Se acabó el festejo; México ya piensa en Corea
La selección mexicana dejó atrás las sonrisas del debut y elevó la intensidad de los entrenamientos. Después de dos prácticas relajadas tras la histórica victoria sobre Sudáfrica, Javier Aguirre cambió el tono este domingo. Hubo más trabajo físico, más exigencia y menos tiempo para celebrar. El siguiente rival obliga a ello.
Corea del Sur aparece en el horizonte como el obstáculo más complicado de la fase de grupos y el partido del jueves en Guadalajara podría definir el futuro del Grupo A.
La sesión estuvo enfocada en ejercicios de resistencia, velocidad y presión, una señal de que el cuerpo técnico busca un equipo capaz de sostener durante más tiempo la intensidad que mostró en el debut. La presión alta fue una de las armas que permitió a México incomodar a Sudáfrica y provocar errores en la salida, una fórmula que Aguirre pretende repetir frente a un rival que se siente cómodo con la posesión y las transiciones rápidas.
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La práctica contrastó con la vivida apenas un día antes. Entonces predominaban las bromas, las conversaciones y la satisfacción por una victoria que rompió una espera de 96 años para ganar un partido inaugural de Copa del Mundo. Ahora el ambiente era distinto. El mensaje fue claro: el primer paso ya se dio, pero el objetivo sigue lejos.
Y es que Corea llega con argumentos para exigir la mejor versión de México. La selección asiática posee una de las historias más importantes fuera de las potencias tradicionales del futbol. Su cuarto lugar en 2002 sigue siendo la mejor actuación de una selección asiática en la historia de los Mundiales. Aquel equipo eliminó a Italia en Octavos de Final y a España en Cuartos de Final antes de caer frente a Alemania en Semifinales.
Tampoco se trata de una hazaña aislada. Los llamados Guerreros Taeguk han demostrado una capacidad especial para competir ante rivales europeos. Ganaron sus tres últimos partidos mundialistas frente a selecciones de ese continente: derrotaron 2-0 a Alemania en Rusia 2018, 2-1 a Portugal en Qatar 2022 y 2-1 ante Chequía en 2026. De hecho, siete de las ocho victorias que Corea presume en Copas del Mundo han sido contra equipos europeos.
Su camino hacia 2026 también fue sólido. Corea fue la única selección asiática que completó la eliminatoria mundialista sin conocer la derrota, con un balance de 11 triunfos y cinco empates.
Por eso la victoria ante República Checa en la primera jornada dejó optimismo en el entorno coreano. Los periodistas que acompañan a la selección consideran que el equipo mostró una versión ofensiva superior a la esperada y destacan nombres como Lee Kang-in, Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu como futbolistas capaces de marcar diferencias.
México, sin embargo, llega respaldado por una historia mundialista mucho más extensa.
El triunfo ante Sudáfrica permitió al Tricolor alcanzar las 18 victorias en 61 partidos disputados en Copas del Mundo. Su balance histórico es de 18 triunfos, 15 empates y 28 derrotas, con 64 goles anotados y 101 recibidos.
Entre los registros más destacados aparece la goleada de 4-0 sobre El Salvador en México 1970, que continúa siendo la mayor victoria de la selección en los Mundiales. En el otro extremo permanece el doloroso 0-6 frente a Alemania Federal en Argentina 1978.
México también presume algunas rachas que explican su competitividad en las últimas décadas. Entre 1994 y 1998 acumuló seis partidos consecutivos sin derrota, la mejor marca de su historia. Entre Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002 enlazó diez encuentros consecutivos anotando al menos un gol.
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La última vez que el Tricolor consiguió victorias consecutivas en una Copa del Mundo fue en Rusia 2018, cuando derrotó a Alemania y posteriormente a Corea del Sur. Ahora tiene la oportunidad de repetir aquella secuencia. Sería apenas la quinta vez en su historia mundialista que enlaza dos triunfos seguidos.
Una victoria en Guadalajara no sólo acercaría a México a los Octavos de Final. También lo colocaría muy cerca del primer lugar del grupo y prolongará el impulso generado por el triunfo inaugural y, además, quedaría a un paso de asegurar su presencia en los Octavos de Final.
Corea sabe cómo empezar bien los Mundiales. Ganó sus partidos inaugurales en cuatro ediciones consecutivas: Polonia 2002, Togo 2006, Grecia 2010 y Chequía 2026. México, por su parte, acaba de romper una de las asignaturas pendientes más antiguas de su historia al ganar por primera vez un encuentro inaugural.
Y ahora Aguirre analiza si hace algún cambio o deja al equipo que inició el 11 de junio. La idea de sustituir a César Montes por Edson Álvarez es una realidad tras la roja. Pero también existe la posibilidad de que Giil Mora pueda entrar en lugar de Brian Gutiérrez, a quien le pesó el debut mundialista, además de que Jorge Sánchez sustituye a Israel Reyes en la lateral derecha.
Por eso la preparación cambió de tono. La fiesta del jueves quedó atrás. Las fotografías, los festejos y la satisfacción por una victoria histórica ya forman parte del pasado. En Guadalajara comenzó otra etapa del torneo: la de un México que busca confirmar que el triunfo sobre Sudáfrica no fue sólo un gran inicio, sino el primer paso hacia algo más grande.