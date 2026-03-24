Armando ‘La Hormiga’ González: “Mi gol más especial es ante América”
Si hay un momento que resume la esencia de Armando ‘La Hormiga’ González, el nuevo goleador de las Chivas, es el gol ante América en el Clásico Nacional. Armando condujo desde su campo, pasó la media cancha y al llegar al último tercio de la cancha, hizo una finta con su pie derecho, se perfiló en las afueras del área grande y definió de zurda para vencer a Luis Ángel Malagón. No fue el gol más vistoso, pero fue el más simbólico.
"Tengo varios, tengo muchos muy buenos que me gustan, pero creo que el más especial es el de América", confiesa González. ¿Por qué? Porque su padre, también un tapatío de pedigree goleador, metió un gol en los Clásicos que quedó para la historia, luego de que se quitó dos rivales, hizo un túnel a Guillermo Huerta y mandó el esférico al ángulo superior izquierdo de la portería de Alejandro “Gallo” García en la temporada de 1992.
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Esa anotación ante el América fue la prueba de que Armando no solo hereda el apellido, sino también la capacidad de jugar bajo presión en los momentos que importan. Y para él, ese recuerdo pesa. “Tenía muchas ganas de meter un gol en el Clásico como mi papá”, dice. No habla de récords. Habla de herencia.
Ese es el linaje de los grandes delanteros mexicanos. No es casualidad que los mejores provengan de Guadalajara. Es genética y es hambre. Es crecer viendo a los ídolos de tu casa romper redes en estadios llenos. Es saber que tu nombre tiene peso y que tienes que mantenerlo. La “Hormiga” lo volvió a hacer el pasado 14 de febrero, cuando anotó nuevamente al América, tras un tiro de esquina, una peinada de Diego Campillo, Armando se desmarcó de su perseguidor y empujó el balón en el área chica.
Ese es el punto donde la comparación se vuelve más interesante. Ahí aparece otro matiz. Hernández fue un delantero de sistema que entendió el espacio mejor que nadie. González empieza a construir algo distinto: un perfil híbrido entre instinto y lectura, entre reacción y aprendizaje.
“Eso es lo que busco, ser un jugador más completo”, insiste. No es una frase decorativa. Es una hoja de ruta. González busca ser más completo, participar más, entender mejor el juego. No se define como producto terminado. “Para poder también evolucionar mi juego”, explica.
‘La Hormiga’ ha demostrado que los Clásico no le quedan grandes. Además de anotarle al América, el atacante rojiblanco marcó un triplete al Atlas el 25 de octubre pasado, en la Jornada 15 del Apertura 2025. Y por si eso fuera poco, añadió un gol a la cuenta de los Rojinegros el 7 de marzo pasado, en la fecha 10 del Clausura 2026.