Rebeca Bernal, nominada a la Jugadora del Mes de septiembre por el Manchester United

La mexicana Rebeca Bernal llegó en plan grande al Manchester United. Se unió como refuerzo en este mercado de verano y, en cuestión de pocas semanas, ya se consolidó como referente del equipo con tres goles en cinco juegos, desempeño que le llevó a ser nominada a la Jugadora del Mes de septiembre por el club.

La noticia fue dada a conocer este viernes 2 de octubre por los propios Red Devils. A través del sitio web oficial de su equipo femenil abrieron al público la encuesta para elegir a su futbolista más destacada del mes.

Es ahí donde Rebeca Bernal aparece entre las contendientes a llevarse esta distinción. Para lograrlo, la mediocampista de la Selección Mexicana deberá competir con la lateral española y también nuevo fichaje, Andrea Medina; la lateral sueca Hanna Lundkvist y la centrocampista galesa Mared Griffiths.

Your first Player of the Month for the 2026/27 season is ____ 💭🏅



Will it be Mared, Rebe, Medi or Hanna? 🗳️ https://t.co/jqPlaCXS5d pic.twitter.com/drwXWYuAFZ — Manchester United Women (@ManUtdWomen) October 2, 2026

¿Dónde votar por la Jugadora del Mes?

La elección es abierta para toda la afición y cada persona podrá emitir su voto ingresando al siguiente enlace: https://www.manutd.com/en/news/womens-player-of-the-month-vote-opens-sep-2026

La fecha límite para participar será el próximo lunes 5 de octubre a las 3:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Una vez concluido el plazo, se realizará el conteo definitivo para anunciar a la ganadora.

¿Quién es Rebeca Bernal?

Rebeca Bernal es una mediocampista de contención de 29 años, originaria de Tampico, Tamaulipas. Ha sido internacional con la selección mexicana, con la que ha cosechado éxitos como las medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y 2023, así como la presea dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

A nivel de clubes, tras debutar en 2017 en la Liga MX Femenil con Rayadas de Monterrey y ganar cuatro títulos de liga, se convirtió en un talento de exportación. Fue así como en febrero de 2025 llegó al Washington Spirit de la NWSL de Estados Unidos, donde conquistó la Challenge Cup en 2025.

Se mantuvo año y medio en el balompié estadounidense antes de que el pasado 2 de septiembre se confirmara su fichaje por el Manchester United. Desde su llegada, ha tenido participación en cinco encuentros donde, a pesar de desempeñarse en labores defensivas, ha destacado a la ofensiva gracias a su juego aéreo.

En su duelo contra el Sheffield United el pasado 23 de septiembre, la mexicana se destapó con un doblete de cabeza. Además, el pasado miércoles 30 volvió a hacerse presente en el marcador con un gol tras un tiro de esquina y colaboró con una asistencia.