El dinero ordenó la Liguilla del Apertura 2026, que comienza hoy, con los cinco clubes que más gastaron en fichajes durante el verano entre los ocho clasificados, aunque la tabla final no respetó del todo el orden de las chequeras.

Los ocho aspirantes al título reúnen planteles con un valor de mercado de 627.42 millones de euros, el 59.6 por ciento de la cotización conjunta de los 18 clubes del campeonato, según un análisis de Sports Illustrated México con cifras de Transfermarkt al 11 de noviembre. En promedio, el plantel de un equipo clasificado vale 78.4 millones de euros, frente a los 42.5 millones de uno eliminado.

Te puede interesar: Chivas llega a la Liguilla con la mejor defensa de la Liga MX, pero con menos poder ofensivo

Los tres más valiosos, el América (131.18 millones de euros), el Cruz Azul (100.53) y las Chivas (98.35), ocuparon los primeros tres lugares de la clasificación, aunque en distinto orden. El Guadalajara fue líder con una plantilla que vale 25 por ciento menos que la de las Águilas.

En cambio, tres de los ocho planteles más valiosos del futbol mexicano, los de los Tigres, el Tijuana y los Pumas, quedaron fuera de la pelea por el título.

¿Cómo desafió el Pachuca la jerarquía económica?

El Pachuca clasificó con la decimoquinta plantilla más valiosa del campeonato, tasada en 37.65 millones de euros. Solo el Querétaro, el Puebla y el Atlante tienen equipos de menor cotización.

Los Tuzos sumaron 25 puntos, apenas cinco menos que el América, con un plantel que representa el 28.7 por ciento del valor del de los azulcremas. Por cada 10 millones de euros de valoración, el Pachuca consiguió 6.64 puntos en la fase regular, la mayor proporción entre los ocho clasificados.

El León (5.90) y el Atlas (5.67) completaron los primeros tres lugares en ese indicador, mientras que el América (2.29) registró la menor proporción entre los aspirantes al campeonato.

El equipo de Benjamín Mora estaba en el lugar 13, con 16 puntos, después de vencer 2-1 al América en la Jornada 14, y cerró la fase regular con tres triunfos más, entre ellos el 3-0 sobre los Tigres que dejó fuera a uno de los planteles más caros del torneo.

En el extremo contrario quedaron los felinos, con el mayor desajuste entre valor de mercado y rendimiento. El conjunto regiomontano tiene la quinta plantilla más valiosa de la Liga MX, con 76.38 millones de euros, pero terminó en el decimoquinto lugar, siete puntos debajo de un Pachuca cuyo plantel vale menos de la mitad y cortó una racha de 23 torneos consecutivos en la Liguilla.

"Hay que corregir y renovar el plantel", reconoció Víctor Manuel Vucetich, vicepresidente deportivo y estratega interino de los de Nuevo León, tras la derrota en Pachuca.

¿Qué tanto pesó el mercado de verano?

El Atlas, el América, el Monterrey, el Toluca y las Chivas concentraron 101.9 millones de euros en incorporaciones durante el verano, el 79.4% del gasto en fichajes registrado por Transfermarkt en la Liga MX y los cinco consiguieron su boleto a la Liguilla.

Con la novena plantilla más valiosa del campeonato, el Atlas terminó cuarto en la clasificación después de un mercado sin precedentes para el club. En el primer mercado de Grupo PRODI como propietario, los rojinegros gastaron 35.5 millones de euros en incorporaciones, casi el triple de lo que destinaron en las dos temporadas anteriores.

Uno de sus principales movimientos fue la contratación de Elías Montiel, procedente del Pachuca, por 10.3 millones de euros.

¿Cómo se ven los cruces de la Liguilla?

Las Chivas y el Pachuca protagonizarán la eliminatoria con la mayor diferencia proporcional en el valor de sus planteles, ya que la cotización del conjunto rojiblanco es 2.6 veces superior a la de los Tuzos.

El Cruz Azul tiene un plantel que vale 2.3 veces más que el del León, mientras que el del América supera en 85 por ciento la valoración del Monterrey.

En tres de los cuatro cruces, el equipo con mayor valor de mercado también tendrá la ventaja deportiva de haber terminado mejor ubicado en la clasificación. El Atlas es la excepción, porque el equipo del entrenador Hernán Crespo cerrará en casa su eliminatoria ante un Toluca cuyo plantel vale casi el doble.

Los rojinegros ya conocen ese escenario. En abril de 2022 tenían la octava plantilla más valiosa del futbol mexicano, semanas antes de conquistar el bicampeonato.