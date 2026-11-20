La última jornada del Apertura 2026 repartirá entre siete equipos los tres boletos que quedan para la Liguilla, en un cierre en el que Santos Laguna, Monterrey y León defienden mantenerse en los lugares de la clasificación y Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro necesitan desplazarlos para colocarse en los primeros ocho y seguir en la pelea por el título.

Mientras que el Cruz Azul, el América, el Guadalajara, el Toluca y el Atlas ya aseguraron su lugar.

Los siete aspirantes están separados por cinco puntos y los duelos Santos-León y Pumas-Monterrey marcarán buena parte de la definición. En caso de empate en puntos, el primer criterio es la diferencia de goles y el segundo, los goles anotados, por lo que Pachuca llega con ventaja pese a estar fuera de los ocho primeros.

¿Qué necesitan Santos, Monterrey y León para seguir en la pelea?

Santos Laguna es sexto, con 25 puntos y diferencia de +3. Recibirá a León el sábado en el Estadio Corona y le basta un empate para clasificar.

Una victoria lo llevaría a alcanzar 28 puntos y subir en la tabla. Si pierde, se quedaría en 25 y podría quedar fuera si Pachuca o Tijuana ganan, porque cualquiera de los dos lo superaría en diferencia de goles.

Monterrey es séptimo, con 24 puntos y +2, después de vencer 1-0 a Querétaro en el partido pendiente de la Jornada 7. Visitará a Pumas el sábado y con una victoria llegaría a 27 y aseguraría su lugar en cuartos de final.

Un empate lo dejaría con 25, la misma cifra que pueden alcanzar Pachuca y Tijuana, que lo superarían en diferencia de goles si ganan. Si pierde, se quedaría en 24, Pumas lo alcanzaría y su clasificación dependería de los demás resultados.

León es octavo, con 23 puntos y +2. Si gana en Torreón, llegaría a 26 y clasificaría sin depender de nadie.

Con un empate quedaría en 24 y tendría que esperar que Pachuca y Tijuana no ganaran. Si solo uno de ellos suma de a tres, necesitaría además que Pumas venciera a Monterrey. Si pierde, solo avanzaría si Pachuca y Tijuana también pierden, Pumas no derrota a Rayados y Querétaro no lo supera en diferencia de goles.

¿Cómo pueden meterse Pachuca y Tijuana?

Pachuca es noveno, con 22 puntos y +9, la mejor diferencia de goles entre los siete aspirantes. Recibirá a Toluca el sábado a las 16:50 horas y, si gana, llegaría a 25 y aseguraría su lugar siempre que Tijuana no gane.

Si ambos ganan, Pachuca parte con seis goles de ventaja sobre Xolos en la diferencia y su clasificación dependería de los resultados de Santos y Monterrey.

Con un empate quedaría en 23 y necesitaría que Santos derrotara a León, que Tijuana no ganara y que Pumas no venciera a Monterrey. Una derrota lo eliminaría.

Tijuana también suma 22 puntos, con +3, y será el primero de los aspirantes en jugar, esta noche a las 21:00 horas ante Atlante. Si gana, llegaría a 25, presionaría a los equipos que juegan el sábado y aseguraría su lugar si Pachuca no gana.

Si ambos ganan, Xolos tendría que esperar los marcadores de Santos y Monterrey, además de la diferencia de goles. Con un empate necesitaría que Santos derrotara a León, que Pachuca perdiera y que Pumas no venciera a Monterrey. Si pierde, queda fuera.

¿Qué combinación necesitan Pumas y Querétaro?

Pumas suma 21 puntos y -2, y solo le sirve ganar. Una victoria ante Monterrey lo llevaría a 24, pero si Pachuca y Tijuana también ganan, quedaría eliminado.

Su camino más claro es vencer a Rayados, que Santos derrote a León y que Pachuca y Tijuana no ganen, porque en ese caso entraría junto con Monterrey. En la mayoría de los demás escenarios tendría que superar a Rayados en diferencia de goles, y para eso necesita ganar por tres o más.

Querétaro tiene el escenario más complicado. Gallos Blancos es duodécimo, con 20 puntos, y como máximo puede llegar a 23 si vence a Necaxa el domingo a las 19:10 horas.

Además necesitaría que Santos derrotara a León, que Pumas no ganara y que Pachuca y Tijuana perdieran. Aun así, tendría que superar a León en diferencia de goles, departamento en el que está ocho tantos abajo, con -6, así que la suma de su margen de victoria y del margen de derrota de la Fiera tendría que ser de al menos nueve goles.

La definición arranca hoy con Tijuana-Atlante, seguirá el sábado con Pachuca-Toluca, Santos-León y Pumas-Monterrey, y terminará el domingo con Querétaro-Necaxa, cuando Gallos Blancos ya sabrá exactamente cuántos goles necesita.