Gabriel Milito y las similitudes que lo unen con el Chivas campeón de Almeyda
En su primera conferencia de prensa, el argentino Gabriel Milito fue comparado con su compatriota Matías Almeyda. A ambos los une no solo la nacionalidad, sino su compromiso, despertar a un “gigante”.
“Vengo con la misma idea de Matías, despertar al gigante dormido, ojalá que lo pueda conseguir”, dijo Milito en su presentación, sin titubear a la tarea que implica sacar del ayuno de títulos a uno de los dos equipos con más aficionados del balompié de Norteamérica, junto al América.
El antiguo entrenador del Atlético Mineiro está cerca de conseguir levantar del sueño al Guadalajara, que no gana un trofeo de liga desde el Clausura 2017, cuando Almeyda los dirigía.
Un trofeo que les urge, para acortar camino con el América, que desde ese año ha ganado cuatro veces la Liga MX, para afianzarse como el más ganador del país con 16 copas y separarse de las Chivas, segundo mayor ganador con 12 trofeos.
El Clausura 2017 fue la última vez que las Chivas ganaron sus dos clásicos en la fase regular, ante el Atlas y el América, hito que también obtuvo Milito, una de las similitudes que hermana a estos argentinos y pone a soñar a los hinchas de romper la sequía de campeonato.
“Matías marcó una época, obteniendo cinco títulos. Vengo con un sueño grande y ojalá consigamos algo similar. ¿Cuánto llevará eso? No lo sabemos. Prometo trabajo, brindarme al máximo por el escudo, dar lo mejor de mí para, ojalá, conseguir algo de lo que obtuvo Almeyda”, añadió el ex central del Barcelona.
Las otras semejanzas entre Almeyda y Milito
Cuando Almeyda arribó a México en 2015, nadie conocía su trayectoria como estratega. Su carrera en los banquillos, con logros como ascensos a la primera división de su país con River Plate y Banfield.
Era un extraño en México y de primera instancia, su fichaje no fue celebrado, menos por la forma en la que arribó, ya que en el mismo comunicado de su nombramiento se anunció la salida de su antecesor, José Manuel “Chepo” de la Torre, quien en 2006 le había dado al Guadalajara su último trofeo de Liga MX.
Almeyda agarró a un equipo en problemas de descenso y que desde ese 2006 no sabía lo que era celebrar un título. El efecto Almeyda fue inmediato, ganó la Copa MX en su primer semestre.
En total, llegó a siete finales y conquistó cinco trofeos: el Clausura 2017 de la Liga MX, las copas del Apertura y Clausura 2017, la Supercopa MX 2016 y la Copa de Campeones de la Concacaf 2018.
Supo callar a sus críticos con base en triunfos, algo que tratará de replicar Milito, quien venía con un cartel de llevar al Atlético Mineiro al subcampeonato de la Copa Libertadores y a ganar el Campeonato Mineiro en 2024, además de dirigir al Argentino Juniors, en donde no tuvo cosechas, pero sí practicó un futbol agradable, con una joven plantilla que le valió elogios en toda Sudamérica.
“Veo similitudes en mi proceso de Argentinos Junior con Chivas. Ahí podía contratar jugadores del extranjero, pero lo parecido es que se buscaba llevar talento juvenil de las fuerzas básicas al primer equipo. Esa filosofía me gusta”, confesó Milito.
A Gabriel le costó arrancar su proyecto en el Guadalajara. Su idea de juego, elogiada por rivales e inspirada por Pep Guardiola, quien lo dirigió de 2008-2011 en el FC Barcelona, no se plasmó hasta la octava jornada, cuando el cuadro tapatío se enrachó, obtuvo las victorias sobre el Atlas y el América, y terminó en sexto lugar, la primera vez desde el Clausura 2024 que el equipo irá de forma directa a la Liguilla.
Las Chivas del 2017 vs las de 2025
Las Chivas del Clausura 2017 tenían más presupuesto y talento que las de 2025. Contaba con fichajes como los de Carlos Salcedo, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido y José Juan “Gallito” Vásquez, amalgamados por canteranos como Ángel Zaldívar y Miguel Ponce, quienes cumplían un rol secundario.
Fueron terceras en la clasificación, el quinto mejor ataque (21 tantos) y la tercera mejor defensa (18). El estilo en la cancha era dinámico, con presión alta y ataques veloces.
En cuanto a valor de plantilla, según Transfermarkt, eran la cuarta de la competición, con 46.80 millones de euros, que superaba el Monterrey (52.13 mde), el Pachuca (63.05 mde) y los Tigres (68.25), su rival en la final.
La edición 2025 de las Chivas es diferente, ahora no se cuenta con tanto presupuesto para hacer firmas de alto nivel y en cambio se busca promover talento juvenil al primer equipo.
Son la cuarta plantilla con el promedio de edad más bajo (26.1 años) y en cuanto a valor, son la sexta (66.33 mde), superados por Monterrey (70.30 mde), Tigres (70.75 mde), el campeón Toluca (75.80 mde) y América (107.40), en una Liga MX que aumenta su valor cada temporada.
Ahora, el Guadalajara fue sexto clasificado, con la quinta mejor ofensiva (29 dianas) y la quinte mejor defensa (22). Una diferencia importante es que las Chivas de Milito contaron con uno de los goleadores del torneo, Armando "Hormiga" González, campeón de goleo junto a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis).
Lo que define a ambos estrategas argentinos es su confianza del talento mexicano y un hambre por despertar a un gigante que tiene varios años de sueño intenso.
Dos referentes elogian a Milito
Fernando "Sheriff" Quirarte y Joel “Tiburón” Sánchez, campeones y referentes de las Chivas en el siglo pasado, elogiaron el trabajo que Milito ha hecho en el inicio de su gestión.
Ambos ven a un equipo “agresivo” que trabaja para representar en la cancha el ADN del Guadalajara, que Quirarte, uno de los líderes de los Rojiblancos campeones de la temporada1986-87, describió como uno que “se entrega, lucha, corra” y que venda cara la derrota.
“De las Chivas actuales de Milito me gusta la unión que hay. Juegan de forma atrevida y valiente. También tiene variantes tácticas. Saben jugar a la presión alta, pero también, cuando el partido se los pide, tienen una actitud más pasiva y tranquila, con el equipo parado en tres cuartos de cancha, esperando al rival”, expresó a Sports Illustrated México.
El “Tiburón”, uno de los cabecillas de la defensa del cuadro que ganó el título en el Verano 1997, describió el buen paso del Guadalajara en el Apertura 2025 como “sorpresivo” y le dio “mucho mérito” al técnico argentino.
Para el miembro de la selección mexicana que conquistó la Copa Confederaciones de 1999, una de las virtudes de Milito es tener variantes, no depender de uno o dos jugadores y hacer campeón de goleo a una “Hormiga” González, que al inicio del semestre no estaba presupuestado para ser titular.
“Milito y su cuerpo técnico no son dependientes de uno o dos jugadores. No se ha notado cuando han faltado jugadores titulares. Además, que Chivas saque un campeón de goleo en el nombre de Armando González es importante, no es cosa menor”.
Quirarte y Sánchez cree que estas Chivas tiene potencial para ganar el título, pero todo dependerá de que mantengan el nivel en el cierre de la fase regular, luego de dos semanas de descanso por le fecha FIFA de noviembre y el Play-In. Milito tiene la confianza de dos leyendas, solo falta que lo confirme en la cancha.