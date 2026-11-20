Siete equipos por tres boletos: qué necesita cada uno para entrar a la Liguilla del Apertura 2026
La última jornada del Apertura 2026 repartirá entre siete equipos los tres boletos que quedan para la Liguilla, en un cierre en el que Santos Laguna, Monterrey y León defienden mantenerse en los lugares de la clasificación y Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro necesitan desplazarlos para colocarse en los primeros ocho y seguir en la pelea por el título.
Mientras que el Cruz Azul, el América, el Guadalajara, el Toluca y el Atlas ya aseguraron su lugar.
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Los siete aspirantes están separados por cinco puntos y los duelos Santos-León y Pumas-Monterrey marcarán buena parte de la definición. En caso de empate en puntos, el primer criterio es la diferencia de goles y el segundo, los goles anotados, por lo que Pachuca llega con ventaja pese a estar fuera de los ocho primeros.
¿Qué necesitan Santos, Monterrey y León para seguir en la pelea?
Santos Laguna es sexto, con 25 puntos y diferencia de +3. Recibirá a León el sábado en el Estadio Corona y le basta un empate para clasificar.
Una victoria lo llevaría a alcanzar 28 puntos y subir en la tabla. Si pierde, se quedaría en 25 y podría quedar fuera si Pachuca o Tijuana ganan, porque cualquiera de los dos lo superaría en diferencia de goles.
Monterrey es séptimo, con 24 puntos y +2, después de vencer 1-0 a Querétaro en el partido pendiente de la Jornada 7. Visitará a Pumas el sábado y con una victoria llegaría a 27 y aseguraría su lugar en cuartos de final.
Un empate lo dejaría con 25, la misma cifra que pueden alcanzar Pachuca y Tijuana, que lo superarían en diferencia de goles si ganan. Si pierde, se quedaría en 24, Pumas lo alcanzaría y su clasificación dependería de los demás resultados.
León es octavo, con 23 puntos y +2. Si gana en Torreón, llegaría a 26 y clasificaría sin depender de nadie.
Con un empate quedaría en 24 y tendría que esperar que Pachuca y Tijuana no ganaran. Si solo uno de ellos suma de a tres, necesitaría además que Pumas venciera a Monterrey. Si pierde, solo avanzaría si Pachuca y Tijuana también pierden, Pumas no derrota a Rayados y Querétaro no lo supera en diferencia de goles.
¿Cómo pueden meterse Pachuca y Tijuana?
Pachuca es noveno, con 22 puntos y +9, la mejor diferencia de goles entre los siete aspirantes. Recibirá a Toluca el sábado a las 16:50 horas y, si gana, llegaría a 25 y aseguraría su lugar siempre que Tijuana no gane.
Si ambos ganan, Pachuca parte con seis goles de ventaja sobre Xolos en la diferencia y su clasificación dependería de los resultados de Santos y Monterrey.
Con un empate quedaría en 23 y necesitaría que Santos derrotara a León, que Tijuana no ganara y que Pumas no venciera a Monterrey. Una derrota lo eliminaría.
Tijuana también suma 22 puntos, con +3, y será el primero de los aspirantes en jugar, esta noche a las 21:00 horas ante Atlante. Si gana, llegaría a 25, presionaría a los equipos que juegan el sábado y aseguraría su lugar si Pachuca no gana.
Si ambos ganan, Xolos tendría que esperar los marcadores de Santos y Monterrey, además de la diferencia de goles. Con un empate necesitaría que Santos derrotara a León, que Pachuca perdiera y que Pumas no venciera a Monterrey. Si pierde, queda fuera.
¿Qué combinación necesitan Pumas y Querétaro?
Pumas suma 21 puntos y -2, y solo le sirve ganar. Una victoria ante Monterrey lo llevaría a 24, pero si Pachuca y Tijuana también ganan, quedaría eliminado.
Su camino más claro es vencer a Rayados, que Santos derrote a León y que Pachuca y Tijuana no ganen, porque en ese caso entraría junto con Monterrey. En la mayoría de los demás escenarios tendría que superar a Rayados en diferencia de goles, y para eso necesita ganar por tres o más.
Querétaro tiene el escenario más complicado. Gallos Blancos es duodécimo, con 20 puntos, y como máximo puede llegar a 23 si vence a Necaxa el domingo a las 19:10 horas.
Además necesitaría que Santos derrotara a León, que Pumas no ganara y que Pachuca y Tijuana perdieran. Aun así, tendría que superar a León en diferencia de goles, departamento en el que está ocho tantos abajo, con -6, así que la suma de su margen de victoria y del margen de derrota de la Fiera tendría que ser de al menos nueve goles.
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La definición arranca hoy con Tijuana-Atlante, seguirá el sábado con Pachuca-Toluca, Santos-León y Pumas-Monterrey, y terminará el domingo con Querétaro-Necaxa, cuando Gallos Blancos ya sabrá exactamente cuántos goles necesita.
Reportero en Sports Illustrated México. Apasionado por contar historias del mundo deportivo.Follow rodrigocorona