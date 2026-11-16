Rafa Márquez, del aprendizaje con Guardiola a un Tri que todavía no sabe ganar

Rafael Márquez pasó buena parte de su carrera acostumbrado a competir en los escenarios más importantes del futbol mundial. Levantó dos Champions League con el Barcelona, disputó cinco Copas del Mundo con México y compartió vestidor con algunos de los mejores futbolistas de su generación. Ahora, desde el banquillo, enfrenta una realidad distinta: todavía no consigue ganar su primer partido como entrenador de la Selección Mexicana.

La derrota 3-2 ante Jamaica, en Kingston, dejó al descubierto las dificultades de un proyecto que fue planeado durante dos años. El equipo mexicano recibió tres goles por primera vez en la historia de sus enfrentamientos ante los Reggae Boyz y llegó a cinco encuentros consecutivos sin victoria bajo el mando del exdefensor.

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El resultado tuvo un significado especial porque fue el primer compromiso oficial de Márquez como seleccionador. Después de cuatro amistosos sin encontrar el triunfo, la eliminatoria de la Liga de Naciones tampoco ofreció la respuesta que necesitaba el Tricolor.

El autogol de Jesús Gallardo abrió el marcador. Después llegaron los tantos de Renaldo Cephas y Richard King, este último desde el punto penalti, para colocar un 3-0 que exhibió las dificultades defensivas de México. Gilberto Mora y Julián Quiñones descontaron en la recta final, pero sus anotaciones no evitaron la tercera derrota del proceso.

Los números describen el comienzo: dos empates y tres derrotas, cuatro goles a favor y diez en contra. Una estadística que contrasta con la trayectoria de un futbolista que construyó su carrera alrededor de la competitividad y que ahora necesita trasladar esa experiencia a un grupo que todavía no encuentra regularidad.

De Guardiola al banquillo del Barcelona

La formación de Márquez como entrenador comenzó mucho antes de recibir el nombramiento de la Selección Mexicana. Durante su carrera como futbolista trabajó con técnicos que marcaron distintas generaciones, entre ellos Ricardo La Volpe, Frank Rijkaard, Pep Guardiola y Javier Aguirre.

En Barcelona conoció dos proyectos diferentes. Con Rijkaard formó parte del equipo que recuperó el protagonismo europeo y conquistó la Champions League de 2006. Posteriormente, bajo la dirección de Guardiola, participó en el inicio de una de las etapas más exitosas del club catalán.

Aquella experiencia le permitió conocer desde dentro una metodología que transformó el futbol europeo. Guardiola apostó por la posesión, la presión tras pérdida y el control de los espacios. Márquez fue parte de ese proceso como futbolista antes de intentar desarrollar sus propias ideas desde la dirección técnica.

Su primera oportunidad importante llegó en 2022, cuando asumió el mando del Barcelona Atlètic. Durante dos temporadas dirigió 82 encuentros, con un balance de 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

El equipo filial disputó dos veces los playoffs de ascenso. En la primera temporada cayó en semifinales ante el Real Madrid Castilla; en la segunda alcanzó la final, pero perdió ante el Córdoba.

Más allá de no conseguir el ascenso, Márquez trabajó con futbolistas jóvenes que después encontraron espacio en el primer equipo, entre ellos Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Fermín López. Su experiencia en España representó el primer paso de una carrera que tenía como siguiente objetivo dirigir a México.

Un proyecto planeado hasta 2030

Su llegada al Tricolor no fue una decisión de último momento. En agosto de 2024, la Federación Mexicana de Futbol presentó el proyecto que contemplaba a Javier Aguirre como responsable del equipo durante el Mundial de 2026 y a Márquez como su sucesor para el siguiente ciclo.

El exdefensor dejó Barcelona y se incorporó al cuerpo técnico de Aguirre. Durante dos años trabajó como auxiliar, conoció el funcionamiento de la Selección desde otra posición y se preparó para asumir la responsabilidad principal.

El nombramiento llegó en julio de 2026, después de que México concluyera su participación mundialista. La transición estaba prevista y Márquez recibió una estructura que conocía desde dentro.

Sin embargo, dirigir una Selección representa un desafío diferente al de trabajar con un equipo durante toda una temporada. Los entrenamientos son limitados, las convocatorias cambian y el margen para corregir errores se reduce a unos cuantos días.

Esa diferencia comienza a reflejarse en los resultados. El entrenador que tuvo dos temporadas para desarrollar un proyecto en Barcelona ahora debe construir una identidad futbolística con concentraciones cortas y futbolistas que llegan desde distintas ligas.

El primer examen de Rafa

Márquez pretende un equipo que domine la pelota, controle los tiempos y tenga capacidad para competir ante cualquier rival. Hasta ahora, esa idea todavía no se refleja de manera constante en la cancha.

La derrota ante Jamaica dejó problemas en diferentes zonas. México concedió espacios, cometió errores defensivos y tuvo dificultades para controlar el partido cuando el rival tomó ventaja.

Después del encuentro, Márquez reconoció las fallas colectivas y evitó concentrar las responsabilidades en una sola posición. También señaló la falta de contundencia y las desatenciones que permitieron a Jamaica construir una ventaja de tres goles.

Su siguiente oportunidad llegará en Monterrey, donde México recibirá a Jamaica el 17 de noviembre. El Tricolor necesita remontar el marcador de la ida y, al mismo tiempo, encontrar una victoria que cambie el rumbo de su inicio.

Márquez llegó al banquillo nacional con una trayectoria que incluye cinco Mundiales como futbolista, dos Champions League y experiencias de aprendizaje con algunos de los entrenadores más influyentes de las últimas décadas. También tuvo dos años para prepararse junto a Aguirre.

Pero el currículum no juega los partidos. Su nueva etapa exige construir un equipo capaz de competir y sostener una idea futbolística más allá de los nombres que aparecen en la convocatoria.

El Káiser conoce lo que significa ganar con México desde dentro de la cancha. Ahora necesita demostrar que también puede hacerlo desde el banquillo. Por el momento, su historia como seleccionador tiene cinco capítulos y ninguno termina con una victoria.