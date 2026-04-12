El Azteca volvió a latir… y el América-Cruz Azul se quedó en empate
Después de casi dos años de silencio, el Azteca —hoy Banorte— volvió a respirar y lo hizo con un clásico. No hizo falta que rodara la pelota para entenderlo: bastaron los ecos de “Volvimos a casa”, los homenajes y la memoria latiendo en concreto. Cuando por fin empezó el juego, América y Cruz Azul confirmaron lo evidente: el reencuentro no iba a ser un espectáculo pulcro, sino una disputa tensa, física, más cercana al forcejeo que a la estética. El 1-1 fue consecuencia directa de ese pulso.
Antes del silbatazo, la escena tuvo carga simbólica. Jonathan Dos Santos alcanzó los 150 partidos con América, Sebastián Cáceres los 200, y Arlindo Dos Santos —autor del primer gol en la historia del estadio— ejecutó la patada inicial. Todo empujaba hacia atrás, hacia la nostalgia. Pero el presente exigía otra cosa: Cruz Azul llegaba como sublíder, América con la urgencia de escalar. No había margen para concesiones.
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El inicio fue de América, al menos en intención. Tocó primero, empujó después, pero se topó con un Cruz Azul que entendió rápido el partido: cerrar líneas, achicar espacios, enfriar el ritmo. El mediocampo se volvió zona de conflicto permanente, con duelos cortos, contactos constantes y escasa claridad. Nadie encontraba continuidad.
Las primeras aproximaciones nacieron más de impulsos individuales que de sistemas. Rotondi intentó desbordar temprano sin éxito; del otro lado, Brian Rodríguez empezó a marcar diferencia por izquierda. Al 8’, probó de tiro libre y Gudiño respondió sin sobresaltos. América insinuaba más, pero no terminaba de traducirlo en peligro real.
El quiebre llegó al 17’, en una jugada que condensó lo que el partido no había tenido: precisión. Jonathan Dos Santos cambió el ritmo con un trazo largo que abrió la cancha. Zendejas leyó el espacio y asistió con ventaja. Patricio Salas atacó el balón, le ganó a Piovi en el aire y definió con un cabezazo limpio, al ángulo bajo. Gol que no sólo rompía el cero: también rompía la inercia. América encontraba premio en su mejor secuencia.
A partir de ahí, el partido se endureció. Más faltas, más interrupciones, menos juego. América se sintió cómodo en ese terreno, administrando la ventaja sin exponerse. Cruz Azul, en cambio, tardó en ajustar: quiso reaccionar, pero sin desordenarse. Rotondi volvió a aparecer al 26’, con una segunda jugada que terminó en remate controlado por Cota. Poco más.
El trámite cayó en un medio campo espeso. América no aceleraba y Cruz Azul no encontraba cómo hacerlo. Jardine optó por la prudencia, quizá con el recuerdo reciente de aquella final ganada en el mismo escenario. Del otro lado, Cruz Azul insistía, pero sin profundidad.
El cierre del primer tiempo, sin embargo, cambió el tono. Primero, una baja sensible: Nicolás Ibáñez dejó el campo al 37’ por lesión, obligando a recomponer piezas con Gabriel Fernández como solución. Luego, Cruz Azul empezó a cargar el área con mayor decisión. Al 42’, Lira avisó de cabeza, pero Cota volvió a imponerse.
Y cuando parecía que el descanso llegaría sin más, apareció el empate. Minuto 47: centro de Rotondi que cruza el área, intento fallido de Fernández y, detrás de la jugada, Omar Campos. Sin tiempo ni forma, remata con el cuerpo —más instinto que técnica— y sorprende a Cota. Un gol extraño, casi accidental, pero profundamente simbólico: Cruz Azul encontraba justicia en el cierre.
La afición, lo más emotivo
El segundo tiempo arrancó con ajustes que delataban la intención de ambos banquillos. América movió primero: Erick Sánchez por Dourado. Cruz Azul respondió con Osinachi Ebere en lugar de José Paradela. Era una señal clara: más piernas, más verticalidad.
La Máquina salió mejor. Con la pelota como punto de partida, comenzó a instalarse en campo rival. Charly Rodríguez y Agustín Palavecino tomaron el control del ritmo, encontrando líneas de pase y generando una sensación de profundidad que no habían tenido en la primera mitad. Al 56’, Ebere probó desde fuera; el disparo se fue por encima, pero el aviso fue claro: Cruz Azul quería el partido.
América respondió con más movimientos. Cristian Borja dejó su lugar a Isaías Violante, mientras Kevin Álvarez ingresó por Vinícius Moreira. Ajustes de banda, búsqueda de amplitud y, sobre todo, de desborde.
Al 65’, Brian Rodríguez volvió a asumir. Encara, rompe líneas, dispara, pero sin dirección. La intención estaba, la precisión no. En paralelo, André Jardine preparaba otra pieza: diálogo breve con Raphael Veiga, listo para entrar por Zendejas.
El partido entró en su tramo más abierto. Al 70’, América estuvo cerca de recuperar la ventaja. Recuperación en medio campo, conducción de Brian y descarga precisa. Salas quedó de frente, definió con potencia, pero Gudiño —a una mano— sostuvo el empate. Atajada de reflejo, de partido grande.
Cinco minutos después, el estadio jugó su propio partido. Al 75’, la grada americanista explotó en un canto que no se interrumpió nunca, pero que en ese instante se volvió coro unánime: “Mi corazón pintado de emoción… te sigue a donde vayas…”. El Azteca volvió a ser Azteca.
El cierre se volvió un intercambio de golpes. Cruz Azul tuvo la más clara al 79’. Jeremy quedó solo frente a Cota, tiempo y espacio para definir, pero no logró impactar limpio. Un defensor alcanzó a desviar y el 1-1 sobrevivió. Fue la jugada que pudo cambiarlo todo.
El contexto se hacía aún más denso cada minuto. Habían pasado 685 días desde la última vez que América y Cruz Azul se enfrentaron en este estadio: aquella final del 26 de mayo de 2024, cuando un gol de Henry Martín selló el 1-0, el título número quince para las Águilas y el cierre de un ciclo antes de la remodelación. El regreso al Banorte traía ese recuerdo todavía fresco, como una sombra inevitable.
La historia también pesaba: 204 enfrentamientos entre ambos, con ligera ventaja americanista —74 victorias por 62 de Cruz Azul y 68 empates—, además de una hegemonía clara en finales. Pero en la cancha, esta noche, nada de eso inclinaba el presente.
Al 84’, América movió su última carta ofensiva: salió Patricio Salas, autor del gol, y entró Raúl Zúñiga. Cambio de energía para los minutos finales, pero sin impacto definitivo.
El partido se consumió en su propia tensión. Intentos, aproximaciones, pero sin claridad suficiente para romper el equilibrio. El silbatazo final dejó un empate que explica mejor que cualquier estadística lo que fue el reencuentro: un clásico contenido, áspero, jugado con memoria y con cautela.
América no ganó ningún clásico este semestre, perdió con Chivas, empató con Pumas y Cruz Azul. Ahora deberá enfrentar su destino con Nashville en la Concachampions. Cruz Azul sigue de sublíder, pero deberá ganar por tres goles a Los Ángeles.
El Azteca volvió. Y con él, una rivalidad que sigue sin resolverse.