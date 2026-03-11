Entre la lesión de Malagón y el Mundial cerca, Ochoa vuelve a escena
En la portería de México el pasado nunca desaparece. Siempre está ahí, espera el momento para volver a entrar a la conversación. Y a veces ese pasado tiene nombre propio: Guillermo Ochoa.
A sus 40 años, el arquero vuelve a asomarse al radar del Tri cuando el calendario comienza a apretar rumbo a la Copa del Mundo de FIFA 2026, torneo que México inaugurará ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Ciudad de México.
Durante los últimos meses su nombre se había diluido en el proceso encabezado por Javier Aguirre. Después de la Copa Oro 2025, que terminó en julio de ese año, en la que fue convocado pero no jugó un solo minuto, Ochoa dejó de aparecer en las listas.
Aquella convocatoria tuvo un valor simbólico. Con ese título, el portero se convirtió en el único futbolista en formar parte del plantel de seis Copas Oro ganadas por México (2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025).
Tras levantar el trofeo, el propio arquero insinuó que ese sería su último capítulo en el torneo regional. “La vida y el futbol me regalaron la oportunidad de ganar esta copa seis veces. Cada una con su historia… Esta fue la última”, escribió en sus redes sociales.
Pero el Mundial continúa como su gran objetivo. Si llega a la convocatoria final, Ochoa podría convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, una marca que hoy comparte con cinco participaciones junto a Rafael Márquez y Andrés Guardado.
El giro inesperado
La historia volvió a moverse en las últimas horas. La lesión de Luis Ángel Malagón —una posible ruptura del tendón de Aquiles, según explicó el técnico del Club América, André Jardine— podría dejar al arquero fuera por un periodo largo y por consiguiente del Mundial.
“El sentimiento es de tristeza por Malagón. Lo queremos mucho… parece una lesión grave del tendón de Aquiles”, explicó el entrenador brasileño.
Ese escenario vuelve a abrir la discusión en la portería del Tri. Durante este proceso, Aguirre ha alternado el arco entre Malagón y Raúl Rangel, mientras otros nombres han aparecido como opciones secundarias.
Desde su regreso como seleccionador en agosto de 2024, el técnico mexicano ha convocado ya a nueve porteros distintos, una señal clara de que la búsqueda por consolidar el puesto sigue abierta.
La postura de Aguirre
En todo este tiempo, Aguirre ha sido claro en su relación con Ochoa: respeto absoluto, pero sin concesiones. Cuando asumió el cargo en 2024, incluso lo dejó fuera de su primera convocatoria. Sin embargo, poco después volvió a abrirle la puerta.
“Memo y otros veteranos tienen la puerta abierta. No me fijo en la edad, me fijo en la calidad”, explicó entonces.
Con el paso de los meses su discurso se volvió más exigente. Cuando Ochoa pasó un periodo sin equipo, el técnico fue directo. “Si no tiene equipo y no está en forma, no va a venir. Eso te lo garantizo”.
Aun así, nunca dejó de reconocer su peso dentro del grupo. “Es verdad que la experiencia que tiene Memo no la tiene nadie. El manejo de vestidor no lo tiene nadie”, dijo en otra conferencia.
Incluso después de la Copa Oro, Aguirre recordó el valor que puede tener el veterano arquero dentro del plantel. “Yo traje a Memo a la Copa Oro. No jugó ni un minuto, pero su experiencia ayuda muchísimo. Está activo y por supuesto que está en el radar”.
Su conclusión ha sido siempre la misma: nadie tiene el lugar asegurado. “Nadie está vetado y nadie tiene el puesto garantizado”, reiteró recientemente.
La otra pelea en el arco
Mientras Ochoa reaparece en la conversación, la pelea por la tercera plaza en la portería también se mantiene abierta. Carlos Acevedo ha sido uno de los nombres recurrentes durante el proceso, aunque el buen momento de otros porteros podría abrir nuevas puertas.
Uno de ellos es Andrés Gudiño, quien ha recuperado protagonismo con Cruz Azul, equipo que actualmente lidera la tabla del torneo. “Espero que no sea una lesión grave para Luis Ángel”, aseguró el arquero de la Máquina tras conocer la posible ausencia de la lista final de uno de los jugadores que eran de los favoritos de Aguirre.
La pregunta empieza a tomar forma en el entorno del Tri: ¿Es momento de seguir con la prueba a otros porteros o de volver a confiar en la experiencia de un histórico?
Contar con Ochoa en la fecha FIFA de marzo puede servir para dos propósitos claros dentro del proceso de Aguirre: recuperar la voz de mando en una zona que recientemente ha mostrado nerviosismo, especialmente con el irregular momento de varios porteros en la Liga MX. Elevar la competencia interna, alzar la exigencia de los arqueros más jóvenes ante la presencia de un histórico que no está dispuesto a regalar su lugar.
“Sería fantástico estar en ese Mundial. No pido que me regalen nada. Voy a luchar y trabajar para ganarme ese lugar”, comentó el jugador de AEL Limassol hace unos meses.
Memo es el primer portero mexicano en disputar cinco Copas del Mundo y ha superado los 152 partidos internacionales con la selección, protagonista en Mundiales, eliminatorias y Copas Oro. Mientras tanto, mantiene el mismo objetivo que ha perseguido durante dos décadas.
El reloj rumbo a 2026 sigue corriendo.
Y en la portería del Tri, la historia aún no está escrita. Mientras tanto, Ochoa sigue a la espera. Sin pedir concesiones, pero con el mismo objetivo que ha perseguido durante dos décadas. Estar en otro Mundial. El sexto.