¿Cuándo empieza la Liga MX? Este día inicia el Clausura 2026

La actividad del Futbol Mexicano está de vuelta con el inicio del Clausura 2026. Aquí te decimos la fecha y los partidos con el que abre la nueva campaña de la Liga MX.

César Juárez Caudillo

Xolos vs. América, uno de los partidos con los que abre la Fecha 1 del Clausura 2026.
Xolos vs. América, uno de los partidos con los que abre la Fecha 1 del Clausura 2026. / Agustín Cuevas/Getty Images

La Liga MX está lista para reanudar actividades con el inicio del Torneo Clausura 2026. Luego de que los Diablos Rojos del Toluca se proclamaran Bicampeones al conquistar el título del Apertura 2025 el pasado 14 de diciembre al derrotar a Tigres en la Final, el Futbol Mexicano regresa tras el parón de fin de año.

Previo a la pasada Final, durante la Asamblea de Dueños de la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol confirmó el calendario del Clausura 2026, mismo que iniciará este viernes 9 de enero de 2026 con la Fecha 1 y la Final se jugará el 24 de mayo.

Para este Clausura 2026 los clubes cederán a sus seleccionados mexicanos el 30 de abril, poco más de un mes antes de que arranque la Copa del Mundo de 2026. Asimismo para este torneo no se contempla el Play In, por lo que los primeros ocho equipos de la Tabla clasificarán directo la Liguilla, misma que se jugará sin seleccionados, por lo que se permitirá que los clubes utilicen hasta nueve jugadores no formados en México.

¿Cuándo inicia el Clausura 2026?

Este viernes 9 de enero arranca el Clausura 2026 con tres partidos, primeramente con Mazatlán vs. FC Juárez a las 19:00 horas, y posteriormente el Xolos vs. América y Atlas vs. Puebla, ambos a las 21:00 horas.

Fecha 1 del Clausura 2026

Viernes 9 de enero

  • 19:00 | Mazatlán vs. FC Juárez
  • 21:00 | Xolos vs. América
  • 21:00 | Atlas vs. Puebla

Sábado 10 de enero

  • 17:00 | Chivas vs. Pachuca
  • 19:00 | León vs. Cruz Azul
  • 19:00 | Santos vs. Necaxa
  • 21:00 | Monterrey vs. Toluca

Domingo 11 de enero 

  • 12:00 | Pumas vs. Querétaro
  • 19:00 | San Luis vs. Tigres
