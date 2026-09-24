Atlante y el Piojo Herrera: el desafío de repuntar en la segunda mitad de la temporada

El Apertura 2026 ha marcado el regreso del Atlante. A la mitad del camino de su primera campaña, los Potros han visto la cara de la alegría sacándole una victoria al campeón Cruz Azul, pero también padece en la actualidad una seguidilla de resultados bajos. Aun así, se mantiene en la pelea por avanzar a la Liguilla.

Para este retorno, los Potros apostaron por un ídolo de casa y un entrenador con experiencia como Miguel “El Piojo” Herrera para hacerse cargo del banquillo. Además, ha combinado el talento que viene desde la Liga de Expansión MX con refuerzos que llegan de fuera, como Eugenio Pizzuto y el argentino Martín Sarrafiore, colocándose ambos como los máximos anotadores del equipo en esta campaña con dos goles. Pero… ¿Cómo ha sido su balance general de forma colectiva después de nueve fechas?

Así le fue en la primera mitad del torneo

Atlante comenzó su temporada reviviendo una rivalidad añeja contra el Necaxa. A pesar de debutar con una derrota, el resultado motivó a los dirigidos por Herrera para regresar de la mejor manera a arrebatarle puntos importantes a rivales de jerarquía. Pasó con su único triunfo en el torneo ante Cruz Azul, o los empates contra América y Toluca.

No obstante, tras el parón de la Leagues Cup, los Azulgranas bajaron el ritmo, acumulando seis encuentros sin poder ganar, sumando cuatro empates y dos derrotas, incluida una goleada ante un rival directo y de local ante Pachuca en la fecha 8.

Jornada 1: Necaxa 1-1 Atlante

Jornada 2: Atlante 1-1 América

Jornada 3: Cruz Azul 2-3 Atlante

Jornada 4: Atlante 0-0 Toluca

Jornada 5: Tigres 2-0 Atlante

Jornada 6: Atlante 1-1 León

Jornada 7: Atlas 1-1 Atlante

Jornada 8: Atlante 0-3 Pachuca

Jornada 9: Puebla 1-1 Atlante

* Balance: 8 puntos (posición 14.°) – 1 victoria, 5 empates y 3 derrotas.

Lo que viene para Atlante en la segunda mitad de la temporada

Los Potros, a pesar de ubicarse en la parte baja de la tabla, aún cuentan con una ventana abierta para meterse a la fiesta grande de la Liguilla, pues solo seis puntos los separan del octavo lugar en la zona de clasificación. Además, la tabla luce sumamente apretada: del quinto al noveno sitio hay un apilamiento de cinco equipos empatados con 14 unidades, por lo que una buena racha podría catapultar al "Equipo del Pueblo" varios peldaños de golpe.

Aun así, la misión no será fácil. En sus próximos ocho encuentros deberá enfrentarse a cuatro rivales directos en la pelea por avanzar a la siguiente ronda y a uno de los líderes, mientras que solo tres compromisos serán ante escuadras que se ubican en el fondo de la tabla.

Siguientes partidos del Atlante:

Jornada 10: Atlante vs. Monterrey - Viernes 25 de septiembre - 7:00 PM

Jornada 11: Querétaro vs. Atlante - Sábado 10 de octubre - 5:00 PM

Jornada 12: Atlante vs. Pumas UNAM - Viernes 16 de octubre - 9:00 PM

Jornada 13: FC Juárez vs. Atlante - Martes 20 de octubre - 7:00 PM

Jornada 14: Atlante vs. Atlético de San Luis - Viernes 23 de octubre - 9:00 PM

Jornada 15: Guadalajara vs. Atlante - Sábado 31 de octubre - 7:07 PM

Jornada 16: Atlante vs. Santos - Viernes 6 de noviembre - 9:00 PM

Jornada 17: Tijuana vs. Atlante - Viernes 20 de noviembre - 9:00 PM