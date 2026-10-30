Charlyn Corral, de las críticas a la gloria: “He hecho lo que ningún mexicano ha alcanzado”

Entre lágrimas y conmovida por ser nombrada la mejor delantera del mundo, Charlyn Corral rompió el silencio tras su histórico reconocimiento internacional: “He hecho lo que ningún mexicano logró (…) Yo decía que algún día lo verán; sinceramente sentí que iba a ser el día que yo ya no jugara”.

Durante la ceremonia del Balón de Oro 2026 celebrada en Londres, Inglaterra, Charlyn Corral puso al balompié nacional en lo más alto tras ganar el Trofeo Gerd Müller a la más grande romperredes femenil del último año, tras lograr 49 goles durante dicho lapso. Por ello, a su regreso al país, el Club Pachuca preparó un homenaje especial para celebrar este hito histórico.

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Conferencia de prensa Charlyn Corral- Ganadora al Balón de Oro como DELANTERA DEL AÑO https://t.co/1vOXWJLudk — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 29, 2026

El evento estuvo cargado de emociones, sobre todo cuando la atacante de 35 años tomó el micrófono para compartir unas palabras. Y es que reveló que, a pesar de consolidarse como una leyenda del deporte nacional e internacional, por momentos no se percibió lo suficientemente valorada por la afición.

“Mi vida ha sido de superar obstáculos, eso es algo que me motiva. Pero también hay días que dices '¿qué tanto me falta para que me reconozcan?'”, expresó. “Yo decía que algún día lo verán, sinceramente sentí que iba a ser el día que yo ya no jugara. Hoy me doy cuenta de que llegó en el momento justo porque no es tarde”, agregó.

“Juego porque amo este deporte”

Señaló que sus padres y su hermano fueron quienes desde pequeña le inculcaron la pasión por el balompié y la impulsaron a tratar de ser la mejor: “Me preguntaba por qué juego; yo siempre dije que es porque amo este deporte y para demostrar de lo que es capaz una mexicana”, explicó.

Sin embargo, reveló que, a pesar de que sus cualidades la hicieron destacar desde muy joven, su camino no fue sencillo. Las críticas contra su persona, su mentalidad y hasta su físico fueron golpes constantes que debió sortear día a día.

“Yo empecé siendo la niña prodigio, y de repente en la adolescencia era la 'niña apestosa', grillera y hasta me decían gorda. ¿Cómo se lo explicas a una niña de 18 años, cómo le dices que ya no vale?”, confesó conmovida.

“Ahora quiero disfrutar del futbol”

Incluso señaló que todos estos comentarios negativos la llevaron a sobreexigirse para buscar la aprobación constante de la gente. Si bien ese impulso sirvió como motor para romper marcas, coronarse campeona de goleo una vez en España y cinco veces en la Liga MX Femenil, ese esfuerzo desmedido le hizo perder por momentos el amor por el juego.

Por ello, en una reflexión personal, indicó que tras recibir este trofeo mundial comprendió que ha llegado la hora de soltar la carga y empezar a disfrutar su carrera.

“Creo que hoy puedo disfrutar más del futbol, porque durante muchos años no lo he disfrutado por tanta presión, tanta exigencia que he sentido y que yo misma me he metido. Pero hoy ya digo: '¡ya basta!'. He hecho lo que ningún mexicano ha hecho. No debo nada, nadie me debe nada”, sentenció.

“Ojalá que la vida me permita vivir más de mi pasión y que ustedes se sientan orgullosos, que sepan que hoy tuvieron en el país una joya que valoraron, pero que por momentos no tanto. Que no duden de mi capacidad”, concluyó.