Unidos representa una de las pruebas más importantes de su gestión, sobre todo después de un arranque complicado en el que México sufrió una derrota ante el conjunto estadounidense y tampoco había conseguido ganar en sus primeros compromisos.

Ahora, el panorama es distinto. La victoria ante Jamaica le permitió romper la racha sin triunfos y recuperar algo de confianza antes de medirse nuevamente con uno de sus principales rivales.

El entrenador, sin embargo, no quiso anticipar demasiado. Sabe que todavía hay tiempo para preparar la semifinal y que su equipo necesita corregir aspectos importantes, especialmente la contundencia y las desatenciones defensivas.

El técnico salió satisfecho por la respuesta de sus futbolistas, pero consciente de que el equipo todavía está lejos de alcanzar el funcionamiento que pretende.

“Estoy contento porque al final se consiguió lo que se estaba buscando. Se buscaba esta primera victoria y se dio. Fue un gran primer tiempo, tuvimos muchas llegadas bastante claras y no pudimos concretar. Tenemos que mejorar”, reconoció.

El estratega destacó especialmente la intensidad y la actitud de sus jugadores durante los primeros 45 minutos. México encontró combinaciones, generó oportunidades y mostró una versión más dinámica, aunque volvió a exhibir uno de sus pendientes: la falta de contundencia frente al arco.

“Hay cosas todavía que mejorar. Tuvimos muchas llegadas, muchas ocasiones, mucha dinámica del equipo, buenas combinaciones. Solo hay que mejorar en la parte de la vigilancia, de estar más atentos, de no permitir ciertos contragolpes que nos pudieron haber costado”, explicó.

Márquez reconoció que el poco tiempo de preparación representa una de sus principales dificultades. Por eso, más allá del resultado, valoró que algunas de las ideas que ha intentado transmitir comiencen a reflejarse dentro de la cancha.

“Por lo poco que se trabajó, situaciones de salida, de progresión y de finalización, creo que se dieron. Es normal que en tan poco tiempo no se vea todavía lo que uno quiere del equipo”, señaló.

El técnico se definió como un entrenador analítico y perfeccionista, incluso reconoció que durante el partido vivió cada jugada con intensidad, con la intención de intervenir y ayudar a sus futbolistas desde la zona técnica.

También destacó la respuesta del grupo, incluidos los futbolistas que no tuvieron participación y aquellos que quedaron fuera de la convocatoria para el encuentro.

“Agradezco el esfuerzo que hicieron todos, también la paciencia que tuvieron los que tampoco participaron. Estoy muy contento con el equipo, con el grupo. Soy muy frontal y ellos también, así que eso para mí tiene un valor y un significado importante”, expresó.

La Nations League le ofrece a Márquez una oportunidad de mayor dimensión: no solamente buscar su primer título al frente de México, sino también medirse ante Estados Unidos en un partido que puede marcar el rumbo de su proyecto.