‘Chino’ Huerta llega a CDMX; vuelve a Pumas con una deuda pendiente

🚨🐾 El Chino ya está en la CDMX



Así fue la llegada de César Huerta a la capital esta mañana para reportar con Pumas.



Aficionados universitarios ya lo esperaban con porras y goyas. El Chino firmó algunas playeras y se mostró feliz por volver al club que lo vio brillar. pic.twitter.com/ISfkWugvxg