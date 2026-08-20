De Chicharito a Mateo Chávez: la historia de Chivas como puente hacia Europa
La posibilidad de que Armando 'La Hormiga' González emigre al futbol europeo cada vez crece más. El Olympiacos de Grecia es el equipo que podría ser la nueva casa del delantero surgido en Chivas, equipo que en últimos tiempos se ha caracterizado por serl el puente para proyectar a sus jugadores rumbo al Viejo Continente.
Chivas ha construido una de las rutas de exportación más importantes del futbol mexicano. El propio club reconoce a 14 canteranos que pasaron directamente de Guadalajara a Europa, aunque la historia completa exige una distinción: no todas esas salidas representaron ventas definitivas. Algunas fueron préstamos, otras se concretaron con el jugador libre y varias involucraron a futbolistas que todavía no debutaban con el primer equipo.
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El primer antecedente apareció en 1987, cuando Eduardo “Yayo” de la Torre fichó por el Xerez de España. Un año después, José Manuel “Chepo” de la Torre llegó al Real Oviedo. Pedro Pineda completó aquella primera etapa en 1991, cuando el AC Milan lo contrató después de su participación en el Mundial Sub-20. El delantero no debutó con el conjunto italiano, pero se convirtió en el primer futbolista mexicano que perteneció al club.
Chivas, el puente de jugadores rumbo a Europa
La etapa moderna comenzó en 2005 con Carlos Vela. Arsenal adquirió al delantero después del título de México en el Mundial Sub-17, pese a que aún no había jugado en la Primera División con Chivas. El mexicano tampoco pudo incorporarse de inmediato al futbol inglés por los requisitos del permiso de trabajo, por lo que inició una serie de préstamos antes de establecerse en Europa.
Carlos Salcido abrió un camino mucho más directo en 2006. Su actuación en la Copa Confederaciones 2005 y el Mundial de Alemania convenció al PSV Eindhoven, que lo adquirió después de su consolidación con el Guadalajara. Salcido conquistó dos títulos de la Eredivisie y demostró que un jugador formado en Chivas podía incorporarse como una pieza importante de un club europeo.
El éxito de Salcido provocó que el PSV regresara a Guadalajara dos años después para contratar a Francisco Javier “Maza” Rodríguez. En ese mismo verano, Omar Bravo llegó al Deportivo La Coruña, aunque su operación no dejó un ingreso por transferencia porque su contrato con Chivas había terminado. Bravo disputó una temporada en España antes de regresar al futbol mexicano.
Chicharito y su partida al Manchester United
La operación más importante por alcance deportivo y mediático ocurrió en 2010. Manchester United contrató a Javier “Chicharito” Hernández antes del Mundial de Sudáfrica. El acuerdo incluyó una cantidad cercana a siete millones de libras y la participación del conjunto inglés en el partido inaugural del Estadio Akron. Hernández conquistó dos títulos de la Premier League, disputó la final de la Champions de 2011 y marcó 59 goles en 157 partidos con el United.
Un año después, Chelsea compró a Ulises Dávila tras su actuación con México en el Mundial Sub-20. El mediocampista nunca jugó un partido oficial con el club londinense y pasó por distintos préstamos en Países Bajos, España y Portugal. Su caso comprobó que una venta a una potencia europea no garantiza un lugar en el primer equipo.
Raúl Gudiño siguió una ruta parecida en 2014. Porto incorporó al guardameta antes de que debutara en la Liga MX con Chivas. Marco Fabián tuvo un proceso distinto: se consolidó como figura del Guadalajara, pasó un año a préstamo con Cruz Azul, regresó al Rebaño y después fue transferido al Eintracht Frankfurt. En Alemania conquistó la Copa de 2018 frente al Bayern Múnich.
Carlos Salcedo salió rumbo a la Fiorentina en 2016 mediante un préstamo con opción de compra. Después pasó al Eintracht Frankfurt bajo una fórmula similar y el club alemán terminó por adquirir sus derechos. En 2017, Rangers pagó 2.5 millones de dólares por Carlos “Gullit” Peña, quien todavía pertenecía a Chivas pese a que había jugado el semestre anterior a préstamo con León.
Oswaldo Alanís también salió de Guadalajara hacia Europa en 2018, pero no representó una venta. El defensa terminó su contrato y firmó como agente libre con Getafe. El conjunto español rescindió posteriormente el acuerdo y Alanís terminó en el Real Oviedo de la Segunda División.
La cantera también produjo movimientos menos conocidos. Bryan Salazar pasó a préstamo al Feirense de Portugal en 2019, mientras José Juan Macías llegó cedido al Getafe en 2021 con opción de compra. El delantero disputó siete partidos de Liga y uno de Copa, no anotó y regresó a Chivas en enero de 2022 después de que ambos clubes terminaran anticipadamente el préstamo. Meses más tarde sufrió una rotura de ligamento cruzado durante un entrenamiento con el Guadalajara.
La exportación más reciente fue Mateo Chávez. El lateral dejó Guadalajara en 2025 para firmar con el AZ Alkmaar hasta 2029. La operación se cerró por alrededor de dos millones de dólares y Chivas conservó un porcentaje de sus derechos para recibir otro ingreso ante una futura venta. Su salida puso fin a casi una década sin una transferencia definitiva de un canterano rojiblanco al futbol europeo.
La historia demuestra que Chivas no sólo ha vendido figuras consolidadas. También ha transferido promesas sin experiencia en Primera División, ha facilitado préstamos y ha permitido que algunos jugadores cumplan su objetivo europeo al finalizar sus contratos. Chicharito representa el mayor éxito, Salcido el ejemplo de adaptación inmediata y Mateo Chávez el intento más reciente por recuperar una vía que perdió continuidad durante los últimos años.
Armando “Hormiga” González aparece como el siguiente candidato ante los reportes que lo relacionan con Olympiacos. Sin embargo, mientras no exista un acuerdo oficial entre los clubes, su nombre pertenece a la lista de posibilidades y no al registro de ventas. La próxima operación de Chivas deberá demostrar si la institución todavía puede transformar el talento de su cantera en una oportunidad deportiva para el jugador y en un negocio conveniente para el club.