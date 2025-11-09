Cuatro fórmulas argentinas dominan la élite de la Liga MX
La élite de la Liga MX se observa con mirada argentina: de seis equipos clasificados a la Liguilla, cuatro son dirigidos por entrenadores de ese país. Aunque tienen el mismo origen, todos tienen una visión particular para entender el futbol.
Antonio Mohamed, al frente del campeón Toluca; Nicolás Larcamón, al mando del Cruz Azul; Gabriel Milito, en las Chivas, y Guido Pizarro, en los Tigres, son los estrategas albicelestes que estarán de forma directa en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.
Los dos restantes serán el brasileño André Jardine, del América, y el español Domenec Torrent, en los Rayados del Monterrey. No hay ningún mexicano.
Antonio Mohamed (Toluca)
La filosofía para dirigir de Mohamed tiene que ver con sus orígenes: el Huracán. Ahí aprendió que el futbol es más que solo táctica, también tiene alma. Dirigir con el corazón para no perder la cabeza.
Es así como se ha convertido en uno de los ocho estrategas más ganadores de México, con cuatro trofeos.
Sus tres pilares más importantes son el conocimiento, la lealtad y el convencimiento. “La mejor manera de enseñar es con conocimiento. No porque tengas el cargo te harán caso, sino porque los convences”, le comentó a Sports Illustrated México.
En Toluca, esta fórmula le ha permitido, además de ganar el título de liga, obtener un triplete que incluye el Campeón de Campeones y la Campeones Cup.
En este Apertura 2025 sumó 37 puntos, la misma cantidad que en el Clausura 2025, en el que los Diablos Rojos rompieron una racha de 15 años sin un trofeo de liga.
Guido Pizarro (Tigres)
En menos de 48 horas, Pizarro pasó de ser el capitán y líder de la zaga felina a convertirse en su entrenador. Sin experiencia previa como estratega, pero con una carrera como futbolista que comenzó en 2009 en el Lanús y que se afianzó en los Tigres.
Pasó 11 años en los felinos, tiempo en el cual fue parte del equipo más ganador de la última década y aprendió de estrategas como Ricardo “Tuca” Ferretti y Robert Dante Siboldi, expertos en manejar vestidores con varias figuras.
Es así como el antiguo centrocampista sucedió a Veljko Paunovic, con solo cinco jornadas para culminar el Clausura 2025, y aún así guió al equipo hasta las semifinales.
El punto a favor del “Conde” es saber gestionar los egos en el camerino felino. Como ventaja, es que hace menos de un año era parte de los cabecillas junto a Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, con los que también comparte amistad.
La forma de practicar el futbol de sus Tigres tiene que ver mucho con cómo era él en la cancha, un equipo fuerte en intensidad y que presiona a sus rivales, lo que le ha valido en su segundo torneo su mejor resultado con el cuadro de la UANL, un segundo lugar en la fase regular.
Nicolás Larcamón (Cruz Azul)
En 2021, un joven entrenador de 36 años hizo su irrupción en el futbol mexicano. De él, se conocía poco, solo que era un argentino que venía de Chile, sin registros de haber jugado profesionalmente.
Su nombre, Nicolás Larcamón, un auténtico trotamundos del banquillo que había dirigido en Venezuela al Deportivo Anzoátegui, y en Chile al Huachipato, al Antofagasta y al Curicó Unido.
Sin contar con figuras de renombre, Larcamón hizo protagonista a un Puebla que brillaba por su intensidad, dominio del balón y siempre ir en busca de atacar, no importa si adelante tienes a gigantes como el América o el Monterrey, que duplican tu presupuesto.
Describía su estilo como “rompe huevos”, uno que no deja que sus rivales estén cómodos en la cancha. También, es cercano a su jugadores, con los que se involucra personalmente para hacerlos crecer no solo en como futbolistas, sino como personas.
Eso ha hecho que, luego del Puebla, haya seguido con su racha de éxitos en el León (campeón de la Concacaf), alcanzar la Liguilla en su único torneo en el Necaxa y hoy, deje en el tercer lugar al Cruz Azul en su primer certamen.
Gabriel Milito (Chivas)
Milito se formó como jugador en Independiente, sin embargo ha admitido que el técnico que más lo marcó fue Pep Guardiola, quien lo dirigió de 2008-2011 en el FC Barcelona. Al catalán le aprendió la filosofía de defender mientras se ataca.
Es algo que ha pregonado en sus experiencias anteriores como manejador y también en las Chivas, en donde su proyecto tardó ocho jornadas en cuajar.
En el Guadalajara mantiene un estilo de juego agradable, elogiado por colegas como André Jardine y Larcamón, que propone en cada cancha que se presenta.
Sin embargo, hasta la octava jornada logró que se plasmara en el campo. El tiempo le alcanzó, ya que dejó a las Chivas en el sexto lugar, la primera vez desde el Clausura 2024 que el equipo irá de forma directa a la Liguilla.
Las Chivas de Milito se enracharon en el momento preciso para ser uno de los candidatos al título en la Liga MX y lo hacen también con un Armando “Hormiga” González como el mejor goleador del campeonato.
Estos cuatro argentinos buscan confirmar que la fórmula argentina sigue vigente en México, aunque en los últimos 10 torneos, solo ha habido un técnico del país sudamericano que ha logrado el título, Diego Cocca, con el bicampeonato al Atlas en el Apertura 2021 y Clausura 2022.