Diego Campillo, el defensa de Chivas que se "robó" el Clásico Nacional
Las Chivas del Guadalajara se mantienen en lo más alto del Clausura 2026, luego de llevarse el Clásico Nacional al vencer 1-0 al América, con Armando ‘La Hormiga’ González como el verdugo de las Águilas, afianzándose como el goleador de los Rojiblancos. Sin embargo, hay alguien que se robó los reflectores al ser un factor determinante para que los azulcremas se fueran en blanco en el marcador. Ese es Diego Campillo.
El joven defensa del Rebaño literalmente secó al delantero del América, Henry Martín, quien no tuvo oportunidad de hacerse presente en el marcador y que cada vez que intentaba perfilarse de frente a la portería del ‘Tala’ Rangel, era parado por el central rojiblanco. Incluso, en las jugadas donde Martín fungía de poste, el espigado zaguero tapatío le ganaba la batalla, dejándolo sin oportunidad.
Y por si eso fuera poco, Campillo también demostró ser un elemento importante en el ataque de las Chivas, pues en el tiro de esquina en que se originó el gol del Rebaño, fue el responsable de peinar el balón para prolongar y que anotara la ‘Hormiga’ González.
Campillo y su regreso a las Chivas en el Clásico
Para el Clásico ante América, Campillo saltó como titular, luego ante la ausencia de Luis Romo. El juego ante las Águilas también significó el regreso del joven canterano de Chivas, luego de su lesión el torneo pasado tras el Clásico Tapatío, cuando sufrió una fractura del quinto metatarsiano, que derivó en operación, a finales de octubre del año pasado. Poco más de tres meses de ausencia, pero que fueron recompensados por el respaldo del técnico Gabriel Milito, quien decidió mandarlo de regreso al campo en un partido sumamente importante.
Incluso, el estratega argentino reconoció el trabajo del zaguero central al término del Clásico. En la conferencia de prensa posterior al triunfo, Milito calificó como “extraordinario” el desempeño del defensa rojiblanco.
“(Sobre) Campillo, es el primer partido en el que vuelve después de su lesión… hizo un partido extraordinario. Terminó un poco acalambrado, nada importante, propio de la inactividad"- Gabriel Milito, DT de Chivas
Para Campillo, su accionar en el Clásico Nacional representa la esperanza de poder volver a la conversación en el seno de las Chivas, pues para Gabriel Milito es importante volver a contar con un hombre de sus condiciones: defensa central seguro, con presencia en la cancha, algo que demostró al marcar al 9 del América e incluso haciendo coberturas importantes hacia los costados, como cuando frenó un ataque de Brian Rodríguez.
Para el oriundo de Victoria de Durango, también es una oportunidad de afianzarse en el equipo. Canterano del Rebaño, en 2020 Campillo pasó de las fuerzas básicas de Chivas al Tapatío. De ahí fue enviado a Mineros de Zacatecas, volvió a Tapatío y después estuvo en un ir y venir entre la filial de los Rojiblancos y los Bravos de Juárez, donde mostró su verdadero nivel, por lo que fue repatriado definitivamente a Chivas, ya con Milito al mando.
Ahora, tras superar su lesión y su buen accionar en el Clásico Nacional, Campillo se perfila a empujar por el puesto de titular, pensando también en que más adelante en el torneo, algunos compañeros serán llamados a la Selección Mexicana, por lo que podría consolidarse al seguir la directriz de Gabriel Milito.