Rafael Márquez modificó casi la mitad de su equipo titular para buscar la remontada ante Jamaica. El técnico de la selección mexicana presenta cinco cambios respecto al once que inició el sábado en Kingston, donde el Tri perdió 3-2 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Rodrigo Huescas, Jesús Orozco, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo y Jesús Corona aparecen como las novedades para la vuelta en el Estadio Monterrey. Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo y Santiago Gimenez dejan su lugar en la formación inicial.

La decisión llega después de un encuentro en el que México recibió tres goles antes de reaccionar con las anotaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones. Ambos se mantienen entre los titulares para el compromiso que definirá la eliminatoria.

Márquez renueva la defensa para la vuelta

Tres de los cinco jugadores que entran al once son defensores. Huescas, Orozco y Chávez se incorporan a una alineación en la que Israel Reyes es el único zaguero que repite respecto al encuentro disputado en Jamaica.

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Gallardo, Montes y Vásquez salen de la formación inicial después de una ida en la que las desatenciones defensivas fueron uno de los principales señalamientos de Márquez. En la conferencia posterior a aquel partido, el entrenador reconoció que México se había hecho daño con sus propios errores y pidió corregirlos para la vuelta.

Raúl Rangel conserva la titularidad en la portería y tendrá por delante una defensa con tres nombres distintos a los que comenzaron en Kingston.

Fidalgo y Corona, las otras novedades de México

Las modificaciones también alcanzan al mediocampo y al ataque. Álvaro Fidalgo y Jesús Corona reciben la oportunidad de iniciar, mientras que Luis Romo y Santiago Gimenez quedan fuera del once titular.

Erik Lira, quien aparece como capitán en la alineación, se mantiene junto con Gilberto Mora, Roberto Alvarado y Julián Quiñones. Con Rangel e Israel Reyes, completan los seis futbolistas que repiten en la formación de Márquez.

México encara el encuentro con un gol de desventaja en el marcador global. La reacción del segundo tiempo en Kingston le permitió reducir la distancia, pero ahora necesita convertir esa respuesta en un resultado que le permita seguir en la competencia.

La alineación de México ante Jamaica

El once titular del Tri está integrado por Raúl Rangel, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco, Israel Reyes, Mateo Chávez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Jesús Corona, Roberto Alvarado y Julián Quiñones.

Con cinco ajustes y una defensa renovada, Márquez busca la respuesta de su equipo ante la afición de Monterrey y el pase al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.