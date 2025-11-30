El duelo Gabriel Milito vs Nicolás Larcamón, una historia que comenzó antes de México
Era abril de 2024 y Nicolás Larcamón comenzaba su cuarto mes al frente del Cruzeiro de Brasil.
Su gestión vivía un inicio complicado, con una eliminación contra todo pronóstico en la primera ronda de la Copa brasileña, ante el modesto Sousa.
Al frente, Larcamón y su cuerpo técnico se encontraron con una oportunidad de recomponer el camino al medirse en la final del Campeonato Mineiro, al Atlético Mineiro, su máximo rival, que comenzaba la etapa de Gabriel Milito.
Al final, Milito logró debutar con el título que disputan todos los equipos del estado Minais Gerais y provocar el resultado que terminó con la naciente gestión de Larcamón en el Cruzeiro.
En la final del Campeonato de Mineiro, estos técnicos se midieron por tercera y cuarta ocasión, en un historial que tiene seis partidos: dos victorias para Milito, dos para Larcamón y un par de empates. Los primeros cuatro partidos sucedieron antes de que aterrizaran en la Liga MX.
El séptimo enfrentamiento sucederá hoy, en el partido de vuelta de su serie de cuartos de final del Apertura 2025 entre el Cruz Azul y las Chivas, que comenzó con un empate sin goles en casa del Guadalajara.
Larcamón, el primer defensor de Milito en México
Larcamón, estratega del Cruz Azul, fue de los primeros miembros del futbol mexicano que validaron el proyecto de Milito en Chivas, incluso cuando no había logrado nada.
En agosto de 2025, el Guadalajara del antiguo central del Barcelona cosechó ante el Cruz Azul su cuarta derrota en las primeras siete jornadas del Apertura 2025 y era el quinto peor equipo del certamen, al ubicarse en el decimocuarto lugar de la tabla.
"Desde que llegué a la Liga MX me he enfrentado muchas veces a las Chivas, pero hoy siento que me enfrenté a la mejor versión de ellas desde que estoy en México. Entiendo perfecto las críticas hacia ellas por no tener buenos resultados, pero hoy fue un rival que planteó un partido con mucho protagonismo y por largos pasajes impuso condiciones", comentó Larcamón, luego del triunfo de la séptima jornada de su equipo al Guadalajara.
Nicolás ha visto varias versiones de las Chivas desde que arribó a México en 2021, tiempo en el cual ha dirigido al Puebla (hasta 2022), León (2023), Necaxa (2025) y actualmente al Cruz Azul.
En ese tiempo, le tocó medirse a las Chivas de distintos entrenadores como las de Víctor Manuel Vucetich o Veljko Paunovic, pero ninguna le sorprendió tanto como las de Milito.
“La consistencia de rendimiento que mostraron en el comienzo del torneo fue lo que le permitió sobreponerse en un momento de falta de resultados y después abrirse camino para terminar redondeando una muy buena fase regular. Conozco a Gabriel, lo he enfrentado en Chile, en Brasil y acá en México”, explicó Larcamón.
Al final, Larcamón tuvo razón, Militó dejó a las Chivas en el sexto lugar y las metió a su primera Liguilla de forma directa desde el Clausura 2024.
El historial de ambos estrategas
Su vínculo en la cancha tuvo su primer capítulo en la Liga chilena. En 2017, cuando el Antofagasta de Larcamón le ganó 0-2 al O'Higgins de Milito. En 2018, Milito cobró revancha con el O'Higgins, que venció por 2-1 al Huachipato de “Nico”.
Pasaron seis años para que se volvieran a encontrar, sucedió en la final del Campeonato Mineiro. En el partido de ida, empataron 2-2 y en el duelo de vuelta, el Mineiro del ex del Barcelona se impuso 1-3 para quedarse con el campeonato.
Los argentinos se reencontraron un año después en México. En esa Jornada 7 del Apertura 2025, victoria de 1-2 para Cruz Azul, y en el encuentro de ida de esta serie de cuartos de final, una igualada sin goles, que deja abierta la eliminatoria, que se definirá en casa de los celestes.
Son dos estilos de juego parecidos, que buscan un alto nivel de juego ofensivo y dominar la posesión de balón que se encontrarán este domingo, con el partido de vuelta en el que se definirá al último semifinalista del Apertura 2025.