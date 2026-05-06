Toluca paga el costo y suelta a sus seleccionados
El Deportivo Toluca encabezó un mensaje que no sonó a victoria, sino a cesión. En Toluca, mientras el equipo se jugaba la vida en la Concacaf, la historia se movía fuera de la cancha: el pulso con la Selección Mexicana terminó inclinándose del lado del Tri.
El club había hecho la tarea con antelación —gestiones, permisos, respaldo de la Federación Mexicana de Futbol— para contar con Jesús Gallardo y Alexis Vega en la semifinal de vuelta. “El Deportivo Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol”, subraya el comunicado, fijando desde ahí su defensa.
La decisión, sin embargo, cambió de golpe y sin margen. El aviso llegó tarde y el tablero ya no permitía movimientos: Toluca no sólo debía soltar a sus seleccionados, también debía hacerlo sin posibilidad de reemplazarlos ante Los Ángeles FC.
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“Se solicitó con anticipación una autorización específica… y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF”, insiste el club, para luego admitir el viraje: “ante el reciente comunicado de la FMF, el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la Selección Mexicana, aún en contra de su propio interés”. El quiebre está en el tiempo: “por el escaso tiempo con el que se nos informó el cambio de decisión, nuestros dos jugadores no podrán ser sustituidos”.
Y entonces, la renuncia con registro. “El Club liberará y prescindirá de ellos para el compromiso crucial…”, asume Toluca, que cierra con una declaración de principios: “la Institución reitera el apoyo y compromiso absoluto que históricamente ha tenido con el futbol mexicano, además de no querer afectar la carrera de nuestros jugadores”. Entre el deber institucional y la competencia inmediata, eligió lo primero. El costo, inevitable, se mide esta noche.