Sequías mundialistas: selecciones que llevan décadas sin volver a la Copa del Mundo
El Repechaje europeo y el Intercontinental definirán a los nuevos protagonistas de la Copa del Mundo 2026 y el foco estará en las selecciones que buscan romper sequías históricas y que arrastran largas ausencias.
Te podría interesar: Mundial 2026: El Congo, la plantilla más cara del repechaje en México
República del Congo encabeza la lista de los casos más prolongados. El combinado sudafricano suma 52 años sin disputar un Mundial. La única y última vez que lo logró se remonta a 1974, cuando aún competía como Zaire.
Aquella experiencia fue algo amarga: tres derrotas, 14 goles en contra y ninguno a favor, un registro que pesa en su historia, pero que hoy en Guadalajara podría escribir un nuevo capítulo mundialista.
Irak es otra de las selecciones con una larga ausencia y no están dentro de una Copa del Mundo desde hace 40 años. Sú última aparición fue en México 1986, donde cayó en sus tres partidos de Fase de Grupos frente a Paraguay, Bélgica y el anfitrión.
En Sudamericana, Bolivia acumula 32 años sin clasificar. Su historial mundialista incluye tres participaciones: Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994. Esta última es su más reciente aparición.
En el caso de Jamaica es distinto, pero igualmente marcado por la espera. Han pasado 28 años desde su debut en Francia 1998, donde lograron una histórica victoria 2-1 ante Japón y terminaron terceros en un Grupo compartido con Argentina, Croacia y los nipones.
Selecciones históricas como Italia atraviesan sequías inesperadas. La Azzurra no clasifica desde Brasil 2014, acumula 12 años sin una participación mundialista y tras quedar eliminada en la Fase de Grupos en aquella edición.
Y el caso emergente es el de Kosovo, una selección joven que aún no ha debutado en una Copa del Mundo y busca hacer historia con su primera clasificación.