Liga MX: La Ley del Trabajo pone en riesgo participación de Gil Mora en Cuartos de Final
La participación de Gilberto Mora en el partido de ida de la serie de los cuartos de final entre los Xolos de Tijuana, y los Tigres UANL, que se disputará este miércoles en el Estadio Caliente, está en riesgo.
Según la Ley Federal del Trabajo de México, en su artículo 175, las personas menores de 18 años no pueden trabajar en “establecimientos no industriales después de las 10 de la noche”. Tal es el caso del futbol profesional.
El encuentro entre el Tijuana y los felinos comenzará a las 21 horas de Tijuana y 23 del centro de México, por lo que Gil solo podría estar en el primer tiempo, siempre y cuando su duración no supere las nueve de la noche.
Mora tiene 17 años y un mes, por lo que no podría participar. En caso de que los Xolos lo utilicen, tendrían que pagar las horas extraordinarias “con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada”.
Para el partido de vuelta, que se jugará en casa de los Tigres, también tendría problema, ya que arranca a las 21:10 horas del tiempo de Monterrey, que es el mismo uso horario del centro.
En este torneo Xolos solo tuvo un partido programa a las 21 horas, visita a Santos y en él, “Morita” no tuvo participación.