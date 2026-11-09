Cruz Azul, del séptimo lugar al liderato: qué cambió Huiqui para recuperar al campeón

El Cruz Azul salió del peor momento que vivió desde su décimo título de Liga MX con cinco victorias seguidas que lo llevaron del séptimo lugar al liderato del Apertura 2026 y ser el mejor equipo del torneo a falta de una jornada para la Liguilla.

"Más allá de los tres puntos que se ganaron hoy, ganamos jugadores", explicó el entrenador del campeón, Joel Huiqui, después de vencer a Pachuca, el segundo triunfo de la racha, en la Jornada 13.

El equipo tenía 17 puntos después de 11 fechas y ahora suma 32, con 15 goles a favor y cinco en contra en una racha que cerró con el 3-2 sobre Tigres en el Estadio Universitario. La Máquina recuperó el primer lugar, aunque todavía no alcanza la solidez defensiva que la llevó a alzar del centro del Clausura.

¿Cómo tocó fondo el campeón?

Después de ganar la Liga MX en mayo y el Campeón de Campeones en julio, el Cruz Azul abrió el Apertura con dos remontadas ante San Luis y Puebla, pero perdió sus siguientes tres partidos frente a Atlante, Tijuana y Atlas y se quedó con seis de 15 puntos posibles.

La defensa explicaba buena parte del problema. En el Clausura 2026 recibió 18 goles en las 17 jornadas de fase regular y en el Apertura permitió 21 en apenas 11 partidos, un promedio de 1.91 por encuentro.

El empate 3-3 ante Pumas, el 11 de octubre, fue el punto más bajo. Los celestes recibieron dos goles en los primeros 16 minutos y un tercero cuando los universitarios jugaban con 10 futbolistas.

"Nuestros errores han sido muy graves. Jugamos 30 minutos desastrosos, muy malos", reconoció Huiqui aquel día.

El estratega advirtió entonces que, sin corregirlos, el equipo no alcanzaría el bicampeonato.

¿Qué cambió Huiqui?

Huiqui hizo cinco cambios en la alineación para recibir a Juárez, en el comienzo de la racha en la Jornada 12, y dio oportunidades a Alán Montes, Amaury García y Andrés Montaño, que mostraron una mejoría en los entrenamientos. Cruz Azul goleó 5-0 con cinco anotadores distintos y después venció a Pachuca (2-1), Querétaro (3-1), León (2-1) y Tigres (3-2).

En esos cinco partidos, La Máquina pasó de marcar dos goles por encuentro a tres y de recibir 1.91 a uno.

"No solamente fue por darle también minutos a los jugadores, hemos visto una evolución muy importante en algunos de ellos", señaló Huiqui después de superar a Juárez.

Ningún futbolista de Cruz Azul disputó el 90 por ciento de los minutos posibles en el Apertura. Omar Campos es el más utilizado, con 1,221 minutos y 15 titularidades, alrededor de 85 por ciento del total, seguido de Carlos Rodríguez, con 1,150, y Jesús Orozco Chiquete, con 1,134, según FBref.

Las rotaciones llegaron también a la portería. Andrés Gudiño tuvo oportunidades durante la racha y compitió con Kevin Mier, quien volvió a ser titular ante Tigres, mientras las lesiones de Gonzalo Piovi y Willer Ditta obligaron a mover la defensa.

Andrés Montaño es el cambio más visible en ataque. El mediocampista jugó menos de 160 minutos en las primeras diez jornadas, sin goles, pero la ausencia de José Paradela le abrió un lugar que aprovechó hasta convertirse en el jugador más productivo de Cruz Azul y seleccionado nacional para disputar los cuartos de final ante Jamaica en la Nations League.

Desde el empate ante Pumas, Montaño anotó en seis partidos consecutivos. Suma seis goles, cuatro de penal, y cinco asistencias en 524 minutos.

Esas 11 participaciones directas lo colocan por encima de Nicolás Ibáñez, con seis goles y tres asistencias, y de Paradela, con tres goles y cinco pases de gol. Cruz Azul tiene 15 goleadores distintos en el Apertura, con Montaño e Ibáñez al frente y Gabriel Fernández con cinco tantos.

Huiqui reconoció que es complicado usar al mismo tiempo a todos sus mediocampistas ofensivos, por lo que reparte los minutos según las características de cada rival.

Rodolfo Rotondi regresó después de arrastrar molestias de fascitis plantar durante buena parte del torneo, una ausencia que concentró muchos minutos en Omar Campos por el costado izquierdo.

El argentino fue uno de los protagonistas de la transformación que Huiqui hizo en el Clausura, cuando sustituyó en el banquillo a Nicolás Larcamón antes de la Liguilla, recuperó a los laterales naturales y adelantó su posición para reducir sus tareas defensivas.

"Le dio un equilibrio", explicó el exjugador celeste Christian Giménez a Sports Illustrated México durante aquella Liguilla.

Rotondi volvió a ser determinante cinco meses después. Entró desde la banca ante Tigres y marcó al minuto 78 el gol que devolvió la ventaja a La Máquina y la colocó en el liderato.

"Rodo ha sido un gran ejemplo para todos por competir y entrenar a pesar de sus molestias físicas", destacó Huiqui después del partido.

¿Qué le falta al campeón?

La defensa sigue siendo la principal diferencia respecto al equipo del Clausura. Cruz Azul suma 26 goles recibidos en 16 partidos, ocho más que en toda la fase regular del torneo pasado, y solo dejó su portería en cero en uno de sus cinco triunfos recientes, el 5-0 ante Juárez.

Tigres empató dos veces antes del gol de Rotondi y la mejoría todavía depende de un ataque capaz de compensar los errores atrás. Huiqui reconoció que la pausa servirá para corregir aspectos defensivos y ofensivos.

"Es peligroso hablar de ya pensar en un bicampeonato; nosotros nos enfocamos partido a partido", afirmó el entrenador.

Cruz Azul visitará a Chivas el 22 de noviembre, en la última jornada de la fase regular, con el liderato en juego y la misma deuda defensiva que cargaba cuando era séptimo.