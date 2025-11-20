Sorteo del Mundial 2026: México, camino a la gloria desde el Grupo A
El sorteo del 5 de diciembre marcará el destino de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026. México —como anfitrión del Grupo A— se prepara para vivir uno de los veranos más intensos de su historia futbolística. El Estadio Azteca será el punto de partida el próximo 11 de junio, mientras que Guadalajara y Monterrey también se alistan para recibir partidos que podrían traer estilos, figuras y potencias de todos los continentes.
Con los bombos casi definidos, el panorama de lo que puede ocurrir en suelo mexicano comienza a tomar forma, aunque todavía sin certezas y precisamente por eso, la expectativa crece.
México ya sabe que será cabeza de serie del Grupo A, con el Estadio Azteca como sede del partido inaugural y de su tercer compromiso de fase de grupos, además de la posibilidad de jugar nuevamente en 16vos y 8vos si pasa como primero de grupo.
Aunque el Azteca no albergará la final, la Ciudad de México vivirá desde el primer minuto la pasión del torneo. Además, las reglas del sorteo establecen que no puede haber enfrentamientos entre selecciones de la misma confederación, salvo Europa, ya que en cuatro grupos habrá dos equipos europeos, lo que garantiza diversidad de estilos en cada grupo.
Será la tercera vez que México organiza una Copa del Mundo; en 1970 y 1986, los campeones fueron selecciones sudamericanas: Brasil y Argentina.
Los bombos para el sorteo del 5 de diciembre
El sorteo se realizará en el Centro Kennedy de Washington D. C. y definirá los12 grupos de cuatro equipos. La expansión de la FIFA sumará 16 selecciones más en comparación con los torneos anteriores, y por primera vez la Copa del Mundo será organizada en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.
A pesar del aumento en participantes, la FIFA mantendrá grupos de cuatro equipos, organizando a las selecciones en cuatro bombos:
- Bombo 1: Tres anfitriones más las nueve selecciones mejor clasificadas por el ranking FIFA.
- Bombo 2 y 3: Los siguientes 24 equipos mejor posicionados.
- Bombo 4: Los 12 equipos con menor ranking que logren clasificar, incluyendo los posibles ganadores de repechajes.
Todavía no se sabe con certeza en qué bombo caerán las selecciones que clasifiquen mediante repechajes UEFA o intercontinentales, pero probablemente sean asignadas al Bombo 4 o según su ranking FIFA.
Bombo 1, Cabezas de serie (ranking FIFA)
México (15), Canadá (27), Estados Unidos (14), España (1), Argentina (2), Francia (3), Inglaterra (4), Portugal (5), Países Bajos (6), Brasil (7), Bélgica (8), Alemania (9)
El Bombo 1 está dominado por la UEFA, con siete selecciones europeas proyectadas para obtener un puesto en el bombo principal. Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal y Países Bajos ya están confirmados en el Bombo 1. España y Bélgica se suman tras asegurar su clasificación al cierre de la clasificación de noviembre.
Los tres anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— fueron asignados automáticamente al Bombo 1, lo que, en teoría, mejora sus posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa; pero eso también significa que la calidad de los Bombos 2 y 3 es ligeramente más fuerte en comparación con torneos anteriores.
A las potencias de la UEFA y a los anfitriones se unen los campeones defensores: Argentina y los cinco veces campeones del mundo, Brasil.
Bombo 2
Croacia (10), Marruecos (11), Colombia (13), Uruguay (16), Suiza (17), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26)
Los semifinalistas de 2022, Croacia, son desafortunados al quedarse fuera del Bombo 1, mientras que Marruecos ha escalado en el ranking mundial desde su histórica actuación en Catar. Los semifinalistas del Mundial son favoritos para ganar la Copa Africana de Naciones en casa, el torneo iniciará a mediados de diciembre.
Senegal es otro candidato para el Bombo 2, con Colombia, Uruguay y Ecuador desde CONMEBOL. Suiza y Austria se clasificaron al final. También hay representación asiática con Japón, que dominó las eliminatorias de la AFC, así como Corea del Sur e Irán. Australia es ya un habitual del torneo.
Bombo 3
Noruega (29), Panamá (30), Egipto (34), Argelia (35), Escocia (36), Paraguay (39), Túnez (40), Costa de Marfil (42), Uzbekistán (50), Qatar (51), Arabia Saudita (60), Sudáfrica (61)
Una cuarta parte de las selecciones proyectadas para el Bombo 3 son africanas. Las proyecciones más recientes colocan a Egipto, Argelia, Túnez y Costa de Marfil en el Bombo 3, con Panamá como la selección de Concacaf mejor ubicada entre las no anfitrionas. Los centroamericanos participaron en su primer Mundial en 2018.
Escocia necesitó heroísmo en los minutos finales contra Dinamarca para ganar el Grupo C en las eliminatorias de la UEFA. Será su primer Mundial desde 1998.
Paraguay también apunta al Bombo 3. Las grandes potencias querrán evitar a la Noruega de Erling Haaland el próximo verano. Sudáfrica vuelve por primera vez desde que fue anfitrión en 2010. Uzbekistán debutará en la justa. Los anfitriones de 2022, Catar, esperan tener una campaña más fructífera en Norteamérica tras impresionar en su eliminatoria.
Bombo 4
Jordania (66), Cabo Verde (68), Ghana (72), Curazao (82), Haití (84), Nueva Zelanda (86), Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontinental 1, Repechaje Intercontinental 2
En el Bombo 4 hay debutantes como Jordania, Curazao y Cabo Verde, selecciones que tendrán su primera participación en una Copa del Mundo en 2026. Haití también se clasificó tras 52 años, no lo hacía desde 1974. Ghana y Nueva Zelanda son selecciones más experimentadas pero con un ranking FIFA bajo.
Repechaje Europa
Bombo 1: Italia (12), Dinamarca (21), Turquía (25), Ucrania (28)
Bombo 2: Polonia (31), Gales (32), República Checa (44), Eslovaquia (45)
Bombo 3: República de Irlanda (59), Albania (63), Bosnia y Herzegovina (71), Kosovo (80)
Bombo 4: Rumanía (47), Suecia (43), Macedonia del Norte (65), Irlanda del Norte (69)
Se proyecta que Italia saldrá adelante en los repechajes de la UEFA en marzo, a pesar de no haberse clasificado a los dos últimos Mundiales. Dinamarca, Turquía y Polonia son, junto con Italia, los equipos más probables a avanzar desde los repechajes de la UEFA.
Repechaje Mundial
- República Democrática del Congo (56)
- Irak (58)
- Bolivia (76)
- Nueva Caledonia (149)
- Jamaica (70)
- Surinam (123)
Irak y la República Democrática del Congo están proyectados para avanzar desde los repechajes intercontinentales.
Lo que podría vivir México según los bombos
Escenario 1: Camino tranquilo
- Grupo hipotético: México – Australia – Panamá – Cabo Verde
Un grupo que permitiría al Tri empezar con tranquilidad. Australia sería un rival técnico y ordenado, pero manejable; Panamá aportaría intensidad regional, mientras que Cabo Verde traería velocidad y esfuerzo, pero poca experiencia mundialista. En este escenario, México podría consolidar confianza y planear estratégicamente su paso a la siguiente fase.
Escenario 2: Grupo Equilibrado
- Grupo hipotético: México – Japón – Escocia – Nueva Zelanda
En este grupo, cada partido representaría un verdadero reto. Japón exigiría velocidad y precisión, Escocia impondría física y presión aérea, Nueva Zelanda mantendría un bloque defensivo sólido y contraataques veloces. La clasificación sería posible, pero cada jornada requeriría máxima concentración y adaptación táctica, con partidos que podrían definirse hasta el último minuto.
Escenario 3: Grupo de la Muerte
- Grupo hipotético: México – Uruguay – Noruega – Ghana
Este grupo sería el más exigente para México, combinando estilos de cuatro continentes diferentes. Cada partido sería un verdadero desafío táctico y físico, con estadios llenos y un margen mínimo de error. Uruguay aporta intensidad sudamericana, Noruega el rigor europeo y Ghana velocidad y potencia africana. México tendría que rendir al máximo desde el debut para avanzar a la siguiente fase.
Sedes mexicanas y partidos asignados
Estadio Azteca (Ciudad de México): debut del Tri que será el partido inaugural del Mundial, tercer partido del Tri, un partido del Grupo K. Además de partidos de 16vos y 8vos.
Estadio Akron (Guadalajara): recibirá rivales de México en la primera fecha de la fase de grupos (Grupo A), además de un partido del Grupo H y otro del Grupo K.
Estadio BBVA (Monterrey): será sede de dos partidos del Grupo F de una posible cabeza de serie, lo que colocará a la ciudad en el mapa internacional desde la fase inicial. Además de un partido de los rivales de México en el grupo A. Así como un partido de 16vos, del primer lugar del grupo F.
Estas tres ciudades conforman la primera línea de acción del torneo, combinando historia, capacidad de afición y modernidad en estadios para garantizar una experiencia única tanto para jugadores como para espectadores.
Un país preparado para cualquier historia
Aunque todavía no se conocen los cruces, México ya palpita su Mundial: El Azteca será el anfitrión del inicio del sueño tricolor, Guadalajara servirá como termómetro del Grupo A, además de la definición del grupo K y H; Monterrey vibrará con las emociones del Grupo F.
Con los bombos definidos, México se prepara para vivir un tercer Mundial, con diversidad de estilos, intensidad y emoción desde el primer minuto. El sorteo del 5 de diciembre definirá los rivales del Tri y marcará cuál de estos tres caminos —suave, equilibrado o de la muerte— deberá enfrentar el equipo nacional. La afición mexicana ya imagina estadios llenos, grandes goles y partidos que podrían quedar en la memoria del país.