La selección mexicana femenil buscará este sábado ante Haití, en Mansfield, Texas, el boleto directo al Mundial de Brasil 2027 con al menos cuatro futbolistas formadas en las canteras de la Liga Femenil, las primeras que aparecen en un Premundial desde que nació una competición pensada, en parte, para dejar de depender del talento formado en Estados Unidos.

"La falta de una infraestructura y liga femenil en México nos generaba que tuviéramos que recurrir a jugadoras mexicoamericanas", declaró Decio de María, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

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Alice Soto, Itzel Velasco, Montserrat Saldívar y Ana Mendoza integran la primera generación de canteranas identificada en las convocatorias de los tres Premundiales disputados desde el nacimiento de la competición en 2017.

¿Cuánto depende México del talento formado fuera de la liga?

De las 23 convocadas por Pedro López, 17 juegan en la Liga Femenil, el 73.9% del plantel, la proporción más alta de los últimos tres Premundiales. Jugar en México, sin embargo, no significa haberse formado en el país.

En la convocatoria hay 10 futbolistas nacidas en Estados Unidos. Seis de ellas juegan en México y las otras cuatro, Kiana Palacios, Reyna Reyes, Nicolette Hernández y Aaliyah Farmer, militan en la National Women's Soccer League (NWSL).

El sistema universitario estadounidense sigue siendo una fuente de talento para México. Scarlett Camberos y Palacios jugaron para la Universidad de California en Irvine; Kimberly Rodríguez, para Oklahoma State; Maricarmen Reyes, para UCLA, y Diana Ordóñez, para la Universidad de Virginia. Esa influencia también alcanza a futbolistas nacidas en México, como Alexia Delgado y Charlyn Corral, quienes pasaron por Arizona State y Louisville, respectivamente.

De las 17 seleccionadas que juegan en la liga mexicana, 13 no tienen un paso acreditado por sus fuerzas básicas, y las cuatro canteranas representan apenas el 17.4% de la convocatoria.

¿Quiénes son las primeras canteranas?

Aunque la Liga Femenil comenzó en julio de 2017, organizó su primer torneo piloto de fuerzas básicas hasta octubre de 2021, en la categoría Sub-17, con 13 de los 18 clubes existentes. En enero de 2022 arrancó el primer campeonato oficial con los 18 equipos, aunque algunas instituciones ya trabajaban con sus propias estructuras.

Alice Soto fue una de las primeras beneficiadas. La actual futbolista de las Rayadas llegó a las fuerzas básicas del Pachuca en 2018, a los 11 años, y dos años después debutó en Primera División. Su crecimiento con las Tuzas fue de la mano de las selecciones juveniles, con las que jugó cuatro Copas del Mundo: el Mundial Sub-17 de India 2022 y los Sub-20 de Costa Rica 2022, Colombia 2024 y Polonia 2026.

Itzel Velasco recorrió un camino parecido. Pasó poco más de un año en la cantera del Atlas antes de subir al primer equipo rojinegro para el Clausura 2021, y la guardameta continuó después su carrera con el América.

Las Águilas también impulsaron a Montserrat Saldívar, quien pasó por la categoría Sub-17 del equipo, antes de llegar al primer equipo en 2021. La cancunense debutó el 16 de agosto de aquel año, frente al Pachuca, con 14 años, y cinco años después es una de las figuras del conjunto capitalino y una opción recurrente para López.

Ana Mendoza pertenece a la primera generación de fuerzas básicas femeniles de los Pumas. Llegó a la cantera universitaria en el Apertura 2021, después de sufrir una luxación de rodilla cuyo tratamiento era una dificultad económica para sus padres.

"Pumas me contactó y me dijeron que ellos me ayudarían con la rehabilitación. Vine al tratamiento y me quedé", recordó la defensa en una entrevista con Gaceta UNAM.

Un año después de su llegada, Mendoza debutó en Primera División, jugó el Mundial Sub-17 de India 2022 y ganó el campeonato Sub-18 con el conjunto auriazul.

¿Cómo cambió la selección desde 2018?

México jugó su primera eliminatoria mundialista con liga profesional en 2018, poco más de un año después del nacimiento de la competición. El entonces seleccionador Roberto Medina convocó a ocho futbolistas de la Liga Femenil, el 40 por ciento de un plantel de 20, pero ninguna tenía un paso por las fuerzas básicas de algún equipo de la competición.

Incluso Jacqueline Ovalle, una de las más jóvenes de aquel equipo, jugó el Mundial Sub-17 de Jordania 2016, antes de que existiera la competición. En esa convocatoria había nueve mexicoamericanas.

Para el Premundial de Monterrey 2022, Mónica Vergara llamó a 15 futbolistas de la Liga Femenil, el 65.2 por ciento de su plantel. En esos primeros años, la liga consolidó a figuras como Alicia Cervantes, Katty Martínez y Carolina Jaramillo.

La liga ya formaba futbolistas profesionales, pero todavía no aportaba seleccionadas surgidas de sus canteras a un Premundial, porque su campeonato oficial de fuerzas básicas apenas tenía seis meses y Vergara también recurrió al talento mexicoamericano.

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México quedó fuera de los Mundiales de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023. En ese último proceso, Haití contribuyó a la eliminación al vencer 3-0 a la selección mexicana en Monterrey.

Ante el mismo rival, cuatro años después, México buscará volver a una Copa del Mundo por primera vez desde Canadá 2015.