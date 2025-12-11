Liga MX: Guido Pizarro desconoce si Gignac se retirará al finalizar el Apertura 2025
Guido Pizarro, entrenador de los Tigres, no sabe si el Apertura 2025 será el “último baile” de André-Pierre Gignac, su excompañero y el goleador histórico de la institución felina.
“Lo tenemos acá, hay que disfrutarlo. Su retiro una decisión personal y nosotros lo apoyaremos hasta que decida jugar. Lo apoyaremos hasta donde quiera extender su carrera”, explicó en la rueda de prensa previa a la final del Apertura, entre los Tigres y el campeón Toluca.
Gignac llega a la final con 40 años, en búsqueda de su sexto título de Liga MX, para acrecentar su leyenda como uno de los mejores extranjeros en la historia de la competición.
Lo hace acompañado de una generación dorada de los de la UANL, a la cual pertenece Pizarro, ganador de los últimos cuatro trofeos de los felinos en la competición, junto a Gignac, el portero Nahuel Guzmán y Javier Aquino.
“Tenemos jugadores con mucha experiencia en finales. A nivel futbolístico tenemos que hacer las cosas bien para merece ganar. Confío en el plantel y los jugadores que tienen la experiencia para lograr al objetivo”, añadió Pizarro, quien hasta la décima jornada del torneo pasado era jugador felino.
“Estoy tranquilo, sinceramente. Confiado de lo que ha hecho el equipo para merecer estar acá, confiado en lo que haremos mañana, pero con tranquilidad de lo que hemos hecho e iremos de búsqueda de eso”, sentenció el estratega de 35 años, quien tratará de evitar el bicampeonato del Toluca.