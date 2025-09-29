Historia de la Jornada 11: Alejandro Zendejas, la joya del América que deslumbra en la Liga MX
En medio del auge que han tenido recientemente los jugadores extranjeros en el Futbol Mexicano, con figuras como Sergio Ramos, Keylor Navas, James Rodríguez o Aaron Ramsey, existe un elemento que se ha robado los focos de atención al ser una de las joyas de la Liga MX. Ese es Alejandro Zendejas.
El extremo derecho del América se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas de la liga y esto quedó de manifiesto en la goleada de las Águilas 4-1 sobre Pumas, el pasado fin de semana.
Te puede interesar: Historia de la Jornada 10: el recuerdo de Mohamed que derivó en el penalti fallado de Sergio Ramos
Con un auténtico golazo, que significó el tercer gol americanista ante los universitarios, Zendejas completó un excelente partido, donde el América se levantó de ir en contra para propinarle una goleada al odiado rival. Y para cerrar con broche de oro, el habilidoso extremo águila, clausuró el marcador con el cobro de un tiro penal de manera excelsa, para vencer a Keylor Navas.
Zendejas y su decision de jugar para Estados Unidos
Zendejas ha demostrado su calidad desde su llegada a Coapa, en 2023, al ser una pieza clave en el planteamiento del técnico André Jardine para conseguir el histórico tricampeonato americanista. Su velocidad, visión de juego y creación han hecho del joven jugador un elemento que da realce no sólo a su equipo, sino también a toda la liga.
Pero algo que siempre le acompañará es su decisión de jugar por Estados Unidos. Su historia es complicada, pues de haber jugado amistosos con México, se decantó por la selección estadounidense, luego de una polémica en la que estuvo envuelto el anterior técnico de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino, quien señaló, en sus palabras, un “intento de extorsión” por parte de Zendejas para ganarse un lugar en el Mundial de Qatar 2022.
“Pasaron muchas cosas, me guardé muchas cosas, fue un tema delicado, se dijeron cosas que no había dicho o hecho, pero sí, vengo jugando con Estados Unidos desde que era chico. Me formé allá, empecé mi carrera allá y esa fue una de las razones de elegir a Estados Unidos. En México hubieron cosas que se habían dicho, eso de la extorsión, yo sé que no se le puede decir a un técnico que me tiene que poner sí o sí, es muy claro, no sé por qué dijo eso (Martino), si él mismo dijo que no habló conmigo. Ahora a dar lo mejor en la cancha y dar lo mejor por Estados Unidos”, declaró Zendejas en abril del 2023 en una rueda de prensa previo a un juego de América ante Monterrey.
La realidad es que Zendejas ha mostrado profesionalismo a lo largo de su carrera, no sólo a nivel selección, sino también en clubes. El extremo, que surgió de la academia de Dallas FC de la MLS, llegó a jugar en Chivas, en donde no pudo consolidarse; posteriormente pasó a Necaxa, donde subió su nivel, lo que le dio el paso al América, equipo en el que se ha consagrado al lograr ser tricampeón.
Y sí, en medio de una legión extranjera de alto calibre, con figuras de gran talla a nivel mundial, Alejandro Zendejas demuestra ser una auténtica joya que hoy puede ser extrañada en el seno de la Selección Mexicana.