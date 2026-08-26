‘Chino’ Huerta llega a CDMX; vuelve a Pumas con una deuda pendiente
Los cánticos de “Goya, Universidad” acompañaron el regreso de César 'Chino' Huerta a México, específicamente a los Pumas. El atacante arribó la mañana de este miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde aficionados de Pumas y medios de comunicación lo recibieron antes de que continuara su camino hacia las instalaciones del club.
“Muy feliz, muy contento, con mucha ilusión y con muchas ganas”, expresó el Chino ante la multitud. Su llegada representa el último paso antes de formalizar su segunda etapa con el conjunto universitario.
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Huerta realizará este miércoles los exámenes físicos y médicos correspondientes. Si supera las pruebas, Pumas tiene prevista su presentación para este jueves. El atacante no viajará con el equipo a Tijuana para el partido del viernes ante Xolos, por lo que su debut tendrá que esperar al menos hasta la siguiente jornada.
Huerta vuelve a Ciudad Universitaria un año y medio después de marcharse a Bélgica. El regreso no estaba contemplado cuando comenzó el mercado, ya que el futbolista deseaba prolongar su trayectoria europea. Las lesiones, dos cirugías y la decisión del Anderlecht de apartarlo del plantel modificaron su panorama.
“No puedo hacer un balance porque, en realidad, sólo jugué seis meses en Europa. Después tuve problemas de lesión y dos cirugías”, explicó. El mexicano también reveló que esperó hasta que faltaban cinco días para el cierre del mercado con la esperanza de encontrar otra oportunidad en el continente.
“Me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo y me separaron del grupo. Pasé semanas difíciles, pero con la ilusión de conseguir alguna oportunidad allá en Europa. No la conseguí, no quedó en mis manos”, declaró.
Su decisión tampoco respondió a la ausencia total de interés en México. Ante la pregunta sobre las versiones que lo relacionaron con América y Cruz Azul, Huerta aclaró la diferencia entre un acercamiento y una negociación formal.
“Tuve propuestas, nunca ofertas, pero yo siempre estuve convencido de que quería venir a Pumas”, aseguró. La frase confirma que su prioridad en la Liga MX era regresar al equipo que le permitió encontrar la mejor versión de su carrera.
El contacto con Esteban Solari también resultó decisivo. El entrenador le manifestó que deseaba incorporarlo al proyecto y Huerta respondió que haría todo lo posible por facilitar la operación.
“Él me mostró las ganas de querer contar conmigo y yo le expresé que estaba haciendo todo lo posible para integrarme al grupo y sumarle. También me deja contento que Pumas haya pujado muy fuerte por mí”, señaló.
El Chino llegó por primera vez a Pumas en 2022, después de una etapa complicada con Chivas. En Ciudad Universitaria dejó atrás las críticas, recuperó la confianza y pasó de ser una apuesta a convertirse en uno de los principales referentes del club.
Huerta disputó 87 partidos oficiales durante su primera etapa como universitario, con 20 goles y 16 asistencias. Además, ayudó al equipo a clasificar a tres liguillas consecutivas, alcanzó una semifinal y dos series de cuartos de final. Su rendimiento también le abrió por primera vez las puertas de la Selección Mexicana.
Ahora regresa después de su experiencia con el Anderlecht y de formar parte del Tri en el Mundial de 2026. Pumas, por su parte, viene de disputar la final del Clausura 2026 y busca transformar aquel subcampeonato en el inicio de un proyecto capaz de pelear otra vez por el título.
El desafío será recuperar su condición física y el ritmo que perdió durante los meses más difíciles de su paso por Bélgica. Pumas recibe a un futbolista que conoce la institución, entiende la exigencia de su afición y puede asumir responsabilidades de inmediato, pero también a un jugador que necesita continuidad para recuperar la versión que lo llevó a Europa.
Huerta no ocultó que su sueño en el extranjero quedó suspendido antes de lo previsto. Tampoco trató de disfrazar las dificultades que atravesó. Su regreso parte de una realidad incómoda, pero también de una elección clara: si debía volver a México, quería hacerlo con Pumas.
“Vengo con mucha ilusión y sé que tengo algo pendiente también acá”, afirmó. Esa deuda no se refiere sólo a recuperar su mejor nivel. El Chino vuelve al club que reconstruyó su carrera con la misión de ayudarlo a conquistar el título que no pudo conseguir durante su primera etapa.