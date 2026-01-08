Cruz Azul dejará de jugar en el Estadio Olímpico Universitario en 2026 y busca una nueva casa
Cruz Azul busca casa para el Clausura 2026. La UNAM, dueña del Estadio Olímpico Universitario, decidió no renovar el contrato para que “La Máquina” continuara por un torneo más en el inmueble ubicado al sur de Ciudad de México.
Ambas instituciones tenían un acuerdo “de palabra” desde hace meses para alargar el vínculo, pero pocos días antes del debut de los celestes en su hogar provisional, la entidad académica se echó para atrás, según información de ESPN y TUDN.
Ambos medios dijeron que los cementeros tiene como opción de jugar sus partidos como local de este semestre en el Estadio Ciudad de los Deportes, que compartirán con el América y que fue su sede años antes.
En CU, como se le conoce al recinto de la UNAM, el Cruz Azul tuvo buenos momentos como ganar la Copa de Campeones de la Concacaf de 2025 e imponer una racha histórica de 26 encuentros sin perder, que superó la anterior de 22 de los Pumas, que son el equipo local regular del estadio. Los azules jugaron ahí los dos semestres del año pasado.
Tanto los Pumas como el Cruz Azul disputarán dos certámenes en el primer semestre de 2026, la Liga MX y la Concachampions, lo que complicaría el calendario y aumentaría la actividad en el inmueble sede de los Juegos Olímpicos de 1968.
El primer partido como local del Clausura 2026 será el martes 13 de enero, en la segunda jornada, cuando reciban al Atlas en la segunda jornada del campeonato.
Sports Illustrated México intentó contactar al departamento de prensa del Cruz Azul y a Juan José Ugalde García, administrador del recinto, pero hasta el momento ninguno confirmó o desmintió la información de ESPN y TUDN.