Gabriel Milito cree que la eliminación de Chivas en cuartos de final fue "injusta"
Gabriel Milito, entrenador de las Chivas del Guadalajara, afirmó que la eliminación de su equipo en la serie de los cuartos de final del Apertura 2025 ante el Cruz Azul, fue “injusta”.
“Hicimos un buen partido, con resultado injusto. Tuvimos la clasificación a las semifinales en la mano y se nos escapa por cosas de futbol. Fuimos superiores en la eliminatoria, el equipo hizo un gran partido de visitante, pero quedamos eliminados”, confesó el técnico argentino.
Las Chivas empataron sin goles ante el Cruz Azul en su casa en el partido de ida de la serie de cuartos de final. En la vuelta, se metieron al Estadio Olímpico Universitario, sede de los celestes, y en el duelo de vuelta, tuvieron ventaja de 1-2 en el marcador, pero en los minutos finales de la segunda parte los celestes remontaron y firmaron su pase 3-2 a las semis, con ayuda de un penalti fallado por Javier “Chicharito” Hernández.
“Mis jugadores hicieron todos los que les pedí en la cancha. En cuanto a merecimientos, hemos hecho un buen partido porque jugaron con una valentía tremenda y un esfuerzo colectivo bueno, con muchas llegadas para marcar”, sentenció Milito, quien cerró su primer torneo al frente de las Chivas.