El Azteca volvió a latir… y el América-Cruz Azul se quedó en empate

¡Y así cayó el primer gol del #CLÁSICOJOVEN! 🦅💛



Pato Salas, autor del primer gol que se marca en el estadio tras su remodelación. 🏟️



Así se adelantó el @ClubAmerica. #LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J14 https://t.co/4TV2ZFeJv1