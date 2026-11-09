¡Sin Harry Kane! FIFPro presenta el XI ideal del 2026 sin el ganador del Balón de Oro

La FIFPro (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales) dio la sorpresa en su más reciente entrega del XI ideal con los mejores jugadores posición por posición del 2026. Y es que, pese a que incluyó a figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland o Lamine Yamal, dejó fuera al último ganador del Balón de Oro, Harry Kane.

El listado se reveló este lunes 9 de noviembre a través de las redes sociales del propio organismo. En él se aprecian figuras que brillaron durante la pasada Copa del Mundo, así como en la Champions League y las diferentes ligas del Viejo Continente.

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Pero la mayor noticia fue que el inglés Harry Kane no fue elegido para conformar el ataque titular del equipo del año. Lo anterior resulta llamativo por su destacada campaña, en la que de forma individual conquistó el Balón de Oro al mejor futbolista del año, el Trofeo Gerd Müller al mejor delantero y la Bota de Oro al máximo goleador, y su registro de 61 goles en 51 partidos durante el 2025-26. Además, de forma colectiva sumó la medalla de bronce en la justa mundialista con Inglaterra y un triplete con el Bayern Múnich en Alemania con Copa, Liga y Supercopa.

El XI Masculino del FIFPro

Arquero: David Raya (Arsenal / España).

Defensas: Pau Cubarsí (Barcelona / España), Achraf Hakimi (París Saint-Germain / Marruecos) y Nuno Mendes (París Saint-Germain / Portugal).

Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra), Rodri (Manchester City / España) y Vitinha (París Saint-Germain / Portugal).

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City / Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia), Lionel Messi (Inter Miami / Argentina) y Lamine Yamal (Barcelona / España).

¿Cómo se elige el XI ideal del FIFPro?

La FIFPro es el organismo que se encarga de representar a los sindicatos de futbolistas de más de 70 países diferentes. Por esta razón, la elección de esta alineación de gala se llevó a cabo mediante una votación en la que participaron 19,806 futbolistas profesionales, quienes debían seleccionar a los mejores exponentes en un periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

Cabe señalar que Kane aparecía en la lista de los 26 nominados para armar la alineación; a pesar de ello, no quedó entre los elegidos por sus propios compañeros de profesión.

Alexia Putellas encabeza el XI Femenil

También se realizó la elección del XI femenil, donde a diferencia de la rama masculina sí apareció la ganadora del Balón de Oro, la española Alexia Putellas.

Arquera: Hannah Hampton (Chelsea / Inglaterra).

Defensas: Lucy Bronze (Chelsea / Inglaterra), Alex Greenwood (Manchester City / Inglaterra), Mapi León (Barcelona / España) e Irene Paredes (Barcelona / España).

Centrocampistas: Aitana Bonmatí (Barcelona / España), Alexia Putellas (Barcelona / España) y Ella Toone (Manchester United / Inglaterra)

Delanteras: Barbra Banda (Orlando Pride / Zambia), Claudia Pina (Barcelona / España) y Alessia Russo (Arsenal / Inglaterra).